İlyas Salman'dan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na "mezhepçi" mobbing: Sünnisin seninle uğraşamam | Bu ilk skandalı değil
Kurtlar Vadisi'nde Zülfikar Ağa'sı Halil İbrahim Kalaycıoğlu, İlyas Salman'a hakkını helal etmeyeceğini açıkladı. Kalaycıoğlu, "Yanına gidip ‘Abi beni çalıştırır mısın? Malatya’dan geldim, hemşehriyiz’ dedim. Bana ‘Sen sünnisin. Seninle uğraşamam’ dedi" açıklamasında bulundu. Öte yandan bu İlyas Salman'ın ilk skandalı değil. "Cenazemde imam da Alevi dedesi de istemem beni yıkamadan gömün" diyen Salman, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve İslam halifeleri Hz. Ömer ile Hz. Osman'ı hedef almıştı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, İlyas Salman'ın mezhepçi tutumunu açıkladı.
- Kalaycıoğlu, Salman'ın kendisini Sünni olduğu için işe almadığını söyledi.
- İlyas Salman daha önce Peygamber Efendimiz ve İslam halifeleri hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.
- Salman, cenazesinde imam veya Alevi dedesi istemediğini ve yıkanmadan gömülmesini söyledi.
- İlyas Salman hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl 8 ay hapis talebi bulunuyor.
Kutsal ve manevi değerlere karşıt tutumuyla bilinen ve "Beni yıkamadan gömün" sözleriyle hafızlarda yer edinen oyuncu İlyas Salman aynı zamanda azılı bir "mezhepçi" çıktı.
Kurtlar Vadisi'nde Zülfikar Ağa rolüyle hafızalarda yer edinen Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan konuya ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi.
İLYAS SALMAN'IN MEZHEPÇİ KAFASI
İlyas Salman'la aynı okulda yatılı olarak okuduklarını ve kendisine hakkını helal etmediğini dile getiren Kalaycıoğlu, yaşadığı mezhepçi diyaloğu ilk kez televizyon ekranlarında anlattı.
Kurtlar Vadisi'nde Zülfikar Ağa rolüyle hafızalarda yer edinen Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan konuya ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi.
İLYAS SALMAN'IN MEZHEPÇİ KAFASI
İlyas Salman'la aynı okulda yatılı olarak okuduklarını ve kendisine hakkını helal etmediğini dile getiren Kalaycıoğlu, yaşadığı mezhepçi diyaloğu ilk kez televizyon ekranlarında anlattı.
Kalaycıoğlu, "Yanına gidip 'Abi beni çalıştırır mısın? Malatya'dan geldim, hemşehriyiz' dedim. Bana 'Sünni misin sen?' dedi. 'Evet' deyince de 'Seninle uğraşamam' dedi. Yanındaki çocuğu gösterip 'Bu işe girecek, sen giremezsin' dedi" ifadelerini kullandı.
Kalaycıoğlu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Kimse kardeşim göründüğü gibi değil. Şu 50 yıl öncesini ben biliyorum. Ben yaşadım. Kimin ne olduğunu, nasıl insan olduğun ben biliyorum.
Öte yandan bu İlyas Salman'ın ilk skandalı değil...
PEYGAMBER EFENDİMİZİ VE HALİFELERİ HEDEF ALMIŞTI
Salman, daha önce de alenen alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ahlaksız sözlerle hedef almıştı. Sözde sanatçı İlyas Salman'dan Peygamberimiz ve sahabesi için hadsiz sözler!
İslam halifeleri Hz. Ömer ve Hz. Osman'a nefret kusmuştu.
Sakal-ı Şerif'i kastederek "Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu" diyen Salman "Ben herkesin önünde eğilmem, bakın Ömer'in önünde eğilmem, Osman'ın önünde eğilmem. Kim ne derse desin umrumda değil. Laf ile pilav içersen deniz yıkar yağ da benden" şeklinde konuşmuştu.
İlyas Salman "Cenazemde imam da Alevi dedesi de istemem beni yıkamadan gömün" demeciyle de hafızlarda yer tutuyor.