İmralı'ya 14. tur! Bahçeli'nin "statü" önerisi DEM heyetinin çantasında | Terörsüz Türkiye süreci ivmelendi
Kandil'in sabotaj girişimlerine rağmen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "statü" çıkışı ve Başkan Erdoğan'ın "kararlıyız" mesajı Terörsüz Türkiye sürecini ivmelendirdi. DEM Parti İmralı Heyeti'nin “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" gündemiyle İmralı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Heyet, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la 14. kez görüşmeye hazırlanıyor. Peki, İmralı'daki önceki 13 görüşmede ne yaşandı? Takvim.com.tr, fesih çağrısından silah yakmaya, komisyon kurulmasından "ikinci aşamaya" sürecin "İmralı" kronolojisini çıkardı.
Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar cerrah titizliğinde sürüyor.
Kandil mahreçli sabotajlar, Suriye ve İran'daki süreci tıkamaya dönük gelişmelere rağmen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu tamamladı.
Raporda yer alan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gözler atılacak adımlara çevrildi.
BAHÇELİ'DEN ÖCALAN'A STATÜ ÖNERİSİ
Bu süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli'den süreci ivmelendirecek bir çıkış geldi. Bahçeli, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" statüsü verilmesi gerektiğini söyledi. "Artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şart" dedi.
"SİLAH BIRAKMANIN İVMELENMESİ İÇİN İSTİHBARAT TEŞKİLATIMIZ ÇALIŞIYOR"
Başkan Erdoğan ise silah bırakmanın ivmelenmesi için MİT'in çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Kazakistan dönüşü açıklama yapan Erdoğan, "Biz kararlıyız, "Terörsüz Türkiye"yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. "Terörsüz Türkiye" hedefine, bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhur'un verdiği kararlı mesajların gölgesinde DEM Parti MYK'sı "süreç" gündemiyle toplandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan toplantı sonrası İmralı'ya yeni bir ziyaretin olacağını duyurdu.
Görüşmede ana gündem maddesinin Bahçeli'nin yaptığı "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisi olması bekleniyor.
ÖCALAN: SİLAHLI MÜCADELE DÖNEMİ SONA ERDİ, GERİ DÖNÜŞ YOK
İmralı'daki 27 Mart tarihli son görüşmede PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" demişti.
Öcalan şu ifadeleri kullanmıştı:
"27 Şubat çağrımda da ifade ettiğim gibi silahlı mücadele dönemi sona ermiştir. Artık geriye dönüş mümkün değildir. Yaşadığımız süreç Demokratik Cumhuriyet ile barışa geçiş sürecidir. Arzulanan süreç başarıya ulaştığında Cumhuriyet iki kat güçlenecektir. Demokratik toplum dediğimiz, büyük oranda böyle bir çözümü esas alır. Kürtlerin devletle olan ilişkisini pozitif tarzda düzenleyen bir toplumculuk ve yurttaşlık anlayışı geliştirmeliyiz. Devlet de burada yıkıcı faaliyet ya da güvenlik tehdidi gibi bir durum olmadığını görmeli"
TARİH TARİH İMRALI GÖRÜŞMELERİ
DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı Heyeti, daha önce İmralı'ya 13 kez gitti. Planlanan ziyaret 14. ziyaret olacak.
Bu bağlamda TAKVİM İmralı'daki temasların kronolojisini çıkardı.
28 ARALIK 2024... İLK GÖRÜŞME
İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşti. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.
İkinci görüşme 22 Ocak 2025'teydi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. Ahmet Türk'ün, sağlık sorunlarından dolayı bu görüşmeye gitmediği açıklandı.
27 ŞUBAT 2025'TEKİ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDE ÇAĞRI GELDİ: "PKK KENDİNİ FESHETSİN"
27 Şubat 2025'teki üçüncü görüşme sonrası elebaşı Abdullah Öcalan örgütün kendini feshetmesi gerektiğini açıkladı.
Üçüncü görüşmede heyette yedi kişi yer aldı:
Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'SİZ DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME
Dördüncü görüşme ise 21 Nisan'daydı.
Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile görüşme üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder o sırada yoğun bakımda tedavi görüyordu.
PKK'NIN FESİH KONGRESİ SONRASI 5. GÖRÜŞME
5-7 Mayıs'ta sözde 12. Kongresini toplayan PKK, 9 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyurdu. İmralı Heyeti'nin beşinci görüşmesi PKK'nın fesih kararı sonrası gerçekleşti. 18 Mayıs'ta Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajı yayımlandı.
ALTINCI VE YEDİNCİ ZİYARETTE ANA GÜNDEM: PKK SİLAH YAKMASI
6 Temmuz'daki 6. görüşme PKK'nın silah yakması öncesi gerçekleşti. 2.5 saat süren görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.
25 Temmuz'daki yedinci görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşmede ağırlıklı olarak PKK'nın silah yakması konuşuldu.
8. GÖRÜŞMEDE ÖCALAN'DAN "3 KİLİT KAVRAM" MESAJI
DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos'ta İmralı'da 8. kez Abdullah Öcalan'la görüştü.
Öcalan görüşmede heyete, "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu" söyledi. "Adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerek" dedi.
3 KASIM 9. GÖRÜŞME
DEM Parti İmralı Heyeti 3 Kasım'da 9. kez İmralı'nın yolunu tuttu. Görüşme üç saat sürdü.
Görüşmede Öcalan, "Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz." demişti.
2 ARALIK 2025 - 10. GÖRÜŞMEDE "SABOTAJ" UYARISI
2 Aralık 2025'te İmralı Adası'nda 10. görüşme yapıldı. Öcalan bu görüşmede "Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede Öcalan, sürece yönelik sabotaj girişimlerine de dikkat çekti.
11. GÖRÜŞMEDE ANA GÜNDEM SURİYE OLDU
16 Ocak 2026'daki 11. görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.
PKK/KCK ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecini Suriye üzerinden sabote etmeye kalkarken İmralı Heyeti Öcalan'la görüştü.
Ada'da ana gündem Suriye oldu. Heyetin açıklamasına göre; Öcalan, 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. PKK'nın kurucu elebaşı Suriye'deki sorunun çatışma zemininden çıkarılması için üzerime düşeni yapmaya hazır olduğunu beyan etti.
ÖCALAN'DAN 12. GÖRÜŞMEDE "İKİNCİ AŞAMA" MESAJI
Şubat 2026'da DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti. Görüşmede İmralı Heyeti'nin Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmalarının ele alındı.
Öcalan'ın "Birinci aşama bitmiştir. İkinci aşamada demokratik entegrasyonu konuşacağız" dediği öğrenildi.
İMRALI'DA 13. GÖRÜŞME: SİLAHLI DÖNEM SONA ERDİ, GERİ DÖNÜŞ YOK
DEM Parti İmralı Heyeti 27 Mart 2026'da PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la 13. kez görüştü. Görüşme sonrası Öcalan'ın "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.