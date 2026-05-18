Fatma ve İbrahim Teryaki cinayetinde gerçek fail tutuklandı! Bakan Gürlek açıkladı: "Hiçbir suç karanlıkta kalmayacak"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü’nde 2016 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayetin gerçek failinin tutuklandığını bildirdi. Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Bakan Gürlek, "Tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır." dedi. Tutuklanan Özkan Teryaki, dedesi İbrahim Teryaki'nin annesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla cinayeti işlediğini itiraf etti.
MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA GÜNDEM OLMUŞTU
10 yıl önce Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan cinayetle ilgili detayları paylaşan Bakan Gürlek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. "Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor.
Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı.
Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.
Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Yıllardır faili meçhul olarak gündemde kalan dosyanın ekipler tarafından nasıl çözüldüğü ortaya çıktı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında aile üyelerinin ifadeleri doğrultusunda iki kişi hakkında işlem yapıldı.
06 Ocak 2016 tarihinde Fatma Teryaki ile İbrahim Teryaki'nin öldürülmesine ilişkin ilk soruşturmada, çiftin torunu Erdoğan Teryaki hakkında montunun kol kısmında atış artığı tespit edilmesi üzerine "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Ancak mahkeme, 29 Eylül 2022'de delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.
BAKAN GÜRLEK'İN TALİMATIYLA ÇALIŞMA BAŞLADI
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesine yönelik talimatının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tekrar ele aldı. Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen yeni çalışmalarda, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiği yönünde bulgular elde edildi.
Soruşturma kapsamında, gelin Nimet Teryaki'nin uzun süredir kayınpederi İbrahim Teryaki tarafından tacize uğradığını oğlu Özkan Teryaki'ye anlattığı, olayın da bu süreç sonrası gerçekleştiği değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, Özkan Tiryaki ile annesi Nimet Teryaki'nin ilk soruşturma sırasında dikkatleri farklı yöne çekerek soruşturmayı yanıltmaya çalıştıkları tespit edildi.
TORUN ÖZKAN TİRYAKİ'Yİ DAVRANIŞLARI ELE VERDİ
Yetkililer, olay sonrası Özkan Teryaki'nin ciddi şekilde tedirgin davrandığını, uyku problemleri yaşadığını, alkol aldıktan sonra ağlama krizlerine girdiğini belirledi. Ayrıca aile bireylerinin cinayetin ardından evlerine güvenlik kamera sistemi kurdukları, yabancıları takip ettikleri ve eve misafir kabul etmedikleri kaydedildi.
14 MAYIS 2026'DA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Özkan Teryaki, Nimet Teryaki, Fevzi Teryaki ve Rasim Çelik hakkında CMK 135 kapsamında iletişimin tespiti tedbirleri uygulandı. Çalışmalar sonucunda 14 Mayıs 2026'da Özkan Teryaki, Fevzi Teryaki, Nimet Teryaki, Rasim Çelik, Ebru Polat, Muhsin Güney ve Serkan Teryaki gözaltına alındı.
18 Mayıs 2026 tarihinde Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki'nin ikrar içeren ifadeler verdiği öğrenildi.
DEDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU İDDİASI
Özkan Teryaki ifadesinde, dedesi İbrahim Teryaki'nin yıllar önce annesi Nimet Teryaki'ye cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiğini, bu durumu uzun süre içinde tuttuğunu söyledi. Olay günü alkolün etkisiyle ruhsatsız tüfekle annesiyle birlikte dedesinin evine gittiklerini belirten Özkan Teryaki, dedesini vurduğunu, bağırarak kaçmaya çalışan babaannesi Fatma Teryaki'yi de panikle ateş ederek öldürdüğünü anlattı. Olay sonrası annesiyle birlikte kan izlerini temizlediklerini, delilleri yok ettiklerini ve kullanılan tüfeği Kızılırmak'a attığını beyan etti.
İBRAHİM TERYAKİ'NİN GELİNİ: İKİ KEZ CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM
Nimet Teryaki ise ifadesinde, kayınpederi İbrahim Teryaki'nin geçmişte kendisine iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu, bunu yıllarca kimseye anlatamadığını, daha sonra oğluyla paylaştığını söyledi. Olay gecesi oğlu Özkan'ın silahla maktullerin evine gittiğini, yaşanan tartışmanın ardından İbrahim ve Fatma Tiryaki'nin vurulduğunu, sonrasında birlikte delilleri yok etmeye çalıştıklarını kabul etti.
