AK Parti’den Bozbey’e su zammı önergesi: Su zammını geri çekin

Bursa’da vatandaşın yüzünü güldürecek teklif AK Parti’den geldi. Meclis’e sunulan önergede “Gelin, su zammını da katı atık bedelini de kaldıralım” denildi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı Grubu, su zammının geri çekilmesi ve katı atık bedellerinin kaldırılması için önerge sundu.
  • AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman tarafından sunulan önergede, mevcut ücretlerin vatandaşlar üzerinde ekonomik bir yük oluşturduğu belirtildi.
  • Sinan Kahraman, önergenin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuyu mecliste görüşme çağrısı üzerine gündeme getirildiğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, su faturalarındaki artış ve katı atık bedellerinin kaldırılması için Cumhur İttifakı Grubu adına önerge sundu.

Bursa'da su zammı ve katı atık bedeli gündemde

SU ZAMMININ GERİ ÇEKİLMESİ ÖNERİLDİ
Kahraman, önergede su zammının geri çekilmesi ve katı atık bedellerinin yeniden değerlendirilmesini teklif etti. Kahraman, "Cumhur İttifakı grubu olarak hazırladığımız önergeyi meclise sunduk. Su zammını da katı atık bedelini de kaldıralım, Bursalı hemşerilerimiz gülümsesin" ifadelerini kullandı.

BOZBEY'İN ÇAĞRISINI HATIRLATTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in daha önce konuya ilişkin çağrıda bulunduğunu hatırlatan Kahraman, "Başkan Bozbey bir çağrıda bulunmuştu. 'Su zamları ve ev katı atık bedelleri ile alakalı mecliste görüşelim' dedi. Biz de su zamlarını ve katı atık bedellerini gündeme taşıdık" dedi. Önergede "Son dönemde su zamları, atık su bedeli ve kademelendirme uygulamasında yapılan değişiklikler vatandaşımızdan yoğun tepki almaktadır. Söz konusu bedellerin mevcut hali ile uygulanması vatandaşımızın üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturmuştur" denilerek zammın geri çekilmesi öneriliyor.

Dört ay önce suya yüzde 30 zam yapan CHP'li Başkan Bozbey'in ne yapacağı merak konusu oldu.

