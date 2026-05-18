Beşiktaş'ta sezon bitti karar verildi: Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı

Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşme sonucunda Yalçın'ın görevine son verildi.

  • Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşme sonucunda Yalçın'ın görevine son verildi.
  • Başkan Serdal Adalı, futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve asbaşkan Murat Kılıç, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek Sergen Yalçın ile görüştü.
  • Gelen son bilgilere göre toplantının ardından Sergen Yalçın ile yollar resmen ayrıldı.
  • Beşiktaş, sezonu Süper Lig'de 4'üncü sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmişti.

Süper Lig'de sezonu 4'üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine devam edip etmeyeceği belli oldu.

Başkan Serdal Adalı (sağda), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında Beşiktaş ile 100. lig maçına çıkan Yalçın'a plaketini takdim etmişi. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

NEVZAT DEMİR'DE KRİTİK TOPLANTI

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne önce teknik direktör Sergen Yalçın gelirken ardından futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve asbaşkan Murat Kılıç, tesislere giriş yaptı.

SERGEN YALÇIN TESİSLERDEN AYRILDI

Bu üçlünün görüşmeye başlamasından yaklaşık 45 dakika sonra da başkan Serdal Adalı tesislere geldi. Toplantının ardından Sergen Yalçın tesislerden ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ SERGEN YALÇIN DÖNEMİ SONA ERDİ

Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı alındı. Böylece Siyah-beyazlı ekipte ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KAZANMIŞTI

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk dönemi 9 Aralık 2021'de sona ermişti. Beşiktaş, Yalçın'ın 679 gün süren teknik direktörlüğünde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ'TA BİR İLKE İMZA ATTI

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Kartal'ın yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin adayların bugün yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

ADAYLAR KİM?

Yalçın ile yolların resmen ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı henüz kesinleşmedi. Ancak en güçlü adaylar Frankfurt'tan ayrılan Dino Toppmöller, kulübün efsane hocası Şenol Güneş ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut olarak öne çıkıyor.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Spor

