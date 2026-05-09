Liverpool'un İtalyan yıldızı Beşiktaş'a! Transferde dev adım atılacak

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlamasında Liverpool forması giyen Federico Chiesa’yı gündemine aldı. Sergen Yalçın’ın olumlu rapor verdiği İtalyan yıldız için siyah-beyazlıların sezon sonunda resmi süreci başlatması bekleniyor.

  • Beşiktaş, yeni sezon için teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
  • Beşiktaş'ın transfer listesinde Liverpool'da forma giyen İtalyan oyuncu Federico Chiesa üst sıralarda yer alıyor.
  • Sergen Yalçın, Chiesa'nın profiline olumlu yaklaşıyor ve Beşiktaş yönetimi oyuncunun mali şartlarını inceliyor.
  • Chiesa, Liverpool'da istediği süreyi alamadı ve bu sezon 24 maçta 281 dakika süre aldı.
  • Liverpool, Chiesa için 15-20 milyon euro bonservis beklerken, Beşiktaş sezon sonunda İngiltere'ye çıkarma yapmayı planlıyor.

Trendyol Süper Lig'de hedeflediği noktaya ulaşamayan Beşiktaş, yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

Federico Chiesa sol kanatta forma giyiyor

TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRALARINDA

Beşiktaş'ın hücum hattı için gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri Federico Chiesa oldu.

Liverpool forması giyen İtalyan kanat oyuncusunun, siyah-beyazlıların transfer listesinde üst sıralara taşındığı öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN'DAN TAM NOT

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 28 yaşındaki futbolcunun profiline olumlu yaklaştığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin de Chiesa için kapsamlı bir dosya hazırladığı ve oyuncunun mali şartlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi.

Federico Chiesa'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro

LIVERPOOL'DA İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

2024 yazında Juventus'tan Liverpool'a transfer olan Chiesa, İngiltere'de düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

İtalyan futbolcu bu sezon 24 maçta yalnızca 281 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Federico Chiesa düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM PROFİLİ

Chiesa, sağ kanadın yanı sıra 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

Düzenli oynayabileceği bir projede yer almaya sıcak baktığı belirtilen yıldız oyuncunun bu tavrı, Beşiktaş cephesinde transfer ihtimalini güçlendiren detaylardan biri olarak görülüyor.

Federico Chiesa bu sezon istediği süreyi alamadı

BONSERVİS BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO

Liverpool'un Chiesa için yaklaşık 15-20 milyon euro bandında bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

Beşiktaş kurmaylarının sezon sonunda İngiltere'ye çıkarma yaparak transfer sürecini resmileştirmeye hazırlandığı aktarıldı.

