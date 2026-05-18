"1 milyon TL Özgür Özel'in aracına kondu" diyerek patlattı! Özkan Yalım'ın dili çözüldü: Ek ifadesinde neler dedi?
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve CHP'den ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dili çözüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade veren ve kurultay sürecindeki delege pazarlıkları, belediyelerde işe alım talepleri, milyonluk para transferi ve Özgür Özel’e tahsis edildiğini öne sürdüğü VIP araçla ilgili konuşan Yalım, “Tüm söylediklerimin arkasındayım” dedi. Yalım ayrıca, basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak “Ben Özgür Özel’in kara kutusu değilim” ifadelerini kullandı. Delegelere yönelik görüşme trafiğini, spor çantayla teslim edildiğini iddia ettiği 1 milyon TL’yi ve VIP Mercedes’in özel donanımlarını detaylarıyla anlatan Yalım, “Araç tamamen sökülüp sıfırdan yapılmıştı” dedi.
- Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ek ifade verdi.
- Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sürecinde bir delegenin çocuklarının işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini iddia etti.
- Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon TL nakit parayı spor çanta içerisinde Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini öne sürdü.
- İfadede, Uşak Belediyesi tarafından finanse edildiği iddia edilen özel donanımlı VIP aracın Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiği belirtildi.
- Özkan Yalım, Özgür Özel'in yakın çevresine dair basında çıkan 'kara kutu' iddialarını reddederek gerçek yakın isimlerin farklı kişiler olduğunu savundu.
Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden ek ifade verdi.
Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat süren ek ifade vermişti.
Yalım'ın ek ifadesinin detaylarına ise Takvim.com.tr ulaştı.
"TÜM SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada ifade veren Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında savcılığa dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Yalım, kurultay sürecinde yaşananları "samimi ikrar" kapsamında anlattığını belirterek, "Tüm söylediklerimin arkasındayım" dedi.
Yalım ifadesinde, CHP'deki kurultay sürecinde bazı il başkanları ve belediye başkanlarının delegelerle görüşmelerini engellemeye çalıştığını öne sürdü. Özellikle İzmir'de yaşanan süreçte, Özgür Özel'in delegelerle bizzat ilgilendiğini savunan Yalım, kendisinin ise Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle temas yürüttüğünü söyledi.
"ÇOCUKLARINI İŞE ALDIRMA ŞARTIYLA DESTEK İSTEDİ"
İfadesinde çarpıcı bir iddiaya da yer veren Yalım, Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadın delegenin, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini öne sürdü.
Telefonunun incelenmesini talep eden Yalım, ilgili kişinin telefon rehberinde "isim soyisim, 38. kurultay, ilin adı" şeklinde kayıtlı olduğunu belirterek, çocuklara ait CV'lerin kendisine gönderildiğinin tespit edilebileceğini ifade etti.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN KARA KUTUSU DEĞİLİM"
Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Yalım, "Ben Özgür Özel'in kara kutusu değilim" dedi.
"Benim Özgür Özel ile tanışıklığım yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmaktadır. Ben Özgür Özel'in kara kutusu değilim. Özgür Özel'in en yakınındaki kişiler çocukluk arkadaşı olan Demirhan GÖZAÇAN, Ankarada çiçekçinin üzerindeki 2+1 misafirhanede sürekli birlikte kaldığı Adana milletvekili Burhanettin BULUT, Veli AĞBABA, Ali Mahir BAŞARIR ve Umut AKDOĞAN isimli kişilerdir. Basında yer alan benim Özgür Özel'in çok yakını olduğum yönündeki haberler asılsızdır."
Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerin çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan olduğunu öne sürdü.
VIP MERCEDES: "ARAÇ TAMAMEN SÖKÜLÜP SIFIRDAN YAPILMIŞTI"
Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken bölümlerden biri ise Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia ettiği VIP araç açıklaması oldu. Yalım, Mercedes-Benz V300 model aracın Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini öne sürerek araçta bulunduğunu söyledi.
Araçta özel yapım ısıtmalı ve masajlı koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi, özel ses sistemi, akıllı kumanda sistemi, özel tavan tasarımı, elbise dolapları ve ön-arka bölmeyi ayıran özel ekran sistemi bulunduğunu anlatan Yalım, "Araç tamamen sökülüp sıfırdan yapılmıştı" dedi.
"1 MİLYON TL'Yİ SPOR ÇANTAYLA TESLİM ETTİM"
İfadede yer alan bir diğer kritik iddia ise para transferi oldu. Yalım, Demirhan Gözaçan'ın savcılığa verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Özgür Özel'in talimatıyla spor çanta içinde 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. O da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu" dedi.
Etkin pişmanlık kapsamında verdiği tüm ifadelerin doğru olduğunu savunan Yalım, savcılığın gerekli araştırmaları yapması halinde anlattığı olayların doğrulanacağını söyledi.
Şüpheli avukatları ise müvekkillerinin serbest bırakılmasını, aksi kanaatte olunması halinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
"GİZEM ÖZCAN DEMEDİM"
Yalım, ifadesinde Veli Ağbaba ile viski içildiği öne sürülen geceye ilişkin olarak yalnızca "Gamze Pamuk Ateşli ve komisyonda yer alan esmer tenli, siyah saçlı bir kadın" ifadesini kullandığını belirtti. Basında yer alan "Gizem Özcan" isminin ise kendisine ait bir beyan olmadığını savundu.
Savcılığa verdiği ifadede, "Ben vermiş olduğum ifademde Gizem Özcan ismini herhangi bir şekilde söylemedim. Basında neden haberlerin bu şekilde yapıldığına dair bir bilgim yoktur" dedi.
"BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIM HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"
Özkan Yalım ayrıca hakkında çıkan "yakında basın açıklaması yapacak" ya da "şikayetçi olacak" yönündeki haberlerin de asılsız olduğunu söyledi.
Yalım, "Basında benim basın açıklaması yapacağım yönünde ve şikayetçi olacağım yönündeki haberler gördüm. Bu hususlar doğru değildir. Bu haberlerin neye dayanarak yapıldığını anlamış değilim" ifadelerini kullandı.