Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! 244 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: 35 milyon liralık para trafiğine 'tanımıyorum bilmiyorum' savunması
100 milyar TL’lik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifade tutanağı ortaya çıktı. MASAK’ın milyonluk para trafiği tespitleri dosyaya girerken Kütahyalı tüm suçlamaları reddetti. “Kredi kartına takla attırdım”, “KKM yatırımı yaptım”, “Tanımıyorum bilmiyorum” savunmalarıyla dikkat çeken ifadede 35,2 milyon TL’lik e-para girişi, 16,1 milyon TL’lik “kasa şahıs” transferi ve 37,7 milyon TL’lik para çıkışı yer aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü ve 21 ilde eş zamanlı operasyonla düğmesine basılan yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında 14 Mayıs sabahı İstanbul'da gözaltına alınarak Adana'ya götürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifade işlemleri tamamlandı.
KÜTAHYALI VE ELEBAŞI UZUN TUTUKLANDI
154 şüpheli arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.
Televizyoncu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla Adana Emniyet Müdürlüğünde sorgulandı. MASAK raporlarına yansıyan ve sadece bir kalemde 35 milyon lirayı aşan şüpheli para trafiğini açıklamakta zorlanan Kütahyalı, borç batağında olduğunu ve kredi kartı borçlarını ödeyebilmek için İstanbul Perpa'da tefecilik benzeri sisteme başvurduğunu itiraf etti.
Ancak Kütahyalı'nın 2017 ile 2020 yılları arasındaki işsizlik dönemini bahane etmesine rağmen, milyonlarca liralık para transferlerinin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşmiş olması ifadedeki en büyük çelişki olarak kayıtlara geçti.
İşte yasa dışı bahis panelleri, paravan şirketler, tutuklanan karanlık isimler ve Kütahyalı'nın avukatlarının bile "kredi kartına takla attırmak" olarak tanımladığı o karmaşık ve devasa sistemin bütün detayları...
VURGUNUN ADRESİ SAHTE WEB PANELLER
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarına göre, vatandaşları dolandırmak ve yasa dışı bahis paralarını aklamak için "megapanelim", "flexcuzdan", "flexkartim" gibi sahte web panelleri kuruldu.
Bu panellerde toplanan paralar, komisyon karşılığında anlaşılan elektronik para kuruluşları, bankalar ve kripto varlık şirketleri üzerinden sisteme sokuldu.
TRAFİĞİN YATAĞI PARAVAN ŞİRKETLER
"Açılım Bilgi Teknolojileri", "Atlantik Global", "Kartalsoft" gibi çok sayıda paravan şirket üzerinden dönen milyonluk trafiğin tam merkezinde ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesapları yer alıyor.
KASA KÜTAHYALI
MASAK incelemesi, Kütahyalı'nın hesaplarına Sipay, Elekse, Fzypay, Paladyum gibi ödeme kuruluşları üzerinden 2021 ile 2024 yılları arasında tam 192 işlemde toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi olduğunu, ancak bu kurumlara hiçbir para çıkışı olmadığını tespit etti.
Aynı yapı içerisindeki diğer şüpheli hesaplardan Kütahyalı'ya 15.7 milyon TL daha aktarıldı.
Kütahyalı'nın hesabından, paranın izini kaybettirmek amacıyla kullanılan "katmanlama" ile hesaplara ise toplamda 37.7 milyon TL transfer edildiği tespit edildi
İŞSİZLİK BAHANESİ... ADRES PERPA
Polis sorgusunda bu devasa para trafiğinin kaynağı sorulduğunda Rasim Ozan Kütahyalı, örgüt bağlantısını reddederken birçok şahsın ismini verdi. Kredi kartı borçlarını çevirmek için Perpa'da Mehmet Güneş ve Servet Sağlam isimli esnaflarla tanıştığını söyleyen Kütahyalı, "bu kişilere kredi kartı bilgilerini verdiğini" itiraf etti. Kütahyalı, "2017 ile 2020 yılları arasında ekranlara çıkamadığı için işsiz kaldığını, gelirinin sıfırlandığını ve kredi kartlarına çok borçlandığını" iddia etti.
Kütahyalı, "O dönemde işsizdim, ekranlara çıkamıyordum, gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine Perpa İş Merkezi'ne gittim, orada Mehmet Güneş ve Servet (Sağlam) isimli iki esnafla tanıştım" dedi.
Kredi kartlarından düşük faizle nakit çekimi yaparak borçlarını çevirmeye başladığını" iddia eden Kütahyalı'nın anlatımına göre bu iki kişi üzerinden şahsi kredi kartı bilgileri üzerinden çekim yaptırıldı. Çekilen para komisyon kesildikten sonra kendi hesabına aktarıldı. Kütahyalı bu durumu şöyle anlattı:
"Benim kredi kartımdan para çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Bir çok kez işlem yaptığım için meblağ aşırı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarını bilmem bu kuruluşlarında hesabım yoktur. Bu kuruluşları ne iş yaptığımı nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim."
