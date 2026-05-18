Tekirdağ şehit polislerini uğurladı... Binler sokağa döküldü | Eşinin tabutuna sarıldı: "Evladımız bana emanet"
Çorlu’da görev başında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden kahraman polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, dualarla son yolculuklarına uğurlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki resmi törenin ardından Hacı Mehmet Şirikçi Camisi’nde kılınan cenaze namazına devlet erkanı tam kadro katıldı. Şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Eda Tütüncüler’in feryadı yürek dağladı. Binlerce vatandaşın katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Eşlik edilen kortejle şehitler ebediyete uğurlandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, binlerce vatandaşın katıldığı duygu yüklü törenle son yolculuklarına uğurlandı.
DEVLET ERKANI VE BİNLERCE VATANDAŞ SAF TUTTU
Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki iş merkezinde 24 yaşındaki şüpheli Orhan Altan'ın açtığı ateş sonucu şehit olan 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ile 32 yaşındaki Emrah Koç için ilk merasim Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.
Resmi törenin ardından şehitlerin naaşları Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne getirildi. Öğle vakti Tekirdağ Müftü Vekili Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından kıldırılan cenaze namazına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"EVLADIMIZ BANA EMANET"
Törende şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Ege Tütüncüler'in polis üniforması giymesi yürekleri dağladı.
Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Eda Tütüncüler, "Sen ölmedin canım eşim, evladımız bana emanet." diye seslendi.
Şehit polisin meslektaşları merasim tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.
KOÇ VAN YOLCUSU TÜTÜNCÜLER ÇORLU ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ
Kılınan namazın ve edilen duaların ardından şehitlerin naaşları tören mangasının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.
Cadde boyunca toplanan binlerce vatandaş kahraman polisleri ebediyete uğurladı.
Şehit Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na götürüldü.
Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı Çorlu Şehitliği'nde toprağa verildi.