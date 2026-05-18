Mersin'de pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 4 ölü 8 yaralı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

Tarsus'ta meydana gelen feci olayda, saldırganın cinnet getirerek silaha sarıldığı öğrenildi. Olayın detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Metin Öztürk isimli bir kişinin, eline almış olduğu pompalı tüfekle ilk olarak eski eşini, ardından da önüne çıkan herkesi tek tek vurduğu yönünde bir bilgi var," ifadelerini kullandı.

Olayın ardından bölgeden gelen bilgiler durumun vehametini gözler önüne serdi. Henüz resmi makamlarca teyit edilmese de can kaybının korkunç boyutlara ulaştığı belirtiliyor.

YEREL KAYNAKLARA GÖRE HAYATINI KAYBEDEN SAYISI DAHA FAZLA

Muhabir Halil İbrahim Uğur, "Şu ana kadar bilanço tam net değil ama yerel kaynaklardan aldığımız bilgiye göre 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Yaralılar arasında durumu ağır olan kişilerin olduğu da gelen bilgiler arasında." sözleriyle acı tabloyu aktardı.