İstanbul’daki “Ekosistem” İzmir’e taşındı

İzmir Balçova’da 150 milyon dolarlık yatırımla kurduğu iki AVM’deki akaryakıt istasyonlarının yıllardır işgal altında olduğunu öne süren iş insanı Mehmet Tekinalp, mahkemenin faaliyetlerin sonlandırılması yönündeki kararına rağmen ruhsatların iptal edilmediğini ifade etti. Tekinalp, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin süreci engellediğini savunarak tepkisini pankartla duyurdu.

  • İşadamı Mehmet Tekinalp, İzmir'in Balçova ilçesindeki AVM'leri içinde bulunan iki akaryakıt istasyonunun Esas Petrol tarafından 7 yıldır işgal edildiğini iddia etti.
  • İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, söz konusu istasyonların faaliyetlerinin sonlandırılması yönünde karar verdi.
  • Tekinalp, mahkeme kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istasyonların ruhsatını iptal etmediğini öne sürdü.
  • Tekinalp, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'yı ve şirketin avukatlığını yapan oğlu Ozan Karaca'yı süreci engellemekle suçladı.
  • İş insanı, AVM'ler arasındaki üst geçide pankart asarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararını uygulamamasını protesto etti.

İşadamı Mehmet Tekinap, 2006'da İzmir Balçova'da 150 milyon dolar yatırımla, karşılıklı 2 AVM kurdu. 120 mağazanın da bulunduğu AVM'lerde bulunan 2 akaryakıt istasyonunun ise Esas Petrol tarafından 7 yıldır işgal edildiği öne sürüldü.

Mahkeme kararına rağmen istasyonlar boşaltılmadı iddiası

Sabahtan Ceylan Torlak'a konuşan Mehmet Tekinalp,"İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin istasyonların faaliyetinin sonlandırılmasına hükmedildi. Bu karara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi akaryakıt istasyonlarının ruhsatını iptal etmiyor. İstanbul'daki 'ekosistem' adeta İzmir'e taşındı. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın avukat oğlu Ozan Karaca, Esas Petrol'ün avukatlığını yapıyor, CHP'li vekil Gülizar Biçer de şirketi korunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki süreçler kasten engelleniyor. 150 milyon dolar yatırım yaptım. Yaptığım yatırımın karşılığında 29 yılla sınırlı işletme süresi tanındı. Ancak, istasyonlarda yıllardır süren işgal nedeniyle işletme hakkımızı kullanamıyoruz. Ancak, elinde hiçbir izni bulunmayan işgalciler, tek bir kuruş dahi ödemeden İzmir'in göbeğinde barındırılıyor. Bu çıkar birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsatı iptal etmemesinden, CHP milletvekilinin kendi hemşehrisi şirket sahibinin haksız işlemlerini siyasi talimatlar üzerinden korumasından kaynaklanıyor"dedi.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşesine de taşıdığı iş insanı Tekinalp, AVM'nin iki yakası arasında bağlantı sağlayan üst geçide astığı pankartla mahkeme kararını uygulamayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de tepki gösterdi.

