İşadamı Mehmet Tekinap, 2006'da İzmir Balçova'da 150 milyon dolar yatırımla, karşılıklı 2 AVM kurdu. 120 mağazanın da bulunduğu AVM'lerde bulunan 2 akaryakıt istasyonunun ise Esas Petrol tarafından 7 yıldır işgal edildiği öne sürüldü.

Mahkeme kararına rağmen istasyonlar boşaltılmadı iddiası



Sabahtan Ceylan Torlak'a konuşan Mehmet Tekinalp,"İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin istasyonların faaliyetinin sonlandırılmasına hükmedildi. Bu karara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi akaryakıt istasyonlarının ruhsatını iptal etmiyor. İstanbul'daki 'ekosistem' adeta İzmir'e taşındı. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın avukat oğlu Ozan Karaca, Esas Petrol'ün avukatlığını yapıyor, CHP'li vekil Gülizar Biçer de şirketi korunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki süreçler kasten engelleniyor. 150 milyon dolar yatırım yaptım. Yaptığım yatırımın karşılığında 29 yılla sınırlı işletme süresi tanındı. Ancak, istasyonlarda yıllardır süren işgal nedeniyle işletme hakkımızı kullanamıyoruz. Ancak, elinde hiçbir izni bulunmayan işgalciler, tek bir kuruş dahi ödemeden İzmir'in göbeğinde barındırılıyor. Bu çıkar birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsatı iptal etmemesinden, CHP milletvekilinin kendi hemşehrisi şirket sahibinin haksız işlemlerini siyasi talimatlar üzerinden korumasından kaynaklanıyor"dedi.