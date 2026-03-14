Finans Analisti İslam Memiş Orta Doğu'daki savaşın piyasa üzerindeki etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede "petrol-altın" dengesine dikkat çekerek, altın fiyatlarının düğün yapacaklar için fırsat olduğunu belirtti.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede savaş patlak verdi. İran'ın misillemeleri ve stratejik Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmesiyle petrol piyasası hızla hareketlendi.
Son olarak ABD, İran petrolünün kalbi sayılan Hark Adası'ndaki askeri hedefleri vurdu. Trump, Hürmüz açılmazsa üretimin de hedef alınacağını belirtirken gözler piyasaların açılış ve kapanış rakamlarına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, kritik süreci A Haber Muhabiri Kübra Kılıç'a değerlendirdi.
PİYASALARDA SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ: PETROL 101 DOLARI AŞTI
Küresel piyasaların Ortadoğu'dan gelecek haber akışına kilitlendiğini belirten İslam Memiş, belirsizliğin fiyatları tetiklediğini vurguladı. Petrolün haftayı 101 dolar seviyesinin üzerinde kapattığını söyleyen Memiş, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenme ve olası kara harekatı kaygılarının küresel enflasyonu yeniden körükleyeceğini öngördü. Jeopolitik gerilimin merkez bankalarının faiz kararlarını da etkilediğini belirten Memiş, petrol yükselirken değerli metallerde gerileme yaşandığını, ons altının haftayı 5.024 dolar seviyesinden tamamladığını ifade etti.
İRAN'IN "200 DOLAR" RESTİ VE ALTIN SENARYOLARI
İran'ın "Petrolü 200 dolara yükseltene kadar bu savaş devam edecek" mesajını değerlendiren Memiş,"Eğer böyle bir şey olursa yani Brent petrolün varil fiyatı 200 dolara kadar çıkarsa biz ons altın tarafında 4.600 dolar seviyesine kadar bir gerileme görürüz. Ama bir ateşkes gelirse, bir mola verilirse bu sefer 5.600 dolar seviyesi görülür. Buradaki kaygı hâlâ devam ediyor, belirsizlik devam ediyor. Ama sonuç itibariyle biz ülke olarak altını çok sevdiğimiz için altın yatırımı çok istediğimiz için genelde gram altın TL üzerinden takip ediyoruz ve gram altın TL fiyatı şu anda 7.232 lira seviyesinden haftayı tamamladı."ifadelerini kullandı.
"7.000 LİRANIN ALTINI BEKLEMİYORUZ"
Mevcut düşüş trendinin düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Memiş şu ifadeleri kullandı:
"O yüzden bence iyi değerlendirmek lazım. Bu fiyatlar çok kalıcı değil çünkü bu petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enflasyonist bir ortam tekrar oluştu. Enflasyonun patlamasıyla birlikte yine altın tarafında hızlı yükselişler görebiliriz. Yine bizim bu yıl yılın ilk yarısında öngördüğümüz işte ons altın tarafında 5.880 - 6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 10.000 lira seviyesi hedef konumunda.Biz bu hedefte bir değişiklik yapmadık. Aksine bu baskılanmayı bilerek ve isteyerek devam ettirenler, bu enflasyonu körükleyenler aslında değerli metaller tarafını orta ve uzun vade için daha fazla desteklemiş oluyorlar. Bugün düşüş olup görünse de bugün baskılanma görünüyor olsa da aslında bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Altını yükselten faktörlerin en önemli başlarından birisi enflasyondur. İkincisi savaştır. Enflasyon kalıcı olarak tekrar gündeme gelirse altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişler kaçınılmaz olur. O yüzden yatırımcı petrol fiyatları ile altın tarafında şöyle bir mukayese yapsın.Petrol fiyatları yükseldikçe altın fiyatları baskılanır. Ama petrol fiyatları geriledikçe altın fiyatları yükselir. Bu ne demek oluyor? Savaş başladı altın fiyatları düştü, savaş bitti altın fiyatları yükseldi. Böyle takip edebilir altın fiyatlarını."
2026 VARLIĞA SAHİP ÇIKMA YILI
2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, yatırımcıları sert iniş çıkışlara karşı uyararak, "2026 yılı altın ve gümüşten para kazanma yılı değil, sahip çıkma yılıdır."dedi.
Ocak ayında gram altının 8.000 lirayı, ons altının 5.600 doları gördüğünü hatırlatan Memiş, fiyatın iki günde 4.400 dolara çekilmesinin bu sistemin bir parçası olduğunu söyledi. Memiş, yatırımcının fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.