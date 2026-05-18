Milli enerjide "merkez ülke" hedefi! Albayrak istikamet belirledi yatırımlar sonuç verdi: Küresel doğal gaz ve LNG köprüsü Türkiye
Karadeniz'de ve Orta Doğu'da devam eden savaşlar, istikrar adası Türkiye'nin jeopolitik önemini perçinledi. Ankara kriz ortamında "bölgesel güç olma" hedefini somut yatırımlarla destekledi. Temellerini Berat Albayrak'ın attığı Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini verdi. Mavi Vatan’da yapılan sondajlar, LNG terminalleri ve FSRU yatırımları ile "enerjide merkez ülke olma" hedefi belirlendi. 2016’dan bu yana Türkiye’nin gazlaştırma kapasitesi 5 kat artırıldı. Öte yandan Sakarya Gaz Sahası'na Osman Gazi'nin yanı sıra ikinci yüzer platform geliyor. Böylelikle 2028'de 17 milyon haneye yerli gaz verilmesi planlanıyor. Akdeniz'de çalışmalar hız kesmeden devam ederken; Libya'dan "heyecanlandıran" haberler bekleniyor.
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında hem doğal gaz altyapısında hem de üretim tarafında tarihi dönüşümler yaşandı. Ankara, sıfırdan kurduğu enerji filosuyla Mavi Vatan'da kendi gemileri, mühendisleri ve ekipmanlarıyla arama ve üretim faaliyetleri yürütürken; doğal gaz altyapısında yapılan yatırımlarla da Avrupa'nın en büyük enerji merkezlerinden biri olma yolunda kritik eşikleri geçti.
TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ PAZARI
Türkiye bugün yıllık 60 milyar metreküplük doğal gaz tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı konumunda bulunuyor. 2002 yılında yaklaşık 90 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi ise yapılan yatırımlarla yaklaşık 495 milyon metreküpe ulaştı. Türkiye, 6 kıta, 39 ülke ve 50'den fazla şirketten boru gazı ve LNG yoluyla gaz tedarik ederek kaynak ve güzergâh çeşitliliğini güçlendirdi. Rusya'dan iki, Azerbaycan'dan iki ve İran'dan bir olmak üzere toplam 5 boru hattı üzerinden doğal gaz temini sağlanıyor.
"ENERJİDE MERKEZ ÜLKE" HEDEFİ MASADA
Küresel enerji dengelerini sarsan Hürmüz krizi ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde, dünya doğal kaynaklarının geleceği Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda İstanbul'da masaya yatırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde, 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak olan 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES 2026) açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Avrupa, Asya ve Afrika'dan önemli isimleri buluşturacak bu zirvede ana gündem "enerji güvenliği" olacak.
DOĞAL GAZDA HEDEF NET
Doğal gazda merkez ülke olma hedefi doğrultusunda LNG terminalleri ve FSRU yatırımları da hız kazandı. Türkiye'nin bugün 2 LNG terminali ve 3 FSRU olmak üzere toplam 5 LNG giriş noktası bulunuyor. BOTAŞ tarafından işletilen Dörtyol FSRU, Saros FSRU ve Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin yanı sıra özel sektörün de bir FSRU ve bir LNG terminali bulunuyor.
ERTUĞRUL GAZİ'NİN GÜNLÜK 28 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ VAR
Türkiye'nin ilk milli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi de günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle Hatay'daki Dörtyol FSRU Tesisleri'nde görev yapıyor. 2016'dan bu yana yapılan yatırımlarla Türkiye'nin gazlaştırma kapasitesi 5 kat artırılarak günlük 161 milyon metreküpe çıkarıldı. Hatay'daki kapasitenin yeni yatırımlarla iki katına yükseltilmesi hedeflenirken, Akdeniz'de Gazipaşa-Anamur hattında da yeni bir FSRU tesisi planlanıyor. Yeni yatırımların tamamlanmasıyla Türkiye'nin günlük LNG gazlaştırma kapasitesinin 200 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.
SİLİVRİ VE TUZ GÖLÜ'NDEKİ YATIRIMLAR
Doğal gaz depolama alanında da dikkat çeken yatırımlar yapıldı. Silivri'de 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nde ise 1,7 milyar metreküplük yer altı depolama kapasitesine ulaşıldı. Böylece toplam depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküpe çıktı. Türkiye'nin 2028 yılına kadar tükettiği doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabilecek altyapıya ulaşması hedefleniyor.
KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ KEŞİFLERİ
Temelleri Berat Albayrak döneminde atılan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en dikkat çeken ayağını ise Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri oluşturdu.
Türkiye, 2016 sonrası dönemde doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinde yeni bir paradigma değişikliğine giderek kendi filosunu oluşturdu. Bu kapsamda Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım derin deniz sondaj gemileri enerji filosuna dahil edildi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KEŞFİ
Fatih Sondaj Gemisi'nin 2020 yılında Karadeniz'de gerçekleştirdiği keşif, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçti. Son olarak filoya katılan Çağrı Bey ve Yıldırım gemileriyle birlikte Türkiye'nin sondaj gemisi sayısı 6'ya yükseldi. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna ulaştı. Türkiye'nin ayrıca Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa isimli iki sismik araştırma gemisi de bulunuyor.
SAKARYA GAZ SAHASINDA GÜNLÜK ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK
Sakarya Gaz Sahası'nda bugün itibarıyla 12 kuyudan üretim gerçekleştiriliyor. Günlük üretim 9,5 milyon metreküpe ulaşırken birinci faz tamamlandı. Karadeniz'den bugüne kadar yaklaşık 6 milyar metreküp doğal gaz üretildi.
Bu yıl içerisinde Filyos'ta bulunan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin de Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması planlanıyor. 30 Ağustos'ta uğurlanması hedeflenen platformun yılın son çeyreğinde devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkması ve yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının buradan karşılanması hedefleniyor.
OSMAN GAZİ'DEN SONRA İKİNCİ YÜZER PLATFORM GELİYOR
Osman Gazi'den sonra ikinci yüzer üretim platformun yapımı Çin'de devam ediyor. Bahse konu platformun 2028'de Mavi Vatan'da göreve başlaması beklenirken; günlük üretim hedefi üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküp olarak hesaplanıyor.
17 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ
Böylece 16-17 milyon haneye yerli gazın ulaştırılması hedefleniyor.
Üretim çalışmaları dışında, yeni keşiflere dönük çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. 2026 yılında Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 6 keşif amaçlı yeni sondajlar yapılması planlanıyor.
Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisinin de Karadeniz'deki Türkali-16 kuyusunda çalışmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı.
Karadeniz'in yanı sıra Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürütülüyor.
BAKAN BAYRAKTAR: AKDENİZ'DE ARAMADAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ
Geçmişte bölgede 9 derin deniz sondaj yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçiğimiz günlerde "Akdeniz'de aramadan vazgeçmiş değiliz" diyerek net bir irade ifade etti.
Bakan Bayraktar, "Yeni projede KKTC'ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor. İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye'ye bir akışla sunabiliriz. Bu bağlantısallık en önemli mesele" değerlendirmesinde bulundu.
HEYECANLANDIRAN "LİBYA" AÇIKLAMASI
Bayraktar, "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız" demeci ise birçok çevreyi heyecanlandırdı.
SADECE KARADENİZ'DE DEĞİL TRAKYA VE FARKLI BÖLGELERDE DE ÜRETİM VAR
Öte yandan Karadeniz dışında başta Trakya olmak üzere farklı bölgelerde günlük yaklaşık 1 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiriliyor.