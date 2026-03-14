Alkollü CHP’li ilçe başkanı trafikte dehşet saçtı

Tekirdağ Süleymanpaşa’da CHP İlçe Başkanı Gökçe Bayol’un, iddiaya göre mahalle iftarının ardından gittiği eğlence mekanından çıkıp alkollü şekilde direksiyon başına geçtiği ve bir otomobile çarptığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayol’un 1.21 promil alkollü olduğu tespit edilirken, olay sonrası kimliğini göstererek “İlçe başkanıyım” diyerek kolaylık istediği iddia edildi.

  • CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gökçe Bayol'un, 1.21 promil alkollü haldeyken araç kullanarak trafik kazası yaptığı tespit edildi.
  • Kazanın ardından Bayol'un, polise "İlçe başkanıyım" diyerek kolaylık istediği iddia edildi.
  • Kaza, 5 Mart'ta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi.
  • Olayın, Bayol'un belediye iftarı sonrası gittiği bir eğlence mekanından ayrıldıktan sonra yaşandığı öne sürüldü.

Her gün yeni bir skandala imza atan CHP'li belediyelere bu sefer de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi eklendi. İlçe Başkanı Gökçe Bayol, iddiaya göre 5 Mart'ta Değirmenaltı Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarının ardından bir eğlence mekanına geçti. Saat 23.15 sıralarında mekandan ayrılarak araç kullandığı öne sürülen Bayol direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir otomobile çarptı.

İftar sonrası eğlence, ardından kaza (Fotoğraf Sabah'tan alınmıştır)

1.21 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol testi rezaleti ortaya çıkardı. Ölçüm sonucunda Bayol'un 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü olduğu belirlenen ilçe başkanının, olayın ardından kimliğini belirtip "İlçe başkanıyım"diyerek kolaylık istediği öne sürüldü.

