Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu.
KUZEY KORE'DEN ŞÜPHELİ BALİSTİK FÜZE
Japonya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Kuzey Kore, şüpheli bir balistik füze fırlattı. Daha fazla güncelleme gelecek." ifadelerine yer verildi.
10 FÜZE FIRLATTI
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin, başkent yakınlarındaki Sunan bölgesinden Japon Denizi yönüne doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı kaydedildi.
Açıklamada, ilave füze fırlatmalarına karşı teyakkuza geçildiği ve olaya ilişkin bilgilerin ABD ile Japonya'ya iletildiği belirtildi.
Japon Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge'nin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Haberde, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümet yetkililerine olayla ilgili bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatını verdiği ifade edildi.
Analistler, cumartesi günü fırlatılan füze sayısının alışılmadık derecede fazla olduğunu ve zamanlamanın dikkat çekici olduğunu belirtti.
Kore Askeri İşler Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Hong Sung-pyo, AFP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Şu anda küresel dikkat Orta Doğu'daki savaşa odaklanmış durumda ve Kuzey Kore geçmişte de dikkat çekmek istediğinde askeri provokasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu fırlatmanın arkasında da muhtemelen bu motivasyon yatıyor.