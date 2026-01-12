Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel dün (13 Mart) gözaltına alındı.

GÜNEL VE 6 İSİM LİSTEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; tanık ifadeleri, şüpheli beyanları, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair şüpheye ulaşıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli, Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

OPERASYONUN ARKA PLANI: MİNİ İMAMOĞLU!

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür operasyonun arka planını yazdı. Gözaltına alınan Ömer Günel'in Kuşadası'nda kurduğu sistem nedeniyle siyaset kulislerinde "Mini İmamoğlu" olarak anıldığını belirten Övür, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçmişte müdahale ederek engellediği 6 milyar liralık imar rantı olayına dikkat çekilirken, belediyede "adrese teslim ihale" notlarının bulunduğu bir sistemin işletildiğini anlattı.

NOTTA NE YAZIYORDU? Kuşadası Belediyesi'ndeki adrese teslim ihale trafiği, 2021 yılında düzenlenen "Güvercin Masa" ihalesi sırasında tutulan o tarihi notla deşifre oldu. İhale Komisyonu Başkanı Tayfun Alan'ın, Belediye Başkanı Ömer Günel'e bizzat yazdığı ve "Sayın Başkanım"hitabıyla başlayan uyarı notunda; istenilen firmanın ihaleyi alması için rakiplerinin elenmesinin açıkça "ihaleye fesat karıştırma"suçunu oluşturacağı vurgulandı. Adrese teslim tezgahın yargıya takılacağından korkan yönetimin, bu uyarının ardından ihaleyi apar topar iptal ettiği ortaya çıkarken; müfettişler, 12 Ocak 2026 tarihinde raporlaştırdıkları bu "itiraf" niteliğindeki notu yolsuzluk soruşturmasının merkezine koydu.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNDEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA

Soruşturmanın odağındaki "sistemde" dikkat çeken bir diğer isim ise eski emniyet müdürü ve mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu oldu. 2015 yılında ilçeye emniyet müdürü olarak atanan Batçıoğlu'nun, daha sonra görevinden ayrılarak belediye başkan yardımcılığına geçmesi, ilçedeki "siyasi baronlar" ve "rant belediyeciliği" iddialarının bir parçası olarak değerlendirildi.

Övür yazısının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonun perde arkasının hikâyesi ise şöyle:

Operasyon, Kuşadası'nda faaliyet gösteren Florart Peyzaj şirketinin sahipleri Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı işlerde "rüşvet" ve "irtikâp" suçlarına aracılık ettikleri gerekçesiyle başlıyor ve giderek genişliyor.

Yine HTS kayıtları, MASAK raporları ve ayrıntılı bilgi veren tanıklar var.

Peki şaşırdık mı?

Kuşadası'nı bilenler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i tanıyanlar elbette şaşırmadı. Hatta bunun sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyenler daha fazla. Hatırlayın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçerken deşifre ettiği bir imar rantı olayı vardı. Eğer, Çerçioğlu iptal ettirmeseydi bugün veya yarın Kuşadası'ndaki o 6 milyar liralık imar rantı olayı patlayacaktı.

Bu yüzden geçen yılın 23 Ağustos'unda"Kuşadası'nda 6 milyarlık rant ve bir kilit isim"başlıkla yazıyı şu soruyla bitirmiştik:

"Kuşadası'ndaki imar rantı dosyası zincirin son halkası. Soru şu: Bu kez bir milat mı olacak yoksa CHP'nin hafızası yine bir sonraki skandala kadar mı sürecek?"

CHP'liler için milat diye bir şey yok. Belediyelerinde her skandal patladığında sadece Bülent Tezcan gibi şaşırmış gibi yapıyorlar:

"Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."

Sanki Kuşadası'nda neler olup bittiğini Tezcan ve CHP'liler bilmiyor. Kendisi de Kuşadalıların o şarkıyı arkasından söylediğini çok iyi biliyor:

"Bülent abinin bir çiftliği var."

Çiftliğin kâhyaları da etkili isimler; biri gözaltına alınan Belediye Başkanı Ömer Günel, diğeri de geçen yılki yazımda "kilit isim" olarak adı geçen Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tibet Özer.

Bu ikili Kuşadası'nın "siyasi baronları" olarak niteleniyor. Bir anlamda ilan ettikleri "Kuşadası Cumhuriyeti"onlardan sorulur.

Her şeye hâkimler... Tam da bu yüzden İBB eksenli "İmamoğlu Suç Örgütü"fotoğrafı ortaya çıktığında, siyaset kulislerinde özellikle belediye başkanı Ömer Günel'e "Mini İmamoğlu" lakabı takıldı. Bunun nedeni ise Kuşadası'nda da İBB'deki gibi belediye eksenli bir "sistem" olması. Hatta daha akıllı bir sistem olduğundan söz ediliyor. Sadece şu hatırlatmayı yapalım: İçişleri Bakanlığı müfettişleri, 2021'de CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin iptal ettiği bir ihaleyi incelerken bir not buldu. Adrese teslim notu, uyarı niteliğinde başkana yazılmıştı.

Peki sonra ne oldu?

İddia şu; dosya kapatıldı. İlgili savcı emekliliğini istedi ve Bodrum'a taşındı. Sonrasını da genç savcılar araştırsın. Bugün gözaltına alınan Belediye Başkanı Ömer Günel'in kurduğu sistemin ikinci önemli ismi ise eski bir emniyet müdürü; Özgür Batçıoğlu.

Google'a göre, 2015 yılında Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı'yken Kuşadası'na Emniyet Müdürü olarak atanmış.

Sonra ilçeyi çok sevmiş ki emniyet müdürlüğünü bırakıp ilçenin belediye başkan yardımcısı olmuş. Herhalde bir bildiği var. Hâlâ o görevde.

Kuşadası, yıllardır rant belediyeciliğinin rol modeli niteliğinde. Daha neler çıkacak göreceğiz. Şaşırmış gibi yapmayın."