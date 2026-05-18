Türkiye'den İsrail'in Sumud'a korsan saldırısına peş peşe tepkiler: "İnsanlık dışı bir barbarlıktır"
Türkiye'den İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsan ve yasa dışı müdahaleye peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır." dedi.
Hızlı Özet Göster
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini 'insanlık dışı barbarlık' olarak nitelendirdi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in eylemini 'haydutluk şebekesi' olarak tanımladı ve hesap vereceklerini söyledi.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in müdahalesini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi şiddetle kınadı.
- Türk hükümeti, Filistin halkının haklı davasını desteklemeye ve küresel ölçekte mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.
Türkiye'den İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsan ve yasa dışı müdahaleye peş peşe tepkiler geldi.
"İNSANLIK DIŞI BİR BARBARLIKTIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosunu selamlıyoruz. Sumud Filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır.
Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
ER YA DA GEÇ HESABINI VERECEKSİNİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in yasa dışı müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz müdahalesi, işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır. Barış planını bizzat çiğneyen, yükümlülüklerini sabote ederek sahadaki süreci baltalayan taraf İsrail'in kendisidir. İnsani çabaları ve kurumlarımızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarınız suçlarınızı örtemez. Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız. Sivilleri ve yardım girişimlerini hedef alan bu pervasız saldırganlığın hesabını er ya da geç vereceksiniz."
SİVİLLERİN KOŞULSUZ OLARAK SERBEST BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınadığını kaydetti.
Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı sivil girişime yönelik müdahalenin, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:
"İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir."
Bakan Gürlek, İsrail'in daha önceki benzer bir saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandığını ve mahkemece kabul edildiğini anımsatarak, bunun Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.
KÜRESEL ÖLÇEKTE MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'e tepki gösterererek şunları söyledi:
"Gazze'ye umut, kardeşlerimize nefes olmak için yola çıkan ve yaklaşık 40 ülkenin vatandaşını bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir. Mazlumun duası, zalimin silahından büyüktür. Rabbim Gazze'de sabırla direnen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."