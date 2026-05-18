"1 milyon TL Özgür Özel'in aracına kondu" diyerek patlattı! Özkan Yalım'ın dili çözüldü: Ek ifadesinde neler dedi?

Şüpheli avukatları ise müvekkillerinin serbest bırakılmasını, aksi kanaatte olunması halinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Etkin pişmanlık kapsamında verdiği tüm ifadelerin doğru olduğunu savunan Yalım, savcılığın gerekli araştırmaları yapması halinde anlattığı olayların doğrulanacağını söyledi.

İfadede yer alan bir diğer kritik iddia ise para transferi oldu. Yalım, Demirhan Gözaçan'ın savcılığa verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Özgür Özel'in talimatıyla spor çanta içinde 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. O da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu" dedi.

Araçta özel yapım ısıtmalı ve masajlı koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi, özel ses sistemi, akıllı kumanda sistemi, özel tavan tasarımı, elbise dolapları ve ön-arka bölmeyi ayıran özel ekran sistemi bulunduğunu anlatan Yalım, "Araç tamamen sökülüp sıfırdan yapılmıştı" dedi.

Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken bölümlerden biri ise Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia ettiği VIP araç açıklaması oldu. Yalım, Mercedes-Benz V300 model aracın Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini öne sürerek araçta bulunduğunu söyledi.

"GİZEM ÖZCAN DEMEDİM"

Yalım, ifadesinde Veli Ağbaba ile viski içildiği öne sürülen geceye ilişkin olarak yalnızca "Gamze Pamuk Ateşli ve komisyonda yer alan esmer tenli, siyah saçlı bir kadın" ifadesini kullandığını belirtti. Basında yer alan "Gizem Özcan" isminin ise kendisine ait bir beyan olmadığını savundu.

Savcılığa verdiği ifadede, "Ben vermiş olduğum ifademde Gizem Özcan ismini herhangi bir şekilde söylemedim. Basında neden haberlerin bu şekilde yapıldığına dair bir bilgim yoktur" dedi.

"BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIM HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Özkan Yalım ayrıca hakkında çıkan "yakında basın açıklaması yapacak" ya da "şikayetçi olacak" yönündeki haberlerin de asılsız olduğunu söyledi.

Yalım, "Basında benim basın açıklaması yapacağım yönünde ve şikayetçi olacağım yönündeki haberler gördüm. Bu hususlar doğru değildir. Bu haberlerin neye dayanarak yapıldığını anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

