WASHİNGTON'DA BÜYÜK YANILGI: İRAN VENEZUELA DEĞİL Jeffrey Sachs, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran operasyonuna ikna edilme sürecinde, 2026 Ocak ayında Venezuela'da yaşanan yönetim değişikliğinin bir referans olarak alındığını belirtti. Washington'un Tahran'da da benzer bir "Batı yanlısı" yapı kurabileceğini düşündüğünü ifade eden Sachs, bu kıyaslamanın stratejik bir hata olduğunu savundu. Profesör, İran'ın köklü devlet geleneği, coğrafi genişliği ve nüfus yapısıyla Venezuela senaryosuna boyun eğmeyecek kadar dirençli bir ülke olduğunu vurguladı.

"REJİM ÇÖKMEDİ, ASKİNE KENETLENDİ" ABD ve İsrail'in saldırılarla İran yönetimini dağıtma planının ters teptiğine dikkat çeken analizde, İran'daki iç dinamiklere dair önemli tespitler yer aldı. Dış saldırıların İran Devrim Muhafızları, dini liderlik ve sivil halkı ortak bir paydada buluşturduğu ifade edildi.

Sachs, beklentinin aksine yönetim kademesinde bir çözülme yaşanmadığını, komuta yapısının saldırılar altında daha da güçlendiğini aktardı.

DÜŞÜK MALİYETLİ SAVUNMA, YÜKSEK MALİYETLİ BASKI Analizde dikkat çeken bir diğer nokta ise İran'ın askeri teknolojisi oldu.