"Rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'ten yeni bir hamle geldi. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Aynı gün adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Böcek, görevinden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.
Böcek'in ifade alma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
OĞLU DA ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞTI
Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yaparak ifade vermişti.