Liverpool, Chiesa için 15-20 milyon euro bonservis beklerken, Beşiktaş sezon sonunda İngiltere'ye çıkarma yapmayı planlıyor.

Chiesa, Liverpool'da istediği süreyi alamadı ve bu sezon 24 maçta 281 dakika süre aldı.

Federico Chiesa sol kanatta forma giyiyor

TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRALARINDA

Beşiktaş'ın hücum hattı için gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri Federico Chiesa oldu.

Liverpool forması giyen İtalyan kanat oyuncusunun, siyah-beyazlıların transfer listesinde üst sıralara taşındığı öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN'DAN TAM NOT

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 28 yaşındaki futbolcunun profiline olumlu yaklaştığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin de Chiesa için kapsamlı bir dosya hazırladığı ve oyuncunun mali şartlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi.