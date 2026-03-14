AK Parti, vatandaşla devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarının, hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde kökten çözümünü sağlayacak yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Düzenleme, 80 bin taşınmaz ve 3 milyona yakın vatandaşı ilgilendiriyor. Devlet ise 516 milyar liralık yükten kurtulacak. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Torba Yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle:

TARİHİ SORUN:Orman kadastrosu çalışmaları sonucunda tapuları 'Devlet Ormanı' olarak sınırlandırılan veya kadastro tespitleri davalı olan yaklaşık 80 bin taşınmazın mülkiyet sorunu, hem vatandaşın mağduriyetini giderecek hem de kamu maliyesini koruyacak şekilde kökten çözülüyor.

Madde kapsamına giren özel mülkiyete konu taşınmaz sayısı yaklaşık 80 bin, toplam alan ise 120 bin hektar. 49 bin adet parsele dava açılmış, kalan 31 bin adet parsel için de dava açılması öngörülüyor. Mahkemelerin tespit ettiği rayiç bedeller ile ödeme yapılan miktar arasında faiz, yargılama giderleri, icra ve avukatlık ücretleri dikkate alındığında devlet 516 milyar liralık yükten kurtulacak.