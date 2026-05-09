Trendyol Süper Lig'de hedeflediği noktaya ulaşamayan Beşiktaş, yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRALARINDA
Beşiktaş'ın hücum hattı için gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri Federico Chiesa oldu.
Liverpool forması giyen İtalyan kanat oyuncusunun, siyah-beyazlıların transfer listesinde üst sıralara taşındığı öne sürüldü.
SERGEN YALÇIN'DAN TAM NOT
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 28 yaşındaki futbolcunun profiline olumlu yaklaştığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin de Chiesa için kapsamlı bir dosya hazırladığı ve oyuncunun mali şartlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi.
LIVERPOOL'DA İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI
2024 yazında Juventus'tan Liverpool'a transfer olan Chiesa, İngiltere'de düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
İtalyan futbolcu bu sezon 24 maçta yalnızca 281 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUM PROFİLİ
Chiesa, sağ kanadın yanı sıra 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
Düzenli oynayabileceği bir projede yer almaya sıcak baktığı belirtilen yıldız oyuncunun bu tavrı, Beşiktaş cephesinde transfer ihtimalini güçlendiren detaylardan biri olarak görülüyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO
Liverpool'un Chiesa için yaklaşık 15-20 milyon euro bandında bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.
Beşiktaş kurmaylarının sezon sonunda İngiltere'ye çıkarma yaparak transfer sürecini resmileştirmeye hazırlandığı aktarıldı.