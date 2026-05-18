Başkan Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti: Kupa ile fotoğraf 53 numaralı forma hediyesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan'a Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formasını hediye etti.

Başkan Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.