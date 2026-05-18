Milli enerjide "merkez ülke" hedefi! Albayrak istikamet belirledi yatırımlar sonuç verdi: Küresel doğal gaz ve LNG köprüsü Türkiye

Türkiye, son 10 yılda enerji alanında attığı stratejik adımlarla "bölgesel güç olma" hedefini somut yatırımlarla destekledi. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında hem doğal gaz altyapısında hem de üretim tarafında tarihi dönüşümler yaşandı. Ankara, sıfırdan kurduğu enerji filosuyla Mavi Vatan'da kendi gemileri, mühendisleri ve ekipmanlarıyla arama ve üretim faaliyetleri yürütürken; doğal gaz altyapısında yapılan yatırımlarla da Avrupa'nın en büyük enerji merkezlerinden biri olma yolunda kritik eşikleri geçti.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ PAZARI



Türkiye bugün yıllık 60 milyar metreküplük doğal gaz tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı konumunda bulunuyor. 2002 yılında yaklaşık 90 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi ise yapılan yatırımlarla yaklaşık 495 milyon metreküpe ulaştı. Türkiye, 6 kıta, 39 ülke ve 50'den fazla şirketten boru gazı ve LNG yoluyla gaz tedarik ederek kaynak ve güzergâh çeşitliliğini güçlendirdi. Rusya'dan iki, Azerbaycan'dan iki ve İran'dan bir olmak üzere toplam 5 boru hattı üzerinden doğal gaz temini sağlanıyor.

"ENERJİDE MERKEZ ÜLKE" HEDEFİ MASADA Küresel enerji dengelerini sarsan Hürmüz krizi ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde, dünya doğal kaynaklarının geleceği Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda İstanbul'da masaya yatırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde, 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak olan 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES 2026) açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Avrupa, Asya ve Afrika'dan önemli isimleri buluşturacak bu zirvede ana gündem "enerji güvenliği" olacak.





DOĞAL GAZDA HEDEF NET



Doğal gazda merkez ülke olma hedefi doğrultusunda LNG terminalleri ve FSRU yatırımları da hız kazandı. Türkiye'nin bugün 2 LNG terminali ve 3 FSRU olmak üzere toplam 5 LNG giriş noktası bulunuyor. BOTAŞ tarafından işletilen Dörtyol FSRU, Saros FSRU ve Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin yanı sıra özel sektörün de bir FSRU ve bir LNG terminali bulunuyor.