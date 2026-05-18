Fenerbahçe'den 3'lü bomba! Sol bek, orta saha ve forvet
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının transfer planları netleşmeye başladı. Aziz Yıldırım’ın forvet hattı için Alexander Sörloth’u listenin ilk sırasına aldığı belirtilirken, Andrew Robertson ve Mateo Kovacic isimleri de sarı-lacivertli kulübün gündemine girdi.
- Fenerbahçe SK'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına başladı.
- Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki öncelikli hedeflerden biri Alexander Sörloth olup, oyuncunun kulübü Atlético Madrid ile görüşmelere başlanması planlanıyor.
- Fenerbahçe, Liverpool FC'den Andrew Robertson'un transferi için temaslarını hızlandırdı ve oyuncunun şartlarında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
- Sadettin Saran cephesi, önerilen Mateo Kovačić'in sağlık raporlarını talep ederek olası transfer için değerlendirme yapıyor.
- Fenerbahçe, Alexander Sörloth ve Andrew Robertson transferlerini kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe SK'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, başkan adaylarının yeni sezon planlamaları da hız kazandı. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertli kulüpte özellikle hücum hattı ve savunma bölgesi için dikkat çeken isimlerin gündeme geldiği belirtildi.
Milliyet'in haberine göre Yıldırım'ın transfer listesindeki ilk hedeflerden biri Alexander Sörloth oldu. Devre arasında da gündeme gelen Norveçli golcü için bu kez daha somut adımlar atılacağı ifade edildi.
Haberde, Aziz Yıldırım ve ekibinin hafta içerisinde oyuncunun kulübü Atlético Madrid ile görüşmelere başlamayı planladığı aktarıldı.
SÖRLOTH İÇİN HIZLI SONUÇ PLANI
Fenerbahçe cephesinin transfer sürecini kısa sürede sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Daha önce Trabzonspor forması da giyen Sörloth'un ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde bulunan Norveçli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1.95 boyundaki santrfor, bu sezon İspanyol ekibiyle 52 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Norveç Millî Futbol Takımı formasını da 70 kez giyen yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde 26 gole ulaştı.
ROBERTSON GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli kulüpte sol bek transferi için de önemli bir isim öne çıktı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, uzun yıllardır Liverpool FC forması giyen Andrew Robertson için temaslarını hızlandırdı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve oyuncunun şartlarının büyük bölümünde anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İskoç futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve İngiltere dışındaki seçeneklere sıcak baktığı belirtildi. Robertson'un isminin, seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetime sunulacak transfer raporunda da yer aldığı öğrenildi.
2017 yılından bu yana Liverpool'da forma giyen deneyimli sol bek, İngiliz temsilcisinde toplam 377 resmi karşılaşmaya çıktı. Robertson bu süreçte 14 gol atarken 69 asist üreterek hücum katkısıyla da dikkat çekti.
Tecrübeli oyuncu kariyerinde Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
KOVACIC İÇİN SAĞLIK RAPORU İSTENDİ
Öte yandan Fenerbahçe'de yönetim değişikliği ihtimaline rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sadettin Saran cephesinin, menajerler aracılığıyla önerilen Mateo Kovačić için sağlık raporlarını talep ettiği belirtildi.
Merkez orta sahada görev yapan Hırvat futbolcunun, özellikle Fred ve Edson Alvarez'in ayrılık ihtimali nedeniyle alternatif adaylar arasında değerlendirildiği ifade edildi. Yönetimin sağlık raporlarını incelemesinin ardından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile transfer sürecine ilişkin görüşme yapılacağı aktarıldı.
32 yaşındaki futbolcu, 27 Ekim 2025 tarihinde yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Kovacic'in 137 gün forma giyemediği ve toplam 33 karşılaşmayı kaçırdığı belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu nedenle oyuncunun sağlık geçmişi üzerinde detaylı inceleme yaptığı öğrenildi.