TARİHLER ÇELİŞKİLİ
Ancak Kütahyalı'nın bu savunması, MASAK raporlarındaki tarihlerle çeliştii. Kütahyalı işsizlik dönemi olarak 2017 ve 2020 yıllarını işaret ederken, hesabına yağan milyonlarca liralık şüpheli transferlerin neredeyse tamamı 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait.
Kütahyalı, yüksek meblağların sebebini ise aynı "paranın defalarca çekilip yatırılmasına" bağladı.
KARTA TAKLA
Kütahyalı'nın avukatları da bu durumu savunmalarında açıkça dile getirerek, müvekkillerinin yaptığı işlemin halk arasında "kredi kartına takla attırmak" olarak bilinen pos cihazından nakit çekimi olduğunu, "Mehmet Güneş ve Servet Sağlam'ın suç örgütüyle bağlantılı olabileceğini ancak Kütahyalı'nın bunu bilmesinin mümkün olmadığını" savundular.
Avukat Merve Kütahyalı'nın "iyi bir finansal okur yazar ve iyi bir yatırımcı" olduğunu öne sürdüğü savunmasında şunları söyledi:
"Halk arasında kredi kartı borçlarını ödemek için 'kredi kartına takla attırmak' da denilen bu işlemler dışında müvekkilimin hiçbir eylemi bulunmamaktadır. Bu eylemler bahsi geçen suçları oluşturmamaktadır. Yine o tarihlerde bahsi geçen firmalar devletin lisans verdiği aracı kuruluşlardır; itibarlı firma olarak bilinmektedirler. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ederiz."
BATUHAN ÖZYETGİN ÜZERİNDEN DÖNEN 46 MİLYONLUK TRAFİK
Soruşturmanın en çarpıcı bölümlerinden biri de Rasim Ozan Kütahyalı ile Batuhan Özyetgin isimli şahıs arasındaki devasa para trafiği oldu.
MASAK raporuna göre, Kütahyalı ile Özyetgin arasında tam 46 milyon 537 bin 383 TL'lik işlem hacmi tespit edildi.
Rasim OzanKütahyalı ifadesinde bu durumu, Batuhan'ın babası olan ve MÜSİAD üyesi olduğunu belirttiği yakın arkadaşı Aydın Özyetgin ile yaptığı ticari ortaklığa bağladı. Kütahyalı, "Aydın Özyetgin MÜSİAD üyesi. Aydınlatma sektöründe bilinen itibarlı bir tüccar ve yakın arkadaşımdır. 2022–2024 ekonomisinde kur korumalı mevduat (KKM) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Bana 'gel, teminatın yarısını sen koy, bu işten beraber kazanalım' dedi. Çok güvendiğim için gönül rahatlığıyla paramı gönderdim." dedi.
Kütahyalı'nın iddiasına göre, "Aydın Özyetgin'in şirketlerinin iflas ettiği ve hesaplarında haciz bulunduğu için, Kur Korumalı Mevduat ve altın teminatlı kredi çekme işlemlerini oğlu Batuhan Özyetgin'in hesapları üzerinden yürütüldü."
Para transferlerinin neden Aydın Özyetgin'in oğlu Batuhan Özyetgin üzerinden yapıldığına dair şu soruya verdiği cevapta Kütahyalı, "Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu, bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu. Ben de Batuhan'a para gönderiyordum." dedi. Kütahyalı, "Aydın'a nakit para götürmesi için İstanbul dışında olduğu zamanlarda Batuhan'ın hesabına para gönderdiğini, bu işlemlerin tamamen yasal yatırımlar olduğunu" öne sürdü.
AYDIN ÖZYETGİN İLE KKM YATIRIM ORTAKLIĞI
'TANIMIYORUM BİLMİYORUM'
Tutanakta Kütahyalı'ya (örgüt elebaşı) Selahattin Akın Uzun, Serdal Tanak, Tuğba Tanak, Burak Çapraz, Fırat Demir, Sadullah Aydın, Mustafa Gökalp Sakızcı gibi 100'den fazla ismi tanıyıp tanımadığı soruldu.
Kütahyalı bu isimlerden sadece Batuhan Özyetgin'i tanıdığını, diğerlerini "hayatında hiç görmediğini" beyan etti.
