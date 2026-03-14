SU ZAMMININ GERİ ÇEKİLMESİ ÖNERİLDİ Kahraman, önergede su zammının geri çekilmesi ve katı atık bedellerinin yeniden değerlendirilmesini teklif etti. Kahraman, "Cumhur İttifakı grubu olarak hazırladığımız önergeyi meclise sunduk. Su zammını da katı atık bedelini de kaldıralım, Bursalı hemşerilerimiz gülümsesin" ifadelerini kullandı.

BOZBEY'İN ÇAĞRISINI HATIRLATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in daha önce konuya ilişkin çağrıda bulunduğunu hatırlatan Kahraman, "Başkan Bozbey bir çağrıda bulunmuştu. 'Su zamları ve ev katı atık bedelleri ile alakalı mecliste görüşelim' dedi. Biz de su zamlarını ve katı atık bedellerini gündeme taşıdık" dedi. Önergede "Son dönemde su zamları, atık su bedeli ve kademelendirme uygulamasında yapılan değişiklikler vatandaşımızdan yoğun tepki almaktadır. Söz konusu bedellerin mevcut hali ile uygulanması vatandaşımızın üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturmuştur" denilerek zammın geri çekilmesi öneriliyor.