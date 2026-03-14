Her gün yeni bir skandala imza atan CHP'li belediyelere bu sefer de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi eklendi. İlçe Başkanı Gökçe Bayol, iddiaya göre 5 Mart'ta Değirmenaltı Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarının ardından bir eğlence mekanına geçti. Saat 23.15 sıralarında mekandan ayrılarak araç kullandığı öne sürülen Bayol direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir otomobile çarptı.