Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kura çekimi dün gerçekleşti. Süper Lig takımlarının da dahil olduğu turda eleme maçları 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Heyecan yine A Spor’da yaşanacak

Giriş Tarihi :07 Kasım 2025
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi dün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'in bu flaş ekiplerinden Trabzonspor, 4. turda Trendyol 1. Lig takımı Vanspor ile karşı karşıya gelecek. Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor gruplarda doğrudan mücadele edecek.

Dün TFF Hasan Doğan Kamp Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Keçiörengücü- Kayserispor Yalova FK 77-Gaziantep FK Boluspor-Kahta 02 İstanbul- Sarıyer Sivasspor-Aliağa Futbol Muğlaspor-Bodrum FK Rizespor-Pendikspor Muşspor-Konyaspor Beyoğlu -Göztepe Çorum FK-Alanyaspor Eyüpspor-Çankayaspor Fethiye-Bandırma Maraş-Erzurum Silifke Belediye-Antalya Sakarya-Gençlerbirliği Iğdır FK-Ordu 1967 Karacabey Belediye-Kocaeli Trabzon-Vanspor Esenler Erok-Karagümrük

