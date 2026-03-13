ABD yönetimi, 2019 yılında IRGC'yi "yabancı terör örgütü" olarak tanımış ve daha önce de yaptırım listelerine dahil etmişti.

Program tarafından paylaşılan duyuruda, söz konusu kişilerin IRGC'nin farklı unsurlarını yöneten ve yönlendiren isimler olduğu belirtilerek, bu yapının dünya genelinde gerçekleştirilen çeşitli saldırıların planlanması ve organize edilmesinde rol oynadığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Adalet İçin Ödüller" (Rewards for Justice) programı, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona bağlı yapılar içinde yer alan bazı üst düzey isimler hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

IRGC'NİN ROLÜNE İLİŞKİN WASHİNGTON'IN DEĞERLENDİRMESİ

ABD yönetimine göre, İran'ın resmi askeri yapılarından biri olan IRGC, ülkenin dış politika ve güvenlik stratejisinde önemli bir konuma sahip bulunuyor. Washington, söz konusu yapının yıllar içinde bölgede bazı silahlı grupları desteklediğini ve ABD hedeflerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli eylemlerle bağlantılı olduğunu savunuyor.

Açıklamada ayrıca IRGC'nin yalnızca askeri faaliyetlerle sınırlı kalmadığı, İran ekonomisinin önemli bir bölümünde etkili olduğu ve ülke iç siyasetinde de güçlü bir konum elde ettiği öne sürüldü.