ABD’den İran’ın “A Takımı” için 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı “Adalet İçin Ödüller” programı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) kilit liderleri hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. Washington, IRGC’nin dünya genelinde terör faaliyetlerini planlayan ve yönlendiren bir yapı olduğunu savunurken, ABD’nin 2017 ve 2019’da aldığı yaptırım kararlarıyla örgütü küresel terör listesine dahil ettiğini hatırlattı.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı, "Adalet İçin Ödüller" programı kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) üst düzey yetkilileri hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.
  • Washington, IRGC'yi dünya genelinde saldırılar planlamakla ve organize etmekle suçlamaktadır.
  • Hakkında bilgi aranan isimler arasında Mücteba Hamaney, Ali Asgar Hicazi, Ali Laricani ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib gibi kişiler bulunmaktadır.
  • ABD yönetimi, 2019 yılında IRGC'yi "yabancı terör örgütü" olarak tanımış ve daha önce de yaptırım listelerine dahil etmişti.
  • Program, bilgi sağlayanlara ödülün yanı sıra güvenli bir yere yerleştirme imkanı da sunulabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Adalet İçin Ödüller" (Rewards for Justice) programı, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona bağlı yapılar içinde yer alan bazı üst düzey isimler hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Program tarafından paylaşılan duyuruda, söz konusu kişilerin IRGC'nin farklı unsurlarını yöneten ve yönlendiren isimler olduğu belirtilerek, bu yapının dünya genelinde gerçekleştirilen çeşitli saldırıların planlanması ve organize edilmesinde rol oynadığı iddia edildi.

IRGC'NİN ROLÜNE İLİŞKİN WASHİNGTON'IN DEĞERLENDİRMESİ

ABD yönetimine göre, İran'ın resmi askeri yapılarından biri olan IRGC, ülkenin dış politika ve güvenlik stratejisinde önemli bir konuma sahip bulunuyor. Washington, söz konusu yapının yıllar içinde bölgede bazı silahlı grupları desteklediğini ve ABD hedeflerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli eylemlerle bağlantılı olduğunu savunuyor.

Açıklamada ayrıca IRGC'nin yalnızca askeri faaliyetlerle sınırlı kalmadığı, İran ekonomisinin önemli bir bölümünde etkili olduğu ve ülke iç siyasetinde de güçlü bir konum elde ettiği öne sürüldü.

ABD'NİN IRGC'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARLARI

ABD yönetimi, IRGC'yi daha önce çeşitli yaptırım listelerine dahil etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Nisan 2019'da Göç ve Vatandaşlık Yasası'nın 219. maddesi kapsamında IRGC ve IRGC'ye bağlı Kudüs Gücü'nü yabancı terör örgütü olarak ilan etmişti.

Daha önce, 2017 yılında ABD Hazine Bakanlığı da IRGC'yi, Kudüs Gücü'ne verdiği destek gerekçesiyle 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında "özel olarak belirlenmiş küresel terörist"olarak tanımlamıştı.

Bu kararlar doğrultusunda IRGC'nin ABD yargı yetkisi altındaki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının örgütle herhangi bir finansal veya ticari işlem yapmasının yasaklandığı hatırlatıldı. ABD yasalarına göre IRGC'ye bilerek maddi destek sağlamak veya bu yönde girişimde bulunmak da suç sayılıyor.

HAKKINDA BİLGİ ARANAN İSİMLER

Rewards for Justice programı tarafından yayımlanan listede, Mücteba Hamaney, Ali Asgar Hicazi, Ali Laricani, İçişleri Bakanı İskender Mümini, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Tümgeneral Yahya Rahim Safavi gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi.

Program, bu kişiler veya IRGC'nin diğer üst düzey yöneticileri hakkında bilgi sahibi olanların Tor tabanlı ihbar hattı ya da Signal üzerinden iletişime geçebileceğini, sağlanan bilgilerin ödülün yanı sıra güvenli yer değiştirme imkânı da sağlayabileceğini bildirdi.

Günün Manşetleri

