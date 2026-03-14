BAĞDAT'TAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE FÜZE!

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışma, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 15. gününe girdi.
Taraflar arasında karşılıklı misillemeler hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını sağlayan stratejik Hark Adası'ndaki askeri hedefleri tamamen yok ettiğini ve petrol altyapısının da vurulabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı ise İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Negev bölgelerine balistik füze saldırıları düzenlemeye devam ederken, Tahran'da patlamalar ve siren sesleri eksik olmuyor.
İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu.
Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.
Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.
ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.
Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.
Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.
15'TEN FAZLA SES DUYULDU
ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.
Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.
ABD’nin İran’ın Hark Adası’na gerçekleştirdiği saldırı ve adadaki petrol altyapısını yok etme tehdidine İran’dan sert yanıt geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda, "ABD’nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği"uyarısında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini"iddia etti.
HÜRMÜZ UYARISI
Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.