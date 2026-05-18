Başkan Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti: Kupa ile fotoğraf 53 numaralı forma hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, Galatasaray heyetiyle şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2025-2026 şampiyonu Galatasaray'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan'a Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formasını hediye etti.
  • Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
  • Erdoğan, Galatasaray heyetiyle şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.
  • Ziyaret Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.

Başkan Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Başkan Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti.

Kupa ile özel fotoğraf

KUPAYLA FOTOĞRAF

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Galatasaray heyeti ve Süper Lig şampiyonluk fotoğraf çektirdi.

Samet Baş