ÖZKAN TERYAKİ TUTUKLANDI
Alınan ifadelerin ardından Özkan Teryaki, "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 18 Mayıs 2026 tarihinde tutuklandı. Nimet Teryaki ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlamasıyla ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelenmeye devam ettiği bildirildi.
AİLE İÇİ İTİRAFLAR DOSYANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü'nde 6 Ocak 2016 tarihinde öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki çiftine ilişkin yıllardır çözülemeyen cinayet dosyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yıllarca faili meçhul olarak kalan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada, aile bireylerinden gelen yeni ifadeler doğrultusunda dosyanın seyri tamamen değişti.
İlk soruşturma sürecinde cinayet şüphelisi olarak maktullerin torunu Erdoğan Teryaki hakkında işlem yapılmıştı. Erdoğan Teryaki'nin montunun kol kısmından alınan svap örneklerinde atış artığı tespit edilmesi üzerine hakkında dava açılmış, ancak yürütülen yargılama sonucunda delil yetersizliği nedeniyle 29 Eylül 2022'de beraat kararı verilmişti.
MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELEN DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI
Cinayet dosyası, televizyon programlarında da gündeme taşınmasına rağmen uzun süre aydınlatılamadı. Daha sonra faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yeniden ele alındı. Yapılan incelemelerde mevcut deliller, kolluk tutanakları ve televizyon programlarında ortaya atılan iddialar tekrar değerlendirildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın aile içi husumet kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu süreçte bilgi sahibi olduğu değerlendirilen bir kişinin verdiği ifadeler soruşturmanın yönünü değiştirdi. Söz konusu tanık, cinayetin Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki tarafından planlanarak işlendiğini öne sürdü.
KAYIP YATAK ÖRTÜSÜ VE TEMİZLİK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturmada maktullerin kızı Fevziye Öğüç'ün verdiği ifade dikkat çekti. Öğüç, evde bulunan iki yatak örtüsünden birinin olay sonrası kaybolduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmede, cinayet sonrası kan izlerini temizlemek amacıyla yatak örtüsünün kullanıldığı, ardından temiz örtü serildiği ihtimali üzerinde duruldu.
Tanık anlatımlarıyla birlikte olay yerindeki temizlik izlerinin dosyadaki diğer delillerle örtüştüğü kaydedildi.
KABAK ÇEKİRDEĞİNDEN ÇIKAN DNA ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ
Dosyada öne çıkan bir diğer detay ise olay yerindeki köpük tabakta bulunan kabak çekirdeği kabukları oldu. Kriminal incelemelerde çekirdek kabuklarında Fevzi Teryaki'ye ait DNA bulundu.
Fevzi Teryaki daha önce anne ve babasını 2 Ocak 2016'da ziyaret ettiğini söylerken, istihbari bilgiler olaydan bir gün önce evde tartışma yaşandığını ortaya koydu. Maktul Fatma Teryaki'nin temizlik konusunda titiz biri olduğunun belirtilmesi nedeniyle, çekirdek kabuklarının günlerce aynı yerde kalmasının mümkün olmadığı değerlendirilerek beyanlarla çelişki oluştuğu ifade edildi.
ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNDE SİLAH ÇELİŞKİSİ
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde aile bireylerinin silah konusunda birbirleriyle çelişen açıklamalar yaptığı belirlendi. Fevzi Teryaki evde oğlu Özkan'a ait bir tüfek bulunduğunu söylerken, Nimet ve Özkan Teryaki herhangi bir silahlarının olmadığını iddia etti.
Soruşturma birimleri ayrıca olay sonrası bazı aile bireylerinin dikkatleri başka kişilere yönlendirmeye çalıştığını tespit etti. Özellikle Eyüp ve Erdoğan Teryaki üzerinde şüphe oluşturulmaya çalışıldığı, çevrede bu yönde algı yaratıldığı öne sürüldü.
