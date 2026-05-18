Mersin’de seri katil dehşeti! Katliama eski eşinden başlamış: Ölü sayısı artıyor
Mersin’de eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda silahlı saldırılar düzenleyen saldırgan ortalığı kana buladı. Tarsus’ta lokanta basan ve yolda karşısına çıkan kişilere de kurşun yağdıran zanlının saldırılarında ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı ise 8’e yükseldi. Kaçan saldırgan için helikopter destekli operasyon başlatıldı. Saldırganın fotoğrafı da ortaya çıkarken katliama ilk önce eski eşini öldürerek başladığı öğrenildi.
- Mersin'in Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde Metin Ö. isimli şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
- Şüpheli Metin Ö., ilk olarak Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü.
- Eski eşini öldürdükten sonra Tarsus'ta bir lokantaya ateş açan saldırgan, işletme sahibi Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ın ölümüne neden oldu.
- Kaçış güzergahı üzerindeki Kaburgediği ve Yenimahalle mevkilerinde ateş açmaya devam eden zanlı, Yusuf Oktay ve Abdullah Koca'yı da öldürerek toplam can kaybını 5'e yükseltti.
- Jandarma ekiplerinin helikopter desteğiyle yakalama çalışmalarını sürdürdüğü şüphelinin saldırılarında yaralanan 8 kişinin tedavisi devam ediyor.
Mersin'de 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayan saldırganın seri cinayetlere eski eşini öldürdükten sonra başladığı ortaya çıktı.Tarsus'taki seri katil katliamında saldırı görüntüsü ortaya çıktı | VİDEO
KATLİAMA ESKİ EŞİYLE BAŞLAMIŞ
Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Metin Ö., Darıpınarı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 32 yaşındaki eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak hayattan kopardı. Katliamın ilk fitilini ateşleyen bu cinayetin ardından 01 B 9171 plakalı otomobiline binen zanlı, Tarsus istikametine doğru kaçarak vahşetini sürdürdü.
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Olay yerindeki tanıklar A Haber'e konuştu. Görgü tanıkları, saldırganın madde bağımlısı olduğunu duyduklarını belirtirken, şahsın çok sayıda kişiyi hedef aldığını ifade etti. Tanıkların aktardığı bilgilere göre saldırganın çevreye rastgele ateş açtığı ve bölgede büyük panik yaşandığı öğrenildi.
SALDIRGANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Mersin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı. Saldırganın 37 yaşında ve isminin Metin Öztürk olduğu olduğu öğrenildi.
LOKANTAYI BASTI
Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı.
Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi.Tarsus'ta cinnet ve katliam: 5 ölü, 8 yaralı var
ARACIYLA KAÇTI
Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yenimahalle'de evinin yakınında tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
KAÇARKEN DE KATLİAMA DEVAM ETTİ
Cani şahsın durmaya niyeti yoktu. Kaburgediği Mahallesi sınırlarına ulaşan saldırgan, burada hayvan otlatan genç Yusuf Oktay'ı silahla vurarak öldürdü.
Ardından Yenimahalle'de evinin önünde bulunan tır şoförü Abdullah Koca'yı da hedef alan Metin Ö., Koca'yı da hayattan kopardı.
Katilin yol boyunca önüne çıkanlara rastgele ateş açması sonucu 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Tarsus'ta meydana gelen feci olayda, saldırganın cinnet getirerek silaha sarıldığı öğrenildi. Olayın detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Metin Öztürk isimli bir kişinin, eline almış olduğu pompalı tüfekle ilk olarak eski eşini, ardından da önüne çıkan herkesi tek tek vurduğu yönünde bir bilgi var," ifadelerini kullandı.
Olayın ardından bölgeden gelen bilgiler durumun vehametini gözler önüne serdi. Henüz resmi makamlarca teyit edilmese de can kaybının korkunç boyutlara ulaştığı belirtiliyor.
YEREL KAYNAKLARA GÖRE HAYATINI KAYBEDEN SAYISI DAHA FAZLA
Muhabir Halil İbrahim Uğur, "Şu ana kadar bilanço tam net değil ama yerel kaynaklardan aldığımız bilgiye göre 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Yaralılar arasında durumu ağır olan kişilerin olduğu da gelen bilgiler arasında." sözleriyle acı tabloyu aktardı.
ARAÇ DEĞİŞTİREREK İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞIYOR
Saldırganın yakalanmaması için adeta bir köşe kapmaca oynandığı bildirildi. Sürekli hareket halinde olan zanlının strateji değiştirdiğini belirten Uğur, "Saldırgan şahıs henüz yakalanmış değil. Köylerden köylere, mahalleden mahalleye geçiyor. Geçerken de sürekli araç değiştirdiği için izini kaybettirmeye çalışıyor." bilgisini paylaştı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kaçış güzergahlarını abluka altına aldı.
HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri önlem aldı.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.
Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
