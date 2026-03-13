Epstein dosyalarında bornozlu skandal: Eski Prens Andrew hakkında bir istismar iddiası daha

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein’in İngiltere'de ünvanları elinden alınan eski Prens Andrew ve eski İşçi Partisi bakanı Lord Peter Mandelson ile bornozlu fotoğrafı ortaya çıktı. Belgelerde ayrıca ikinci bir kadının daha Jeffrey Epstein tarafından cinsel birliktelik amacıyla Prens Andrew’a gönderildiğini iddia ettiği görüldü.

Epstein dosyalarında bornozlu skandal: Eski Prens Andrew hakkında bir istismar iddiası daha
  • ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein davasına ait yeni belgelerde Prens Andrew ve eski İşçi Partisi bakanı Lord Peter Mandelson'ın Epstein ile yakınlığına dair detaylar ortaya çıktı.
  • Belgelerde ikinci bir kadının 2010 yılında Jeffrey Epstein tarafından cinsel birliktelik amacıyla Prens Andrew'a gönderildiğini iddia ettiği ve olayın Royal Lodge'da gerçekleştiği yer aldı.
  • Sızan e-postalar Lord Peter Mandelson'ın 2008 finansal krizi döneminde hassas hükümet bilgilerini Epstein ile paylaşmış olabileceğini gösterdi.
  • Dosyalarda Epstein'den Mandelson veya ortağıyla bağlantılı hesaplara toplam 75 bin dolar para transferi yapıldığına dair kayıtlar bulunduğu iddia edildi.
  • İngiliz hükümeti belgelerin dikkatle incelendiğini belirtirken Lord Mandelson'ın mülklerinde polis tarafından arama yapıldığı bildirildi.

ABD'de pedofili finansörü Jeffrey Epstein davasıyla ilgili gizliliği kaldırılan yeni belgeler, İngiliz kraliyet ailesini ve siyaset dünyasını bir kez daha karıştırdı. Dosyalarda Prens Andrew ve eski İşçi Partisi bakanı Lord Peter Mandelson'ın Epstein ile olan yakınlığına dair daha önce bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı.

ÜÇLÜ BORNOZLU FOTOĞRAF

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, Prens Andrew ve Lord Mandelson'ın Epstein ile olan ilişkisinin boyutunu gözler önüne serdi. Andrew Mountbatten-Windsor ve Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein'ın yanında bornozlarıyla oturduğu bir fotoğraf ilk kez ortaya çıktı.

BİR KADINDAN DAHA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Belgelerde ikinci bir kadının daha Jeffrey Epstein tarafından cinsel birliktelik amacıyla Prens Andrew'a gönderildiğini iddia ettiği görüldü. İddiaya göre bu olay 2010 yılında, Prens'in ikametgahı olan Royal Lodge'da gerçekleşti. Prens Andrew, daha önce Virginia Giuffre tarafından yöneltilen benzer suçlamaları reddetmiş ve davayı mahkeme dışı bir anlaşmayla kapatmıştı. Ancak yeni belgeler ve ortaya çıkan fotoğraflar, Andrew üzerindeki baskıyı artırıyor.

MANDELSON'UN SIZINTILARI

Haberin bir diğer önemli odağı ise İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi ve İşçi Partisi'nin ağır toplarından Lord Peter Mandelson. Yeni sızan e-postalar, Mandelson'ın 2008 finansal krizi döneminde piyasaları etkileyebilecek hassas hükümet bilgilerini Epstein ile paylaşmış olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca dosyalarda, Epstein'den Mandelson veya ortağıyla bağlantılı hesaplara toplamda 75 bin dolarlık para transferi yapıldığına dair kayıtlar bulunduğu iddia ediliyor. Lord Mandelson ise bu parayı aldığına dair hiçbir hatırlatması veya kaydı olmadığını savunarak iddiaları reddediyor.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Bu son gelişmelerin ardından İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, belgelerin dikkatle incelendiği ve ekonomik istikrarı ilgilendiren hassas bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığının araştırıldığı belirtildi. Lord Mandelson'ın mülklerinde polis tarafından arama yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

