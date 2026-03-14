Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Kim Ju Ae, 10 Mart 2026'da Kuzey Kore'de bilinmeyen bir yerde Choe Hyon savaş gemisinin gerçekleştirdiği füze deneme fırlatmasını izliyor

Haberde, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümet yetkililerine olayla ilgili bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatını verdiği ifade edildi.

Analistler, cumartesi günü fırlatılan füze sayısının alışılmadık derecede fazla olduğunu ve zamanlamanın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Kore Askeri İşler Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Hong Sung-pyo, AFP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şu anda küresel dikkat Orta Doğu'daki savaşa odaklanmış durumda ve Kuzey Kore geçmişte de dikkat çekmek istediğinde askeri provokasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu fırlatmanın arkasında da muhtemelen bu motivasyon yatıyor.