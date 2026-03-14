Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Kanarya, kritik deplasmana çıktığı mücadelede beklenen oyunu ortaya koyamadı ve sahadan mağlup ayrılarak hem şampiyonluk yarışında hayal kırıklığı yaşattı hem de puan olarak Galatasaray'ın farkı açmasına ve Trabzonspor'un puanları eşitlemesine izin verdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.
İLKER YAĞCIOĞLU: ZİRVE YARIŞINA HAVLU ATTI!
Tedesco'nun sahaya çıkarttığı 11'i görünce inanamadım. Takımdaki bütün orta sahaları ilk 11'e koymuştu. Zannedersin ki Manchester City ile oynuyorsun! Ön bölgede kanat oyuncusu yoktu. Ve ilk 45 dakika tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Her şey bir tarafa sahaya çıkan takımın değeri Karagümrük'ün 5 katı... Dolayısıyla ne olursa olsun bu formayı giyen oyuncuların bu maçı kazanması lazımdı. İkinci yarıya başlarken 4 oyuncu değişikliği oyunu biraz daha Karagümrük sahasına yığdı. Ama sadece Musaba'nın çabalarıyla Fenerbahçe pozisyon üretmeye çalıştı. Haftalardır, bu günün geleceğinin sinyallerini veren Fenerbahçe, dün akşam lig sonuncusu Karagümrük'e mağlup olarak bu sezon da şampiyonluk yarışına havlu attı.
Ben söylemiştim demek istemiyorum ama bugünlerin geleceği çok netti. Tedesco'nun hala bir oyun sistemine bulamaması, ilk 11'i bir türlü oluşturamaması, bugünlerin başlıca sebebi. Bu saatten sonra da bu takımın ikinci olma şansı bile son derece zor gözüküyor. Dün geceki oyundan sonra o sahada yer alan her oyuncunun ve Domenico Tedesco'nun utanması lazım. Fenerbahçe taraftarına böyle bir zülum yaşattıkları için de özür dilemeleri gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı uzun bir süredir şampiyonluğa hasret... Onların neler çektiğini çok iyi anlayabiliyorum. Bu sezon için umutlanmışlardı ama dün gece büyük bir hayal kırıklığı daha yaşadılar.
ZEKİ UZUNDURUKAN: GÖNDER TEDESCO'YU GETİR İSMAİL KARTAL'I!
En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Tedesco'yu hemen gönderin, İsmail Kartal'ı göreve getirin! Bu Tedesco ile şampiyonluk Kaf Dağı'nın ardında... Adam, takımda ne kadar düz oyuncu varsa sahaya sürmüş, Skor üretebilecek, oyun aklı olabilecek, çalım atacak, baskı kuracak oyuncular ise kulübede. İnanılır gibi değil. Bir takımın 11'i ile ancak bu kadar oynanabilir! Tedesco, amatörce kadro kurulumu ile Fenerbahçe'nin adeta canına okurken, 'Hoca sen ne yapıyorsun! Çılgınlık bu' diyebilen de yok. İlk yarıda birbirine benzer 4 orta saha oyuncusu ile sahaya çıkıyorsun.
Lig sonuncusu Karagümrük, Fenerbahçe orta sahasını adeta otobana çevirdi ilk yarıda. Fenerbahçe'de Guendouzi dışında ilk yarıda savaşan, yüreğini ortaya koyan başka bir oyuncu yoktu sahada. Daha iyi oynayan, rakip kalede daha çok pozisyon bulan takım lig sonuncusu Karagümrük'tü. Bir takım, bir maçta kornerden iki gol birden yer mi? Amatör takımlar bile yemez! Fenerbahçe'nin ilk yarıda yediği iki gol de korner atışından geldi. İlk 45'te Karagümrük 13 kez rakip ceza sahasına girerken, Fenerbahçe'de bu sayı sadece 8 idi.
Tedesco, hatasını anladı ve ikinci yarıya başlarken dört oyuncu birden değiştirdi. Mert, İsmail, Fred ve Kerem kenara gelirken; Asensio, Brown, Musaba ve Nene oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye hayat veremedi. Giren oyunculardan sadece Musaba, hücuma biraz olsun hareket getirdi. Ama Musaba'dan isabetli bir orta beklemek tam bir hayal! Bir kanat oyuncusu bu kadar mı isabetsiz ortalar yapar arkadaş!
