CHP'deki arınma buluşmasında "Partiyi temizleyeceğiz" mesajı! Özel'e "güvercin" göndermesi: "Oy torbalarını para torbalarına çevirdiler"
Kendilerine "Gerçek CHP'liler" diyen bir grup CHP'nin rüşvet ve parayla dizayn edilmesine, partinin Silivri'den yönetilmesine isyan etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki buluşmayı tertip eden Gürsel Tekin "Aldıyla, verdiyle, ihaleyle işimiz olmaz. Partiyi en kısa zamanda temizleyeceğiz" mesajı verdi. Tekin'den sonra söz alan Berhan Şimşek, Özgür Özel'i "Silivri'nin posta güvercini" olarak tanımlayıp "CHP Silivri'den yönetilemez. Zıp zıp Mahir aynada kendine baksın" ifadelerini kullandı. Barış Yarkadaş ise CHP'deki şaibeli para trafiklerine isyan edip "oy torbalarını para torbalarına çevirenlere" yüklendi.
Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerdeki rüşvet ve yolsuzluk ağının yanı sıra "etkin pişmanlık" itiraflarıyla da sarsılmış durumda.
Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in itirafları CHP'nin parayla dizayn edildiği kurultay sürecini ve sonrasında kurulan adaylık borsasını açık etti.
YALIM VE BÖCEK'TEN MUTLAK BUTLANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İTİRAFLAR
Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini anlattı. "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" dedi.
Böcekler ise yeniden adaylık karşılığında CHP Malatya Milletveki Veli Ağbaba'ya Genel Merkez'de 1 milyon Euro teslim ettiklerini anlattı. Her iki ifade de istinaftaki mutlak butlan davasına etki edecek türden olduğu için mutlak butlanı inceleyen Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
"GERÇEK CHP'LİLER" İL BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI
Ortaya saçılan skandallar sonrası kendilerine "Gerçek CHP'liler" diyen bir grup, CHP'nin mevcut yönetimine ve Silivri tandanslı yönetim şekline isyan etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda, Gürsel Tekin ev sahipliğinde bir buluşma tertip edildi. Eski İl Başkanları Ali Özcan ve Berhan Şimşek, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ile CHP'li Barış Yarkadaş buluşmada yerini aldı.
GÜRSEL TEKİN: PARTİYİ EN KISA ZAMANDA TEMİZLEYECEĞİZ
CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, İBB'deki yolsuzluk ağı üzerinden Ekrem İmamoğlu'na ve CHP Genel Merkezi'nin adının karıştığı şaibeli para trafikleri üzerinden Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yüklendi.
Tekin, "Hiç kimse merak etmesin; asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyı kabul etmeyiz, kendimizi kalkan ederiz! Tabii ki paramız yok, pulumuz yok; trol çetelerimiz hiç yok! İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı. Biz böyle particiyiz. Aldıyla, verdiyle, ihaleyle, onunla, bununla asla bir işimiz olmaz. Partimizin tabiatı, partimizin geleneği buna uygun değil" dedi.
CHP'li Tekin, partiyi en kısa zamanda temizleyeceklerini belirtti.
BERHAN ŞİMŞEK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E: CHP POSTA GÜVERCİNLİĞİYLE YÖNETİLEMEZ
Tekin'den sonra sözü CHP eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek aldı. Şimşek, CHP'nin Silivri etkisi altında kalmasına isyan etti. Partinin Silivri'den değil Genel Merkez'den yönetilmesi gerektiğini savundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Posta Güvercini" tanımlaması yapan Berhan Şimşek, "Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri'den yönetilecek parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. CHP'nin Genel Merkezi, PM'si, MYK'sı ve örgütü vardır. Böyle yönetilir" şeklinde konuştu.
"ÖZEL VE ZIP ZIP MAHİR AYNADA KENDİLERİNE BAKSIN"
"Sayın Özgür Özel ve zıp zıp Mahir aynada kendilerine baksınlar" diyen Şimşek, "Gürsel Başkanımın dediği gibi trollerle parti idare edilmez. Parti, sokakta, örgütle, halkla, işçiyle, emekliyle, Türkiye halkıyla yönetilir" ifadelerini kullandı.
YARKADAŞ: CHP'NİN GELECEĞİNİ BİZ KURACAĞIZ
CHP'li Barış Yarkadaş ise CHP'nin tarihinin ve geleceğinin kirletilmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceklerini söyledi. Kendilerinin "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri" olduğunu söyleyen Yarkadaş, "CHP'nin geçmisine de sahip çıkıyoruz, geleceğini de biz kuracağız diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"OY TORBALARINI PARA TORBALARINA ÇEVİRENLER..."
Son zamanlarda Uşak ve Antalya'da ortaya çıkan, Özgür Özel'in yakın çevresi ve Veli Ağbaba'nın adının karıştığı para ilişkileri için ise "Birilerinin CHP kimliği altında sebepsiz zenginleşmelerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmelerine, o oy torbalarına para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin" dedi.
ÜÇÜ DE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Bilindiği üzere Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş, CHP'deki mevcut düzenen isyan ettiği için sorgusuz sualsiz partilerinden ihraç edilmişti.
