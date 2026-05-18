İlyas Salman'dan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na "mezhepçi" mobbing: Sünnisin seninle uğraşamam | Bu ilk skandalı değil

Salman, cenazesinde imam veya Alevi dedesi istemediğini ve yıkanmadan gömülmesini söyledi.

İlyas Salman daha önce Peygamber Efendimiz ve İslam halifeleri hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

Kalaycıoğlu, Salman'ın kendisini Sünni olduğu için işe almadığını söyledi.

Kutsal ve manevi değerlere karşıt tutumuyla bilinen vesözleriyle hafızlarda yer edinen oyuncu İlyas Salman aynı zamanda azılı birçıktı.Kurtlar Vadisi'nde Zülfikar Ağa rolüyle hafızalarda yer edinen Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan konuya ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi.

İlyas Salman'la aynı okulda yatılı olarak okuduklarını ve kendisine hakkını helal etmediğini dile getiren Kalaycıoğlu, yaşadığı mezhepçi diyaloğu ilk kez televizyon ekranlarında anlattı.