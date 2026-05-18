CHP'deki arınma buluşmasında "Partiyi temizleyeceğiz" mesajı! Özel'e "güvercin" göndermesi: "Oy torbalarını para torbalarına çevirdiler"

Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerdeki rüşvet ve yolsuzluk ağının yanı sıra "etkin pişmanlık" itiraflarıyla da sarsılmış durumda.



Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in itirafları CHP'nin parayla dizayn edildiği kurultay sürecini ve sonrasında kurulan adaylık borsasını açık etti.



YALIM VE BÖCEK'TEN MUTLAK BUTLANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İTİRAFLAR



Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini anlattı. "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" dedi.



Böcekler ise yeniden adaylık karşılığında CHP Malatya Milletveki Veli Ağbaba'ya Genel Merkez'de 1 milyon Euro teslim ettiklerini anlattı. Her iki ifade de istinaftaki mutlak butlan davasına etki edecek türden olduğu için mutlak butlanı inceleyen Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.





"GERÇEK CHP'LİLER" İL BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI



Ortaya saçılan skandallar sonrası kendilerine "Gerçek CHP'liler" diyen bir grup, CHP'nin mevcut yönetimine ve Silivri tandanslı yönetim şekline isyan etti.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda, Gürsel Tekin ev sahipliğinde bir buluşma tertip edildi. Eski İl Başkanları Ali Özcan ve Berhan Şimşek, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ile CHP'li Barış Yarkadaş buluşmada yerini aldı.