TAKVİM KARNESİNE ULAŞTI

Çipin görüntülerine ulaşarak skandalı "CHP'li belediyeden at kavurma" manşetiyle haberleştiren Takvim.com.tr Smart Latch isimli atın karnesine de ulaştı. 3 birinciliği bulunan İngiliz safkanın son olarak 14 Ekim 2025 günü Adana Hipodromu'nda piste çıktığı öğrenildi.

Smart Latch'ın TJK istatistikleri

ATIN SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu'ya da 'Atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi'gerekçesiyle 132 bin 108 TL ceza kesildiği ortaya çıktı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Suat Topçu, "Ben binicilik kulübüne teslim etmiştim. Sonra bakanlık yetkililerinin araması sonucu sonradan yaşananları öğrendim ve adeta yıkıldım. İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. Bana da ceza kestiler. Atı hibe ettiğimizle ilgili bildirim yapmamız gerekiyormuş. 132 bin TL ceza kesildi. Biz ifademizi verdik, teslim alanlar da ifadesini verdi. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık. Ceza önemli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi, suçlunun cezasını bulması ve yarış hayatı biten atların akıbeti ile ilgili otoritenin kalıcı bir çözüm bulması gerek diye düşünüyorum"diye konuştu.

Kesilen atın sahibi Suat Topçu (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

"ÇİP ÇIKMASA HABERİMİZ DE OLMAYACAKTI"

Topçu, şöyle devam etti:

"Gerek ben, gerekse bu camiadaki hiçbir at sahibi ya da antrenör arkadaşın bu zamana kadar böyle bir konuyla anıldığını hiç görmedim, duymadım. Medyadan zaman zaman okuduğumuz tek tırnaklı et, at eti haberlerini 'Bizim camiada böyle bir şey olamaz' diyerek biz hiçbir zaman kendi üzerimize alınmıyorduk. Atımızın çipi o yemeğin içinden çıkmış. Ya çıkmasaydı? Maalesef haberimiz de olmayacaktı. Bence bakanlığın ve yarış otoritesinin ya da TJK'nin yurt dışında olduğu gibi bir iş akışı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Mesela İngiltere'de yarış hayatı biten atlarınızı götürürsünüz, otoriteye belirli bir ücret ödeyerek teslim edersiniz. Bizim uğraştığımız hibe etme sürecini onlar kendileri yaparlar. Bir tabiat parkına bırakılacaksa, veteriner fakültelerine ya da binicilik kulüplerine verilecekse bunu yine onlar yapabilir. Doğaya bırakılacaksa da devletin tabiat koruma parkları var. Bu hayvanların gözetim altında buralarda emeklilik hayatını sürdürmesi gerekiyor. Bunu kural koyucu bir otoritenin yapması ve bu tür olayların önüne geçmesi lazım."