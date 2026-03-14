Milyonlar Ramazan Bayramı'na maaşları, ikramiyeleri cebinde girmeye hazırlanıyor. Emeklilere bayram ikramiyeleri bugünden itibaren yatırılmaya başlarken, SSK ve Bağ- Kur'lulara ayrıca erken maaş ödemesi de yapılacak. Memurlar maaşlarını normal günlerinde yani ayın 15'inde alırken, kamu işçilerine de önümüzdeki hafta başında 13 günlük ikramiye yatırılacak. İşte detayları...
HANGİ EMEKLİYE, HANGİ TARİHTE, NE ÖDENECEK?
Maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alan SSK emeklileri, 14-16 Mart tarihleri arasında, hem bayram ikramiyelerini hem de Mart aylıklarını alacak. Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar bugün, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar yarın, ödeme günü 24, 25, 26 olanlar ise 16 Mart'ta çifte ödemeyi hesaplarında görecek. Maaş ödeme tarihleri her ayın 25'i ile 28'i arasında olan Bağ-Kur emeklilerine de 17-18 Mart tarihlerinde hem erken maaş hem bayram ikramiyesi ödemesi var. Aylık ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart'ta, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart'ta paraları yatırılacak. Memur emeklilerine ise 19 Mart'ta bayram ikramiyesi yatırılacak. Onlar mart aylıklarını bu ayın başında aldı. Nisan aylıklarını da önümüzdeki ayın 1'i ile 5'i arasında alacak.
NE KADAR İKRAMİYE YATIRILACAK?
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira yatırılırken, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme gerçekleştirilecek. Eşten maaş alanlara yüzde 75 oranında yani 3 bin lira, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50 oranında yani 2 bin lira, yetimlere ise yüzde 25 oranında yani bin lira ikramiye yatırılacak. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ikramiye verilecek. Örneğin; bu oran yüzde 45 ise yatırılacak bayram ikramiyesi bin 800 olacak. İki ayrı emekli maaşı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.
AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR DA ALACAK MI?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre şubat ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu ay ve nisan ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise bu yıl sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
KAMU İŞÇİLERİNE NE ÖDENECEK?
Yaklaşık 1 milyon kamu işçisi, yılın ilk yarısında 26, ikinci yarısında 26 günlük olmak üzere yıllık 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi alıyor.
2026'nın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük ilk bölümü Ocak ayında yatırılmıştı. Kalan 13 günlük bölüm ise 16 Mart'ta hesaplara yatırılacak. İkramiyenin tutarı 13 günlük ücret üzerinden hesaplanacak. Kamu işçilerine bu yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödemenin takvimi ise Cumhurbaşkanı kararıyla Haziran ya da Temmuz ayında belli olacak.
|Mart ayı ödeme günü
|İkramiye ve maaş tarihi
|17, 18, 19, 20
|14 Mart
|21, 22, 23
|15 Mart
|24, 25, 26
|16 Mart
|Mart ayı ödeme günü
|İkramiye ve maaş tarihi
|25 ve 26
|17 Mart
|27 ve 28
|18 Mart
|Memur Emeklileri
|19 Mart: İkramiye
KİM, NE KADAR ALACAK?
Emekli: 4.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL
Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL
Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL
2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında