Fenerbahçe'den 3'lü bomba! Sol bek, orta saha ve forvet



1.95 boyundaki santrfor, bu sezon İspanyol ekibiyle 52 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Norveç Millî Futbol Takımı formasını da 70 kez giyen yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde 26 gole ulaştı.

Andrew Robertson ile anlaşma sağlandı.

ROBERTSON GÜNDEMDE Sarı-lacivertli kulüpte sol bek transferi için de önemli bir isim öne çıktı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, uzun yıllardır Liverpool FC forması giyen Andrew Robertson için temaslarını hızlandırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve oyuncunun şartlarının büyük bölümünde anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İskoç futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve İngiltere dışındaki seçeneklere sıcak baktığı belirtildi. Robertson'un isminin, seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetime sunulacak transfer raporunda da yer aldığı öğrenildi.



2017 yılından bu yana Liverpool'da forma giyen deneyimli sol bek, İngiliz temsilcisinde toplam 377 resmi karşılaşmaya çıktı. Robertson bu süreçte 14 gol atarken 69 asist üreterek hücum katkısıyla da dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu kariyerinde Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Kovacic Fenerbahçe'ye önerildi.

KOVACIC İÇİN SAĞLIK RAPORU İSTENDİ Öte yandan Fenerbahçe'de yönetim değişikliği ihtimaline rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sadettin Saran cephesinin, menajerler aracılığıyla önerilen Mateo Kovačić için sağlık raporlarını talep ettiği belirtildi. Merkez orta sahada görev yapan Hırvat futbolcunun, özellikle Fred ve Edson Alvarez'in ayrılık ihtimali nedeniyle alternatif adaylar arasında değerlendirildiği ifade edildi. Yönetimin sağlık raporlarını incelemesinin ardından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile transfer sürecine ilişkin görüşme yapılacağı aktarıldı.