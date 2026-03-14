Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığı bildirildi. Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümet yetkililerine olayla ilgili bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatını verdiği bildirildi.

Kuzey Kore Asya'da kaosun fitilini ateşledi: Japonya'ya balistik füze
  • Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden Japon Denizi yönüne yaklaşık 10 balistik füze fırlattı.
  • Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze fırlatmalarına karşı teyakkuza geçti ve bilgileri ABD ile Japonya'ya iletti.
  • Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
  • Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yetkililere bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatı verdi.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Kim Ju Ae, 10 Mart 2026'da Kuzey Kore'de bilinmeyen bir yerde Choe Hyon savaş gemisinin gerçekleştirdiği füze deneme fırlatmasını izliyor.

Japonya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Kuzey Kore, şüpheli bir balistik füze fırlattı. Daha fazla güncelleme gelecek." ifadelerine yer verildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin, başkent yakınlarındaki Sunan bölgesinden Japon Denizi yönüne doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, ilave füze fırlatmalarına karşı teyakkuza geçildiği ve olaya ilişkin bilgilerin ABD ile Japonya'ya iletildiği belirtildi.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge'nin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Haberde, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümet yetkililerine olayla ilgili bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatını verdiği ifade edildi.

Analistler, cumartesi günü fırlatılan füze sayısının alışılmadık derecede fazla olduğunu ve zamanlamanın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Kore Askeri İşler Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Hong Sung-pyo, AFP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şu anda küresel dikkat Orta Doğu'daki savaşa odaklanmış durumda ve Kuzey Kore geçmişte de dikkat çekmek istediğinde askeri provokasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu fırlatmanın arkasında da muhtemelen bu motivasyon yatıyor.
