Antalya’da rüşvet soruşturması: Muhittin Böcek’ten “etkin pişmanlık” başvurusu! Böcek'in ifade işlemleri devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.
  • Böcek, soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
  • Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilerek ifade vermeye başladı.
  • Aynı dosyada tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı.

"Rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'ten yeni bir hamle geldi. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Aynı gün adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Böcek, görevinden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.

Böcek'in ifade alma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

OĞLU DA ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞTI

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yaparak ifade vermişti.

