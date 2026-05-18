Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! 244 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: 35 milyon liralık para trafiğine 'tanımıyorum bilmiyorum' savunması

İşte yasa dışı bahis panelleri, paravan şirketler, tutuklanan karanlık isimler ve Kütahyalı'nın avukatlarının bile " kredi kartına takla attırmak " olarak tanımladığı o karmaşık ve devasa sistemin bütün detayları...

Ancak Kütahyalı'nın 2017 ile 2020 yılları arasındaki işsizlik dönemini bahane etmesine rağmen, milyonlarca liralık para transferlerinin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşmiş olması ifadedeki en büyük çelişki olarak kayıtlara geçti.

Televizyoncu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla Adana Emniyet Müdürlüğünde sorgulandı. MASAK raporlarına yansıyan ve sadece bir kalemde 35 milyon lirayı aşan şüpheli para trafiğini açıklamakta zorlanan Kütahyalı, borç batağında olduğunu ve kredi kartı borçlarını ödeyebilmek için İstanbul Perpa'da tefecilik benzeri sisteme başvurduğunu itiraf etti.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü ve 21 ilde eş zamanlı operasyonla düğmesine basılan yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında 14 Mayıs sabahı İstanbul'da gözaltına alınarak Adana'ya götürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifade işlemleri tamamlandı.

VURGUNUN ADRESİ SAHTE WEB PANELLER

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarına göre, vatandaşları dolandırmak ve yasa dışı bahis paralarını aklamak için "megapanelim", "flexcuzdan", "flexkartim" gibi sahte web panelleri kuruldu.

Bu panellerde toplanan paralar, komisyon karşılığında anlaşılan elektronik para kuruluşları, bankalar ve kripto varlık şirketleri üzerinden sisteme sokuldu.

TRAFİĞİN YATAĞI PARAVAN ŞİRKETLER

"Açılım Bilgi Teknolojileri", "Atlantik Global", "Kartalsoft" gibi çok sayıda paravan şirket üzerinden dönen milyonluk trafiğin tam merkezinde ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesapları yer alıyor.

KASA KÜTAHYALI

MASAK incelemesi, Kütahyalı'nın hesaplarına Sipay, Elekse, Fzypay, Paladyum gibi ödeme kuruluşları üzerinden 2021 ile 2024 yılları arasında tam 192 işlemde toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi olduğunu, ancak bu kurumlara hiçbir para çıkışı olmadığını tespit etti.

Aynı yapı içerisindeki diğer şüpheli hesaplardan Kütahyalı'ya 15.7 milyon TL daha aktarıldı.

Kütahyalı'nın hesabından, paranın izini kaybettirmek amacıyla kullanılan "katmanlama" ile hesaplara ise toplamda 37.7 milyon TL transfer edildiği tespit edildi

İŞSİZLİK BAHANESİ... ADRES PERPA

Polis sorgusunda bu devasa para trafiğinin kaynağı sorulduğunda Rasim Ozan Kütahyalı, örgüt bağlantısını reddederken birçok şahsın ismini verdi. Kredi kartı borçlarını çevirmek için Perpa'da Mehmet Güneş ve Servet Sağlam isimli esnaflarla tanıştığını söyleyen Kütahyalı, "bu kişilere kredi kartı bilgilerini verdiğini" itiraf etti. Kütahyalı, "2017 ile 2020 yılları arasında ekranlara çıkamadığı için işsiz kaldığını, gelirinin sıfırlandığını ve kredi kartlarına çok borçlandığını" iddia etti.

Kütahyalı, "O dönemde işsizdim, ekranlara çıkamıyordum, gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine Perpa İş Merkezi'ne gittim, orada Mehmet Güneş ve Servet (Sağlam) isimli iki esnafla tanıştım" dedi.

