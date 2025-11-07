PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ajax’ı darmadağın eden Galatasaray Avrupa’da eski günlerine geri döndü: İşte Cimbom’un ayak sesleri

Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 9 puana ulaşarak ilk 8’in ensesine yapışan Cimbom uzun bir aradan sonra “Avrupa Fatihi” unvanını yeniden hatırladı. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig’den sonra Avrupa’ya da imzasını atmaya başladı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2025
Ajax’ı darmadağın eden Galatasaray Avrupa’da eski günlerine geri döndü: İşte Cimbom’un ayak sesleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zorlu Ajax deplasmanında 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonunda 9 puana ulaşan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. Son yıllarda Avrupa'da beklenen başarıların uzağında kalan sarı-kırmızılılar üst üste Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax karşısında kazanarak taraftarına bayramı yaşattı.

İLK 24 ARTIK CEPTE GİBİ
Bir dönem dev rakipleri bile titreten "Avrupa Fatihi" moduna yeniden geri dönen Cimbom, Devler Ligi'nde ilk 8'in ensesine yapışmış durumda. İlk 24 hedefini büyük oranda garantileyen Galatasaray kalan maçlarından 6-7 puan daha çıkarması durumunda adını 8 takım arasına yazdıracak. Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk artık Avrupa'ya da imzasını atmaya başladı. 3 yıl üst üste şampiyonluğu ardından bu sezon Avrupa'da elde edilen başarılar Buruk üzerindeki tüm tartışmaları da ortadan kaldırdı.

SAVUNMADA BÜYÜK FARK
Cimbom adına bir diğer olumlu nokta ise savunma. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Cimbom'un Devler Ligi'nde son 3 maçını 1 gol yiyerek kazandı.


SANE'YE MİLLİ MÜJDE

SON dönemde müthiş bir form yakalayan ve Ajax önünde ilk goldeki asistiyle kilidi açan Leroy Sane'ye müjdeli haber geldi. Alman yıldız, teknik direktör Nagelsmann tarafından Dünya Kupası elemelerindeki karşılaşmalar için milli takıma çağrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İşte Cemil Çiçek’in yapının içindeydim dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock’ta da ismi Ulvi
Avrupa’da tadımız yok! Viktoria Plzen: 0-0 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...
İdefix
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soru için joker kullandı!
Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
İsrail’den Lübnan’ın güneyine İHA’lı saldırı!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Türk Telekom
Sudan’daki katliam ordusu ateşkese evet dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti
Zulüm varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu’dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail’e ve siyonizme karşı çok düşmanca
CHP’li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özel’in iftiralarına sert tepki: Biz az söyledik o çok anlasın
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
West Side itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar’a 6 yıldır tapu vermediler
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
CHP’li İBB’deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı