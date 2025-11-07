Ajax’ı darmadağın eden Galatasaray Avrupa’da eski günlerine geri döndü: İşte Cimbom’un ayak sesleri

Zorlu Ajax deplasmanında 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonunda 9 puana ulaşan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. Son yıllarda Avrupa'da beklenen başarıların uzağında kalan sarı-kırmızılılar üst üste Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax karşısında kazanarak taraftarına bayramı yaşattı.

İLK 24 ARTIK CEPTE GİBİ

Bir dönem dev rakipleri bile titreten "Avrupa Fatihi" moduna yeniden geri dönen Cimbom, Devler Ligi'nde ilk 8'in ensesine yapışmış durumda. İlk 24 hedefini büyük oranda garantileyen Galatasaray kalan maçlarından 6-7 puan daha çıkarması durumunda adını 8 takım arasına yazdıracak. Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk artık Avrupa'ya da imzasını atmaya başladı. 3 yıl üst üste şampiyonluğu ardından bu sezon Avrupa'da elde edilen başarılar Buruk üzerindeki tüm tartışmaları da ortadan kaldırdı.

SAVUNMADA BÜYÜK FARK

Cimbom adına bir diğer olumlu nokta ise savunma. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Cimbom'un Devler Ligi'nde son 3 maçını 1 gol yiyerek kazandı.



SANE'YE MİLLİ MÜJDE

SON dönemde müthiş bir form yakalayan ve Ajax önünde ilk goldeki asistiyle kilidi açan Leroy Sane'ye müjdeli haber geldi. Alman yıldız, teknik direktör Nagelsmann tarafından Dünya Kupası elemelerindeki karşılaşmalar için milli takıma çağrıldı.