MASAK'TAN İLK BULGU: 35,2 MİLYON LİRALIK E-PARA GİRİŞİ
MASAK tarafından hazırlanan 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu', Kütahyalı'nın hesaplarına altı farklı elektronik para ve ödeme kuruluşundan 2021–2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL girişi olduğunu, bu kuruluşlara hesaptan herhangi bir para çıkışının olmadığını ortaya koydu. Şirket bazında dağılım şu şekilde:
Tutanakta Kütahyalı'ya bu kuruluşlarla ticari sözleşmesi, sanal POS anlaşması veya cari hesap ilişkisi olup olmadığı soruldu.
Cevabı şu oldu: "Bu ödeme kuruluşlarını bilmem, bu kuruluşlarda hesabım yoktur. Bu kuruluşların ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim."
KÜTAHYALI'YA 11 ZANLIDAN 219 İŞLEMDE 16.1 MİLYON
MASAK raporunda 'hesabı aracı olarak kullanılan kişiler/şahıs işletmeleri' başlığı altında değerlendirilen ve hesaplarından Kütahyalı'ya para gönderildiği belirlenen 11 şahıs tek tek raporlandı.
Toplamda 219 işlemde 16 milyon 141 bin 893 TL girişin yapıldığı, buna karşılık aynı kişilere 1 milyon 472 bin 582 TL çıkışın olduğu, net farkın 14 milyon 669 bin 310 TL olduğu kayıt altına alındı.
MASAK raporunda en yüksek hacimli isim olan Buğra Erzincanlı'nın banka hesaplarından 2022–2023 yıllarında Paribu Teknoloji A.Ş.'ye 188 milyon TL aktarıldığı, aynı dönemde Erzincanlı'nın hesaplarından Kütahyalı'ya 4 milyon 684 bin 435 TL'lik transferin yapıldığı kayıt altına alındı.
KARA PARANIN İZİNİ KATMANLANDIRMAYLA KAYBETTİRMİŞLER
Savcılık dosyasında Kütahyalı'nın hesabının yalnızca para alan pasif bir yapıdan ibaret olmadığı değerlendirildi.
İncelemelerde, Kütahyalı'nın hesabından "katmanlandırma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen" farklı hesaplara yaklaşık 37 milyon 700 bin TL transfer yapıldığı; aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15 milyon 700 bin TL girişin olduğu kayda geçti.
AİLE VE YAKIN ÇEVRE HESAPLARI
MASAK'ın 'tutara göre sıralı hesap hareketi özet tablosu'nda yüksek hacimli para hareketleri gerçekleştirilen aile ve yakın çevre isimleri sıralandı.
İfade tutanağında Kütahyalı'nın hesap hareketlerinde eski eşi Nagehan Alçı, şu anki eşi Pınar Ayaz ve annesi Şerife Kütahyalı'ya yapılan yüksek tutarlı transferler soruldu. Kütahyalı, Nagehan Alçı'ya giden paraların büyük çoğunluğunun çocukları Ayşe Ela ve Betül Yasemin için ödediği iştirak nafakaları ile ortak kullandıkları hesaptan gelen paralar olduğunu belirtti. Pınar Ayaz ve annesi Şerife Kütahyalı'ya giden paraların ise aile içi transferler olduğunu ifade etti.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın para transferleri şöyle sıralandı:
- Batuhan Özyetgin (dostu Aydın'ın oğlu): 22 işlemde 46 milyon 537 bin TL toplam işlem hacmi. Net çıkış 28 milyon 68 bin TL. Kütahyalı bu transferleri "Aydın Özyetgin ile yapmış olduğumuz yatırım işlemleri" olarak tanımladı.
- Şerife Kütahyalı (annesi): 18 işlemde 27 milyon 371 bin TL hacim. "Akrabalık ilişkisi nedeniyle" yapılmış olduğunu söyledi.
- Ufuk Zaimoğlu: 11 milyon 905 bin TL hacme ek olarak 100 bin USD, 66 bin USD, 6.950 ons altın ve 3.080 ons gümüş işlemleri. Kütahyalı, "Maltepe'deki evimi kendisine satmam ve dostum Aydın Özyetgin'e nakit para götürmesi için ben İstanbul dışında iken para göndermişimdir" dedi.
- Pınar Ayaz (eşi): 2 işlemde 9 milyon 236 bin TL hacim ile 66.924 USD ve 10 ons altın transferi. "Akrabalık ilişkisi nedeniyle" yapıldığı söylendi.
- Çiğdem Özyetgin (Aydın'ın eşi): 3 işlemde 7 milyon 289 bin TL. "Aydın Özyetgin'le yapılan yatırım kapsamında" yapıldığı belirtildi.
- Sanem Öznur (yeğeni): 1 milyon 880 bin TL ile 187.150 USD ve 77.675 EUR işlemleri. Kütahyalı, "Alternatif Bank'ta yeni hesaplara yüksek faiz verildiği için onun adına hesap açıp gönderdiğim kendi paralarım" dedi.
