CANLI YAYIN
Geri

ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş 15. gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre, ABD güçleri İran'ın stratejik Hark Adası'ndaki askeri tesisleri tamamen yok etti ve petrol altyapısının da vurulabileceği uyarısında bulundu. Bu hamle küresel enerji piyasalarını hareketlendirirken İran Devrim Muhafızları İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Negev bölgelerine balistik füzelerle saldırdı. Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışma, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 15. gününe girdi.

Taraflar arasında karşılıklı misillemeler hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını sağlayan stratejik Hark Adası'ndaki askeri hedefleri tamamen yok ettiğini ve petrol altyapısının da vurulabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı ise İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Negev bölgelerine balistik füze saldırıları düzenlemeye devam ederken, Tahran'da patlamalar ve siren sesleri eksik olmuyor.

Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...

Ses İkonu CANLI ANLATIM

BAĞDAT'TAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE FÜZE!

İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu.

Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.

Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.

 

İRAN: HARK SALDIRISINDA PETROL ALTYAPISI ZARAR GÖRMEDİ

Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

15'TEN FAZLA SES DUYULDU 
ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

 

İRAN'DAN REST: KÜLE ÇEVİRİRİZ

ABD’nin İran’ın Hark Adası’na gerçekleştirdiği saldırı ve adadaki petrol altyapısını yok etme tehdidine İran’dan sert yanıt geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda, "ABD’nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği"uyarısında bulunuldu.

TRUMP: İRAN'IN EN DEĞERLİSİ HARK ADASI'NI VURDUK

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini"iddia etti.

HÜRMÜZ UYARISI 
Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

asra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor (İnfografik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)