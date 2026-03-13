CANLI YAYIN
Hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'ya taziye mesajları!

Tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası siyasi isimler peş peşe taziye mesajları yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir." ifadelerini kullanırken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dahisini yitirdi." dedi.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine dün entübe edildi. Ortaylı bugün hayatını kaybetti.

İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesinin ardından siyasi isimlerden peş peşe başsağlığı paylaşımları geldi.

"VATAN EVLADI KIYMETLİ BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:Çok üzgünüz. Kelimenin tam anlamıyla alim, kelimenin tam anlamıyla üstad ve kelimenin tam anlamıyla vatan evladı kıymetli büyüğümüz İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Büyük bir değerimizden yoksunuz artık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

"TÜRKİYE BİR TARİH DAHİSİNİ YİTİRDİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıkalamada, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıkalamada, "Tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." dedi.

AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı paylaşımında bulundu. AK Parti'den yapılan açıklama şu şekilde: "Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