TEKNİK TAKİPTE TEDİRGİNLİK TESPİT EDİLDİ
Yürütülen teknik takip ve iletişim kayıtlarında, şüpheli hareketler sergilendiği değerlendirilen Nimet Teryaki'nin yakınlarıyla yaptığı görüşmelerde tedirgin tavırlar sergilediği kaydedildi.
Özkan Teryaki'nin ise olay sonrası psikolojik olarak ciddi değişim yaşadığı, uykusuzluk çektiği, alkol kullanmaya başladığı, zaman zaman ağladığı ve aile olarak evlerine güvenlik kamerası sistemi kurdukları belirlendi. Ayrıca yabancılara karşı aşırı hassas davranıldığı ve eve misafir kabul edilmediği tespit edildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında iletişimin tespiti ve teknik takip kararları doğrultusunda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Özkan Teryaki, annesi Nimet Teryaki, babası Fevzi Teryaki ile bazı aile bireyleri ve akrabalar yer aldı.
18 Mayıs 2026 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede:
- Özkan Teryaki "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
- Nimet Teryaki hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
- Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
İTİRAF NİTELİĞİNDEKİ İFADELER DOSYAYI DEĞİŞTİRDİ
Dosyadaki en dikkat çekici gelişme ise Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki'nin ifadeleri oldu.
Özkan Teryaki ifadesinde, olaydan yaklaşık iki ay önce annesinden dedesi İbrahim Teryaki'nin yıllar önce annesine cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Bu durumu öğrendikten sonra psikolojik olarak yıkıldığını, yoğun şekilde alkol kullanmaya başladığını ve dedesine karşı büyük öfke duyduğunu anlattı.
İfadesine göre olay gecesi alkol aldıktan sonra ruhsatsız tüfekle dedesinin evine gitti. Annesi Nimet Teryaki'nin de ardından eve geldiğini belirten Özkan Teryaki, dedesiyle bu konu nedeniyle tartıştığını söyledi. İddiasına göre İbrahim Teryaki önce suçlamaları reddetti, ardından kabul ederek kendisini tahrik eden sözler söyledi.
Bunun üzerine dedesine ateş ettiğini belirten Özkan Teryaki, olay sırasında bağırarak kaçmaya çalışan babaannesi Fatma Teryaki'yi de kendisini ihbar edeceği korkusuyla vurduğunu ifade etti.
Şüpheli ifadesinde daha sonra yaklaşık 15 dakika evde beklediklerini, annesiyle birlikte kan izlerini temizlediklerini, kapıları kilitleyip anahtarı başka bir bahçeye attıklarını anlattı. Cinayette kullandığı tüfeği önce araziye sakladığını, birkaç gün sonra ise Avanos ilçesinde Kızılırmak'a attığını söyledi.
DELİLLERİ YOK ETTİKLERİNİ KABUL ETTİLER
Nimet Teryaki de ifadesinde olay gecesi oğluyla birlikte maktullerin evine gittiklerini doğruladı. Oğlu Özkan'ın yanında tüfek olduğunu gördüğünü ancak neden götürdüğünü sormadığını belirten Nimet Teryaki, evde yaşanan tartışmanın ardından Özkan'ın önce İbrahim Teryaki'ye, ardından Fatma Teryaki'ye ateş ettiğini anlattı.
Olay sonrası birlikte kan izlerini temizlediklerini, kullanılan bezleri ve kıyafetleri sobada yaktıklarını kabul eden Nimet Teryaki, silahın daha sonra evden çıkarıldığını söyledi.
SORUŞTURMANIN SEYRİ TAMAMEN DEĞİŞTİ
Dosyada yer alan yeni ifadeler ve teknik deliller birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın ilk yıllarında farklı aile bireyleri üzerinde yoğunlaşan şüphelerin zamanla Özkan Teryaki merkezli yeni bir kurguya dönüştüğü belirtildi.
Soruşturmada, geçmişte aile içinde yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı olayının cinayetin temel motivasyonu olduğu değerlendirilirken, olay sonrası delillerin sistematik şekilde yok edilmeye çalışıldığı ve soruşturmanın farklı kişilere yönlendirilmek istendiği iddiaları da dosyaya girdi.