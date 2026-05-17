CANLI | İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı: Bir tekne ile irtibat koptu! 2 adet savaş gemisi taciz ediyor
İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla 15 Mayıs'ta yola çıkan ve Türkiye dahil 30 ülkeden 350 aktivisti taşıyan Küresel Sumud Filosu konvoyu, tıbbi ve insani yardım malzemelerini ulaştırmak için geldiği Libya'nın Sirte kenti yakınlarında doğu hükümetinden geçiş izni alabilmek adına 20 saati aşkın süredir bekleyişini sürdürüyor. Tel Aviv basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun filoyu durdurmak ve "ele geçirmek" için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirilirken Küresel Sumud Filosu Kriz Masası bir tekne ile irtibatın koptuğunu açıkladı.
Konvoy, 20 saati aşkın süredir geçiş izni bekliyor.
BİR TEKNE İLE İRTİBAT KOPTU
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldüğünü bildirirken İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekneyle irtibatın koptuğunu açıkladı.
İSRAİL BASINI YAZDI: NETANYAHU ELE GEÇİRME TALİMATI VERECEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "ele geçirmek" için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.
Toplantıda Küresel Sumud Filosu'na saldırarak "ele geçirmek" için planların ele alınacağı ifade edildi. Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedildi.
Haberde, İsrail'in ablukanın kırılmasına "izin vermeyeceği" ve Sumud Filosu'na saldırının "ilerleyen saatlerde" yapılacağı belirtildi.
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına "izin vermeyeceği" ifade edildi.
Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.
GAZZE YOLUNDAKİ FİLOYA AÇIK TEHDİT!
İsrail donanmasının Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye hazırlandığı ileri sürüldü.
İsrail basını, hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açan Sumud Filosu'na İsrail ordusunun ilerleyen saatlerde müdahale etmeye hazırlandığını yazdı.
Küresel Sumud Filosu yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre ise Antalya açıklarında ilerleyen filo uluslararası sulara ulaştı.
Maariv gazetesinin haberinde, İsrail donanmasına ait hücumbotları ile Süper Dvora sınıfı devriye botların yanı sıra Şayetet 13 Deniz Komando Birliğine ait botlar ve bir çıkarma gemisinin müdahale için denize açıldığı öne sürüldü.
İsrail donanmasının gemilere nerede müdahale etmeyi planladığının net olmadığı aktarılan haberde, ilerleyen saatlerde bir müdahale için hazırlıkların devam ettiği savunuldu.
Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli askeri bir yetkili, askerlerin filoya yapacağı müdahalede "soğuk silah kullanabileceği" tehdidinde bulundu.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun pazar akşam saatlerinde yaptığı güvenlik kabinesi toplantısında 48 saat içinde Gazze kıyılarına ulaşması beklenen filoya müdahaleyi ele aldığını söyleyen İsrailli siyasi yetkili ise Başbakan'ın pazartesi güvenlik birimiyle konuya ilişkin bir toplantı yapacağını söyledi.
Öte yandan İsrail'in Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalesiyle alıkoyduktan sonra serbest bırakmayarak zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın da yeni filoda yer aldığı iddia edildi.
FİLONUN ETRAFINDA İHA VE ASKERİ UNSUR HAREKETLİLİĞİ!
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı.
filonun etrafında henüz tespit edilemeyen dron ve askeri unsur hareketliliği görüldü.
Filo yetkilileri, AA'ya yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.
İSRAİL ORDUSUNUN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.
Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.
30 ÜLKEDEN 350'NİN ÜZERİNDE AKTİVİST GAZZE İÇİN YOLDA
Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.
Konvoyda ayrıca Gazze’ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.
"SOYKIRIMI İZLEMEKTEN ARTIK YORULDUK"
Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, Sirte yakınlarına ulaştıklarını ve konvoyun yoluna devam etmesi için Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Konvoyun amacının yalnızca Gazze'deki ablukayı kırıp insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu belirten Arslan, "Gazze'de yapılan soykırımı izlemekten artık bizler yorulduk. Gazze'de insanlar her gün ölüyorlar. Çocuklarını kaybediyorlar, eşlerini kaybediyorlar, annelerini kaybediyorlar, babalarını kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.
Arslan, Küresel Sumud Filosu ve konvoyundaki insani yardım malzemelerinin Gazze’deki yıkım karşısında çok az kaldığını belirtek, ablukanın kırılması halinde dünyanın dört bir yanından Gazze’ye binlerce tır insani yardım malzemesi ulaşacağını kaydetti.
Libya’nın doğusundaki yetkililerin Gazze konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini ve bunu takdir ettiklerini belirten Arslan, taleplerinin insani yardım malzemeleri ve aktivistlerle birlikte konvoyun geçişine izin verilmesi olduğunu vurguladı.
"TÜM AKTİVİSTLERİN YOLA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"
Konvoydaki Cezayir heyetinin organizatörü Mervan bin Kattane de Libya'nın doğusundaki hükümetin konvoydaki yalnız Libyalıların geçişine müsaade edeceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Kattane, Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek, "İsim isterlerse, onlara isim listelerini vereceğiz. Pasaport fotokopileri veya pasaport fotoğrafları isterlerse, onları sağlayacağız. Bazı kişiler hakkında çekinceleri varsa onları konvoydan çıkarabiliriz. Ama biz gerçekten konvoyun sonuna kadar devam etmesini istiyoruz." dedi.
Görüşmelerin olumlu neticelenmesini umduklarını dile getiren Kattane, konvoyun bir an önce kaldığı yerden Gazze’ye doğru yoluna devam etmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU ANTALYA'DAN AYRILDI
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından, şartların düzelmesi üzerine yeniden harekete geçti.