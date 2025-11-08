Sane’den Buruk’a teşekkür: "Bana sürekli destek oldunuz teşekkür ederim"

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Sarı-Kırmızılı takıma transfer olduktan sonra ilk kez Almanya Milli Takımı'na çağrılmıştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusun bu gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek deneyimli teknik adama teşekkür ettiği öğrenildi. Sane'nin, "İlk geldiğimde alışma süreci nedeniyle sahada istediğim performansı sergileyemiyordum. Ama siz bana sürekli destek oldunuz ve sonrasında performansımı yükseltip milli takıma çağrıldım. Bunda sizin emeğiniz büyük. Bana güvendiniz. Size teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcu için Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da,"Sane milli takıma çağrılmayı hak etti" demişti.



GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden Sarı-Kırmızılı takımın idmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi



OKAN BURUK'UN ORTA SAHADAKİ VAZGEÇİLMEZİ



29 yaşındaki futbolcu Galatasaray kariyerinde çıktığı 143 maçta 11 bin 803 dakika sahada kaldı. Torreira, özel izinli ve cezalı olduğu maçlar hariç sakatlık nedeniyle sadece 4 maç kaçırdı



GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. Galatasaray'a transfer olduğu günden beri Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere 143 maçta Sarı-Kırmızılı formayı giyen 29 yaşındaki orta saha söz konusu maçlarda tam 11 bin 803 dakika şans buldu. Torreira bu maçların büyük çoğunluğuna ilk 11'de başlarken bitmek bilmeyen enerjisiyle de dikkat çekti.

22 GOLE KATKI YAPTI

URUGUAYLI futbolcu söz konusu karşılaşmalarda kart cezaları ve özel izin alarak oynamadığı maçlar hariç sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyemedi. Galatasaray'ın oyununa büyük bir güç katan yıldız futbolcu skorer kimliğiyle de ön plana çıkmayı başardı.

Torreira, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 14 asistlik performansıyla 22 gole katkıda bulundu.



ASLAN'DA YUNUS ENDİŞESİ



Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olacak Yunus 2 ay forma giymeyecek. Zor bir süreçten geçecek Yunus'un sahalara dönüşü 3-4 ayı da bulabilir



TRABZONSPOR maçında sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda kasık fıtığı tespit edilen Yunus Akgün için ameliyat kararı alındı. Ameliyatın ardından sahalardan 2 ay uzak kalması beklenen Yunus'un sahalara daha geç dönebileceği de gelen haberler arasında. Yıldız futbolcunun geçirdiği sakatlığın iyileşmesi ve toparlanma sürecinin zaman alabileceği ifade ediliyor. Galatasaray teknik heyetinin de bu sürenin 3-4 ayı bulabilme ihtimali nedeniyle endişe duyduğu da gelen haberler arasında. Yunus bu sezon forma giydiği 13 maçta 4 gol, 2 asiste imza attı.



YAYINCI KURULUŞA FLAŞ TEPKİ



GALATASARAY, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Media Group'un ''Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası" sebebiyle TFF'ye başvurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır" denildi.



SALLAİ HER YERDE



ASLAN'IN Macar yıldızı Rolland Sallai, GaŞampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de oynanan toplam 15 maçta, takım içinde en yüksek değerlere ulaşan isim oldu. Deneyimli futbolcu, en çok top kapan (46), en çok orta yapan (40), en fazla süre alan (1.363 dakika), en fazla koşu mesafesine ulaşan (154.4 km) ve en çok faul yapan ve yapılan (23 - 26) oyuncu oldu.