İsrail'de görev yapan A Haber ekibi, güvenlik güçleri ve bazı siviller tarafından engellemelerle karşılaştıklarını bildirdi.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, özellikle Türk oldukları anlaşıldığında kimlik kontrolü ve yayın engellemesi gibi müdahalelere maruz kaldıklarını belirtti.

Kavasoğlu ayrıca, füze saldırılarının izlerinin bölgede yaklaşık 40 dakika içinde yapılan çalışmalarla hızla temizlendiğini gözlemlediklerini aktardı.

İsrail'de çatışmaların yaşandığı bölgelerde görev yapan A Haber ekibi, sahada karşılaştıkları müdahaleleri ve yaşadıkları zorlukları paylaştı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgede görev yaptıkları sırada Türk gazetecilere yönelik çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını söyledi. Sıradaki düşman sizsiniz tehdidi! Kavasoğlu, canlı yayın hazırlıkları sırasında güvenlik güçleri tarafından sık sık kimlik kontrolü gerekçesiyle durdurulduklarını, zaman zaman da yayın yapmalarının engellenmeye çalışıldığını belirtti. Bölgedeki gerilimli atmosferin gazetecilerin çalışmalarını doğrudan etkilediğini ifade eden Kavasoğlu, Türk basınına yönelik tepkinin yalnızca güvenlik görevlileriyle sınırlı kalmadığını, bazı İsrailli sivillerin de benzer tavırlar sergilediğini dile getirdi.

İsrail'de A Haber ekibine skandal sansür (Fotoğraflar A Haber ekranından alınmıştır) "NE ZAMAN TÜRK DUYSALAR SORUN ÇIKIYOR" Sahada yaşadıkları bir olayı anlatan Kavasoğlu, "Ne zaman Türk duysalar böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bir sürü basın mensubu mümkünse çekim yapabilirken biz yapamıyoruz." dedi. Bu durum karşısında yetkililere tepki gösterdiğini belirten Kavasoğlu, "Biz İran değiliz, aradaki farkın farkındasınızdır" sözleriyle yanıt verdiğini aktardı.