Yargı sahteciliği tescilledi: Diploma davasında İmamoğlu’na duble ret | Maskeyi Takvim indirdi

Yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli üniversite diplomasını kurtarmak amacıyla başlattığı hukuki girişim hüsranla sonuçlandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesinde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti.

ŞAİBELİ DİPLOMAYA DUBLE RET

İmamoğlu'nun üniversite lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davada ilk tokat İstanbul 5. İdare Mahkemesinden gelmişti. İdare Mahkemesi, ret kararının gerekçesinde çarpıcı tespitlerde bulunarak, "Yatay geçişe imkan sağlanma sırasında idarece yapılan hatalar, gözden kaçan, dikkatsizlik neticesinde yapılan hatalar seviyesinde değildir. Böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olması hayatın olağan akışına aykırı olduğu" vurgulanmıştı

DURUŞMA TALEBİNE RET

Bu ağır gerekçenin ardından İmamoğlu'nun avukatları, 23 Ocak 2026 tarihli karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluna başvurdu.

Avukatlar, davaya konu işlemin yetkili olmayan makam tarafından yetki gaspı yapılarak tesis edildiğini öne sürdü. Fakülte Yönetim Kurulu yerine Üniversite Yönetim Kurulunca karar alındığını iddia eden savunma makamı, İşletme Fakültesi Dekanı olmaksızın toplanan kurulun kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasını talep etti.

Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, davacının istinaf aşamasındaki duruşma talebini yerinde görmeyerek başvuruyu doğrudan dosya üzerinden inceledi.

"İSTİNAF DİLEKÇESİNDEKİ İDDİALAR YETERSİZ"

Daire, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrasını hatırlatarak son noktayı koydu. Gerekçeli kararda ilk derece mahkemesinin hükmünün usul ile hukuka uygun olduğu vurgulanarak, "İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı usul ve hukuka uygundur. İstinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine karar verildiği" kaydedildi.

Böylelikle İmamoğlu'nun şaibeli diplomasına yönelik iptal kararı istinaf aşamasında onanmış oldu.

İHA'nın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, alınan karara karşı 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurulabilecek.

NE OLMUŞTU

Üniversite sınavlarındaki yetersizliği tescillenen Ekrem İmamoğlu'nun, 1988 yılında girdiği sınavlarda hiçbir yükseköğretim programına yerleşemeyecek kadar düşük performans sergilediği ve adeta barajın altında kaldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal bilimler sorularına el bile süremeyen ve fen bilimlerinde sadece 5 doğru yapabilen İmamoğlu'nun, Türkiye'de kazanamadığı üniversite eğitimine Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nde para gücüyle ve sınavsız şekilde başladığı, üniversite kurucusunun itiraflarıyla belgelenmişti.

HAYATI SAHTE

Akademik başarısızlığını "sınavsız kayıt" yöntemiyle örtbas etmeye çalışan İmamoğlu'nun, bu şaibeli başlangıcı ilerleyen yıllardaki usulsüzlükler zincirinin ilk halkasını oluşturmuştu.

Kıbrıs'taki özel okuldan İstanbul Üniversitesi'ne hukuksuz şekilde yatay geçiş yaptığı belirlenen İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması başlatılmış ve davaya dönüşmüştü.

YÖK raporları ve şahit beyanları, diploma şaibesini tescillemişti.