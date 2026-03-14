Trabzonspor, Süper Lig'de Rizespor'u ediyor. Bordo mavililer, Fenerbahçe'nin yenilmesi sonrasında puanları eşitlemek ve ikincilik koltuğuna adaylığını daha da güçlü bir şekilde göstermek amacında. Diğer yandan merhum Orhan Kaynak'ın ardından çıkılacak ilk mücadele çok büyük önem taşıyor.
DÜDÜK ALTAY'DA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak Karadeniz derbisini Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-mavililer, son haftalardaki çıkışını sürdürerek zirve yarışında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Ligde 25 hafta sonunda 54 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, son 3 maçını da kazanarak formunu yukarı çekti. Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, ardından sahasında Fatih Karagümrük'ü ve son olarak dış sahada Kayserispor'u 3-1'lik skorlarla geçti. Abdullah Avcı'nın ekibi, Çaykur Rizespor karşısında üst üste 4. galibiyetini hedefliyor.
EKSİKLER VAR
Trabzonspor'da maç öncesi eksikler de söz konusu. Arseniy Batagov ve Benjamin Bouchouari sakatlıkları nedeniyle Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Özellikle hücum hattındaki rotasyon açısından Visca'nın yokluğu dikkat çekerken, bordo-mavililer derbiye önemli eksiklerle çıkacak.
FIRTINA ÇOK FARKLI ÜSTÜN
İki takım Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında Trabzonspor'un 29 galibiyeti bulunurken, Çaykur Rizespor 9 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu rekabette 94 gol atarken, Rize temsilcisi 44 golle karşılık verdi.
SON MAÇ DA BORDO MAVİLİLERİN
Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibine karşı belirgin üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, Rizespor'u konuk ettiği 23 lig maçında 19 galibiyet aldı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Karadeniz ekibi sahasında yalnızca 2 kez mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı da Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Zubkov, Oulai, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.
ÇAYKUR RİZESPOR:Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil.