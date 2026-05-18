Beşiktaş'ta sezon bitti karar verildi: Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı
Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşme sonucunda Yalçın'ın görevine son verildi.
Süper Lig'de sezonu 4'üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine devam edip etmeyeceği belli oldu.
NEVZAT DEMİR'DE KRİTİK TOPLANTI
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne önce teknik direktör Sergen Yalçın gelirken ardından futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve asbaşkan Murat Kılıç, tesislere giriş yaptı.
Sergen Yalçın dönemi sona erdi
SERGEN YALÇIN TESİSLERDEN AYRILDI
Bu üçlünün görüşmeye başlamasından yaklaşık 45 dakika sonra da başkan Serdal Adalı tesislere geldi. Toplantının ardından Sergen Yalçın tesislerden ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ SERGEN YALÇIN DÖNEMİ SONA ERDİ
Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı alındı. Böylece Siyah-beyazlı ekipte ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi.
YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KAZANMIŞTI
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk dönemi 9 Aralık 2021'de sona ermişti. Beşiktaş, Yalçın'ın 679 gün süren teknik direktörlüğünde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.
BEŞİKTAŞ'TA BİR İLKE İMZA ATTI
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Kartal'ın yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin adayların bugün yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
ADAYLAR KİM?
Yalçın ile yolların resmen ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı henüz kesinleşmedi. Ancak en güçlü adaylar Frankfurt'tan ayrılan Dino Toppmöller, kulübün efsane hocası Şenol Güneş ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut olarak öne çıkıyor.