Kredi kartlarından düşük faizle nakit çekimi yaparak borçlarını çevirmeye başladığını" iddia eden Kütahyalı'nın anlatımına göre bu iki kişi üzerinden şahsi kredi kartı bilgileri üzerinden çekim yaptırıldı. Çekilen para komisyon kesildikten sonra kendi hesabına aktarıldı. Kütahyalı bu durumu şöyle anlattı:

"Benim kredi kartımdan para çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Bir çok kez işlem yaptığım için meblağ aşırı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarını bilmem bu kuruluşlarında hesabım yoktur. Bu kuruluşları ne iş yaptığımı nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim."

TARİHLER ÇELİŞKİLİ

Ancak Kütahyalı'nın bu savunması, MASAK raporlarındaki tarihlerle çeliştii. Kütahyalı işsizlik dönemi olarak 2017 ve 2020 yıllarını işaret ederken, hesabına yağan milyonlarca liralık şüpheli transferlerin neredeyse tamamı 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait.

Kütahyalı, yüksek meblağların sebebini ise aynı "paranın defalarca çekilip yatırılmasına" bağladı.



KARTA TAKLA

Kütahyalı'nın avukatları da bu durumu savunmalarında açıkça dile getirerek, müvekkillerinin yaptığı işlemin halk arasında "kredi kartına takla attırmak" olarak bilinen pos cihazından nakit çekimi olduğunu, "Mehmet Güneş ve Servet Sağlam'ın suç örgütüyle bağlantılı olabileceğini ancak Kütahyalı'nın bunu bilmesinin mümkün olmadığını" savundular.

Avukat Merve Kütahyalı'nın "iyi bir finansal okur yazar ve iyi bir yatırımcı" olduğunu öne sürdüğü savunmasında şunları söyledi:

"Halk arasında kredi kartı borçlarını ödemek için 'kredi kartına takla attırmak' da denilen bu işlemler dışında müvekkilimin hiçbir eylemi bulunmamaktadır. Bu eylemler bahsi geçen suçları oluşturmamaktadır. Yine o tarihlerde bahsi geçen firmalar devletin lisans verdiği aracı kuruluşlardır; itibarlı firma olarak bilinmektedirler. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ederiz."

BATUHAN ÖZYETGİN ÜZERİNDEN DÖNEN 46 MİLYONLUK TRAFİK

Soruşturmanın en çarpıcı bölümlerinden biri de Rasim Ozan Kütahyalı ile Batuhan Özyetgin isimli şahıs arasındaki devasa para trafiği oldu.

MASAK raporuna göre, Kütahyalı ile Özyetgin arasında tam 46 milyon 537 bin 383 TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Rasim OzanKütahyalı ifadesinde bu durumu, Batuhan'ın babası olan ve MÜSİAD üyesi olduğunu belirttiği yakın arkadaşı Aydın Özyetgin ile yaptığı ticari ortaklığa bağladı. Kütahyalı, "Aydın Özyetgin MÜSİAD üyesi. Aydınlatma sektöründe bilinen itibarlı bir tüccar ve yakın arkadaşımdır. 2022–2024 ekonomisinde kur korumalı mevduat (KKM) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Bana 'gel, teminatın yarısını sen koy, bu işten beraber kazanalım' dedi. Çok güvendiğim için gönül rahatlığıyla paramı gönderdim." dedi.

Kütahyalı'nın iddiasına göre, "Aydın Özyetgin'in şirketlerinin iflas ettiği ve hesaplarında haciz bulunduğu için, Kur Korumalı Mevduat ve altın teminatlı kredi çekme işlemlerini oğlu Batuhan Özyetgin'in hesapları üzerinden yürütüldü."

Para transferlerinin neden Aydın Özyetgin'in oğlu Batuhan Özyetgin üzerinden yapıldığına dair şu soruya verdiği cevapta Kütahyalı, "Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu, bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu. Ben de Batuhan'a para gönderiyordum." dedi. Kütahyalı, "Aydın'a nakit para götürmesi için İstanbul dışında olduğu zamanlarda Batuhan'ın hesabına para gönderdiğini, bu işlemlerin tamamen yasal yatırımlar olduğunu" öne sürdü.