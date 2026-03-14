Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile Mart ayı maaşları 14-18 Mart tarihleri arasında ödenecektir.

Memur emeklilerine 19 Mart'ta bayram ikramiyesi, kamu işçilerine ise 16 Mart'ta 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacaktır.

Emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi verilirken, dul ve yetimlere bu tutar hisseleri oranında yatırılacaktır.

Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecektir.

Milyonlar Ramazan Bayramı'na maaşları, ikramiyeleri cebinde girmeye hazırlanıyor. Emeklilere bayram ikramiyeleri bugünden itibaren yatırılmaya başlarken, SSK ve Bağ- Kur'lulara ayrıca erken maaş ödemesi de yapılacak. Memurlar maaşlarını normal günlerinde yani ayın 15'inde alırken, kamu işçilerine de önümüzdeki hafta başında 13 günlük ikramiye yatırılacak. İşte detayları...

HANGİ EMEKLİYE, HANGİ TARİHTE, NE ÖDENECEK?

Maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alan SSK emeklileri, 14-16 Mart tarihleri arasında, hem bayram ikramiyelerini hem de Mart aylıklarını alacak. Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar bugün, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar yarın, ödeme günü 24, 25, 26 olanlar ise 16 Mart'ta çifte ödemeyi hesaplarında görecek. Maaş ödeme tarihleri her ayın 25'i ile 28'i arasında olan Bağ-Kur emeklilerine de 17-18 Mart tarihlerinde hem erken maaş hem bayram ikramiyesi ödemesi var. Aylık ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart'ta, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart'ta paraları yatırılacak. Memur emeklilerine ise 19 Mart'ta bayram ikramiyesi yatırılacak. Onlar mart aylıklarını bu ayın başında aldı. Nisan aylıklarını da önümüzdeki ayın 1'i ile 5'i arasında alacak.