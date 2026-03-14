İRAN'IN "200 DOLAR" RESTİ VE ALTIN SENARYOLARI İran'ın "Petrolü 200 dolara yükseltene kadar bu savaş devam edecek" mesajını değerlendiren Memiş, "Eğer böyle bir şey olursa yani Brent petrolün varil fiyatı 200 dolara kadar çıkarsa biz ons altın tarafında 4.600 dolar seviyesine kadar bir gerileme görürüz. Ama bir ateşkes gelirse, bir mola verilirse bu sefer 5.600 dolar seviyesi görülür. Buradaki kaygı hâlâ devam ediyor, belirsizlik devam ediyor. Ama sonuç itibariyle biz ülke olarak altını çok sevdiğimiz için altın yatırımı çok istediğimiz için genelde gram altın TL üzerinden takip ediyoruz ve gram altın TL fiyatı şu anda 7.232 lira seviyesinden haftayı tamamladı." ifadelerini kullandı.

"7.000 LİRANIN ALTINI BEKLEMİYORUZ"

Mevcut düşüş trendinin düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Memiş şu ifadeleri kullandı:

"O yüzden bence iyi değerlendirmek lazım. Bu fiyatlar çok kalıcı değil çünkü bu petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enflasyonist bir ortam tekrar oluştu. Enflasyonun patlamasıyla birlikte yine altın tarafında hızlı yükselişler görebiliriz. Yine bizim bu yıl yılın ilk yarısında öngördüğümüz işte ons altın tarafında 5.880 - 6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 10.000 lira seviyesi hedef konumunda.Biz bu hedefte bir değişiklik yapmadık. Aksine bu baskılanmayı bilerek ve isteyerek devam ettirenler, bu enflasyonu körükleyenler aslında değerli metaller tarafını orta ve uzun vade için daha fazla desteklemiş oluyorlar. Bugün düşüş olup görünse de bugün baskılanma görünüyor olsa da aslında bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Altını yükselten faktörlerin en önemli başlarından birisi enflasyondur. İkincisi savaştır. Enflasyon kalıcı olarak tekrar gündeme gelirse altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişler kaçınılmaz olur. O yüzden yatırımcı petrol fiyatları ile altın tarafında şöyle bir mukayese yapsın.Petrol fiyatları yükseldikçe altın fiyatları baskılanır. Ama petrol fiyatları geriledikçe altın fiyatları yükselir. Bu ne demek oluyor? Savaş başladı altın fiyatları düştü, savaş bitti altın fiyatları yükseldi. Böyle takip edebilir altın fiyatlarını."