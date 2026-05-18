Başkan Erdoğan fahiş fiyat artışı yapan fırsatçıları uyardı: Piyasa şartlarıyla açıklanamaz

Erdoğan, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına karşı sert bir tavır sergiledi.

Dış ticaret hacmi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatı 396 milyar dolara ulaştı.

TOBB, dünyada en fazla hizmet üreten 3. oda sistemi olarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"Kriz tellallarına prim vermeyeceğiz"



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 25 kardeşimize plaketleri takdim edeceğiz. Özveriyle çalışan kardeşlerimizi tek tek kutluyorum.

Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz yaptıkları fedakarlıklarla ülkemizin de önünü açtı. Emek verdiler, sabrettiler, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Ekonomi, ticaret ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyanlara bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.



TOBB DÜNYADA ÜÇÜNCÜ



Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki TOBB dünyada en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir. Oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden ihracatta yeni rekorlar kırılmasına sizler vesile oldunuz.



YAPILAMAZ DENEN YERLİ OTOMOBİL AVRUPA YOLLARINDA

Asrın felaketinde depremzedeler için tüm kaynaklarınızı sizler indirdiniz. Deprem konutlarının yapımına en büyük desteği sizler verdiniz.

TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süsleyeme devam ediyor.

TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA BİR ÜST LİGE TAŞIDIK



Biz Türkiye'ye dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken, birileri de önümüze sürekli takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.

Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız.

Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.

FIRSATÇILARI UYARDI



Orantısız artışların nedeni piyasa şartlarıyla açıklanamaz. Birileri fahiş fiyatlarla vatandaşımızın kazancına el uzatıyor. Bizim kültürümüzde haksız kazanç elde etmem, taklit, tağşiş ve çıkar odaklı hareket etmek yoktur.

Samet Baş