6 OTOMOBİL 3 EV
Kütahyalı'nın mal varlığı sorgusunda üzerine kayıtlı 2009 model Jaguar, 2023 model Chery ve iki adet Range Rover marka lüks araç ile Çengelköy ve İzmir'de değerli gayrimenkulleri olduğu ortaya çıktı. MASAK raporunda yer alan 860 bin liralık şüpheli transferin ise 2003 model Range Rover marka aracın alımı için yapıldığı Kütahyalı tarafından doğrulandı.
Kütahyalı, üzerine kayıtlı 6 adet aracı şöyle sıraladı:
- 2009 model Jaguar (34 TD 4604),
- 1981 model klasik (34 GAS 048),
- 2013 model Volkswagen Caravella (34 TA 9926),
- 2023 model Chery (34 HEM 026),
- 1998 model Range Rover (34 CNP 217),
- 2003 model Range Rover (34 BTV 797).
Gayrimenkul listesini ise şöyle sıraladı:
- "Üsküdar Çengelköy Sultanmakamı konutlarında yüzde 50'si tarafıma ait bahçeli dubleks,
- Sarıyer'de oturduğum apartman dairesi,
- İzmir Göztepe-Konak'ta bir apartman dairem vardır."
Kütahyalı, gelir kaynağını şu cümleyle özetledi: "Ben 2009 yılından itibaren medyadan çok iyi kazançlar elde ettim. Hep yüksek maaşlar aldım ve bu durum medya tarafından bilinir; ayrıca medya sektöründe bilinen biriyim. Şirketim olmadı, şirket ortaklığım da bulunmamaktadır. Ben yazar, yorumcu ve sadece bireysel bir yatırımcıyım."
Kripto para cüzdanının bulunmadığını, elektronik para kuruluşlarında hesabının olmadığını, mobil uygulamalardan sadece WhatsApp kullandığını ifade etti.
OPERASYONUN ÖLÇEĞİ: 100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLAR ŞÜPHELİ HAREKET
MASAK raporları, teknik takip, dijital materyal ve kripto varlık analizleri sonucunda örgütün toplamda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi gerçekleştirdiği değerlendirildi.
14 Mayıs sabahı 21 ilde 228 ayrı adrese düzenlenen şafak operasyonunda 198 kişi hakkında verilen gözaltı kararının 161'i yerine getirildi; aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat bulunmaktadır. 37 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Operasyonun teknik anatomisi tutanakta şöyle anlatıldı: Suç gelirleri, yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemiyle elde edildikten sonra megapanelim.com, flexcuzdan.com, flexkartim.com, flexhavale.com, flexpep.com ve flexcmt.com gibi panel siteleri üzerinden 'kasa' olarak biriktirildi.
Bu panel sistemleri, e-pin veya oyun parası amaçlı kurulduğu beyan edilen Açılım Bilgi Teknolojileri, Atlantik Global, Efixsoft Bilgi Teknolojileri, Kartalsoft, Avensis ve Semerkand gibi paravan şirketler üzerinden e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek aklandığı iddia edildi.
Dosyada ayrıca, bazı özel banka yöneticilerinin suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde aktif rol aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri yönünde delillere ulaşıldığı; bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında şüpheliler hakkındaki yakalama ve arama kararlarını sorgulayarak operasyonel bilgi sızdırdıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı; 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi.
"HİÇ BAHİS OYNAMADIM"
244 sayfalık şüpheli ifade tutanağının son sayfalarında, isnat edilen suçların tek tek hatırlatıldığı kapsayıcı soruya Kütahyalı şu cevabı verdi: "Benim yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. TCK 220 kapsamında hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur. Burada belirtilen ve bana isnat edilen bu suçlamaların kenarından bile geçmedim. Hayatımda kesinlikle resmi dahil olsa da bahis oynamadım. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanılmaz. Kripto para cüzdanım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."
'İfadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mıdır?' sorusunu ise, "Bu konuda tamamen suçsuzum. Hayatta hatalarım ve yanlışlarım oldu ama gözaltıma alınmama neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemedim." diye cevapladı.
KÜTAHYALI TUTUKLANDI
Aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Sorgusu devam eden Kütahyalı'nın emniyette telefon şifresini paylaşmadığı, gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi. Kütahyalı'nın 18 Mayıs pazartesi sabahı tutuklandığı bildirildi.
"İYİYİZ BABA"
Öte yandan sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Kütahyalı, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
OPERASYONUN DÜĞMESİNE BÖYLE BASILDI
Büyük ölçekli bahis ve kara para soruşturmasının düğmesine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı basmıştı.