Fenerbahçe, ligin dibindeki Karagümrük savunmasını aşmayı başaramadı. Karagümrük belki de bu sezonki en rahat galibiyetini aldı. Ligde 25 maçta sadece 3 galibiyeti olan Karagümrük, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'yi yıkmayı başardı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk yenilgisini Karagümrük'ten almış oldu. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de oynanan kötü futbol, 25 milyon Fenerbahçe taraftarını kahretti. Golcüsü olmayan Fenerbahçe, Karagümrük karşısında net pozisyona giremeden maçı tamamladı. Lig sonuncusu Karagümrük'ü gösterdiği olağanüstü mücadele nedeniyle de tebrik etmek lazım.
MUSTAFA ÇULCU: TEDESCO'YA YAZAR
Fenerbahçe'de baskı, coşku ve tempoyu geçtim futbol adına bir şey yok. Durarak oynuyorlar. Sanırsınız oyuncular birbirlerine küs. Rakip ise ligin sonuncusu ama keyifle oynuyor, güncel futboldan örnekler sunuyor. İki korner, iki gol. Fenerbahçe ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Lakin hiçbir şey değişmedi. Son maçlara baktığımızda çekirge bir zıpladı iki zıpladı ama üçüncü de yere çakıldı. Şampiyonluk yarışı bitti. Şimdi ikincilik mücadelesi başladı. Bu hüsran Tedesco'ya yazar. Önceki hafta 1. Lig maçında 63 dakika içinde 3 kez VAR müdahalesi yemiş bir hakeme bir sonraki hafta asla maç verilmez. Aksine dinlendirilir. Ama bizde başarısızlığa ceza yerine ödül veriliyor. Utanmasalar derbi verecekler! Hal böyle olunca da Mehmet Türkmen kendini hakemliğin ikonu sanıyor! Kabahat onda değil onu bu havaya sokanlarda...
Fauller, kartlar, yer alma sorunları devam ediyor. 18'de Yiğit Efe rakibi Larsson'u kaçırınca arkasından formasından çekti, bırakmadı. Forma net uzadı, penaltı ve rakibin bariz gol şansını tutarak çekerek engellediği için Yiğit Efe kırmızı kart olmalıydı. Hakem veremedi. Hakemlik bitti. VAR çekmenin şiddetini hakeme bıraktı, devreye girmedi, VAR bitti! Merakım şu: pozisyon aksi olsaydı Ferhat'ın hakemleri bu futbol iklimimizde acaba ne yaparlardı? K.Gümrük'ün attığı iptal edilen golde Tiago ofsayt, iptal doğru. 40'ta Fenerbahçe penaltı bekledi Barış'ın sağ kolu açık lakin görüntüye göre topun hızı şekli hiç değişmiyor kola ve temas yok. Hele 64'te yaşanan kargaşada çaresizliği ve sonrasındaki kararları ise bize hakemliği de bilmediğini gösterdi.
GÜRCAN BİLGİÇ: BEN YEMEDİM SEN YE!
Samsunspor maçı sonrasındaki basın toplantısında Tedesco, soruları "negatif" bularak, "Bu takım son dört maçının üçünü kazandı, bir beraberliği var. Nedir bu karamsarlık" diye itiraz etti.
Herkesin gördüğü net düşüşü sadece sakat oyuncular ile açıklamaya çalıştı. Haklı da olabilir.
Ama yine kendisinin dediği gibi oturduğu koltuk "ağlama" değil, "çözüm bulma" yeri.
Sert maç trafiğinde Karagümrük maçına çıkardığı takımın ofansif sınırları vardı. Kulübede golü yapacaklar oturuyor, sahada ise gol olmaması için görevli olanlar var. Bu mantığı "sakatlık sınırı" ile mazeretlendirdi. Sonrası daha da facia...
Kulüp Başkanı rakibe yapılan pozitif hataları yorumlayacağına, kendi içindeki isimleri hedefe koyacak açıklamalar yapıyor. "Bu çocukları yedirmem, 11 seneyi onlara yüklemem" deyince de, dünkü gibi sahada dolaşanlar çıkıyor ortaya. Takımı şampiyon yapması için gelenlere, "Olmasanız da olur" mesajını atarsanız, lig sonuncusundan tabiri caizse "dayağı" yerler. Üstelik net bir Karagümrük penaltısı hakem – VAR işbirliği ile de güme gitti.
Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında yönetilmediğini;
"savrulduğunu" çokça söyleyip, yazdık. Bu kadro kalitesinin bu kadar kötü yönetilmesi, iki kornerden iki gol yemesi, maçı neredeyse gol kaçırmadan bitirmesiyle sezon hedefi Ziraat Türkiye Kupası oluverdi.
Trabzonspor'un gelişine baktığınızda Şampiyonlar Ligi şansı da ciddi tehlikede. Koca sezonun içine ancak böyle edilirdi. Emeği geçenleri tebrik (!) ederim.
EMRE BOL: PAPAZ PİLAVI YEMEDİ!
Yine çöpe atılan bir ilk yarı...
Bu artık Fenerbahçe'de alışkanlık olmaya başladı.
Hep söylüyorum; ilk yarıyı önde kapatıp içeri girmekle geride girmek arasında çok fark var. Zira çevirmek için fazla efor sarfediyorsun.
Tedesco lig sonuncusu hatta artık TFF 1. Lig takımı karşısına tam 4 defansif orta sahayla çıktı. Bunun anlamını bilen varsa beri gelsin!
Topu kim taşıyacak, golü kim atacak? Elindeki bütün savunma oyuncularıyla sahaya çıkıp henüz ilk yarıda 2 gol yedin! Senin skora en çok katkı yapan ilk oyuncun Talisca sakat ancak en çok katkı yapan ikinci oyuncusu olan Asensio'yu yanında oturtuyorsun.
Yenilen ilk gol Levent- Mert Günok AŞ.! Biri gereksiz geri pas veriyor diğeri korkudan topu kornere bırakıyor. Nitekim duran toptan golü buluyor Karagümrük ekibi...
Desem ki Avrupa maçı için rotasyon yapıyorsun lakin o da yok! Düşmüş takımın taraftarına 3-3-3 diye tezahürat yaptırdınız ya, gerçekten büyük ayıp!
İkinci yarı tam 4 oyuncu değişikliğiyle başladı Fenerbahçe...
Bu ne demek? Ben büyük bir yanlışlık yaptım, girin kurtarın!
İlk 45 dakikaların çöpe gittiği bazı maçlarda geri dönüş yapabilmişti sarı- lacivertliler... Ama papaz her zaman pilav yemiyor! Öyle bir maç kaybetti ki Fenerbahçe bence şampiyonluk gitti. Ancak Galatasaray Başakşehir'e yenirse şampiyonluk şansından bahsedebiliriz. Ancak Galatasaray'ın kazanması durumunda dükkan kapanır. Yine koca bir sezon aynı yanlışlıklar yapılarak, yine Anadolu takımlarına dağıtılan puanlarla sona eriyor. Takımı santrforsuz oynamak zorunda bırakanlara selam olsun!
MURAT ÖZBOSTAN: BAĞ KOPMUŞ
enerbahçe sahadaydı ama oyunda yoktu. Bakın en çarpıcı gerçek buydu. Sarı-lacivertliler maç boyunca pozisyona giremedi, ceza sahası çevresinde çoğalamadı. Oyun planı üretmek yerine bireysel yeteneklere bel bağlandı; fakat o bireysel parıltılar da bu kez takımı kurtarmaya yetmedi. Kanatlar etkili kullanılmadı. Merkez tıkanınca alternatif bir plan ortaya çıkmadı. Elbette takımda formsuzluklar var, sakatlıklar var. Ancak görünen o ki asıl sorun çok daha derinde.. Oyun planı eksikliği ve motivasyon kaybı. Sahadaki görüntü, adeta "dünya umurlarında değil" der gibiydi. İsteksizlik ve ruhsuzluk sonuna kadar hissedildi. Ligin son sıralarındaki bir takıma karşı bu kadar çaresiz kalmak, Fenerbahçe gibi bir kulüp için yalnızca bir yenilgi değil; şok etkisi yaratan bir tablodur. Futbol elbette sürprizlere açık bir oyun. Ancak bu ölçekte bir dağılma, Fenerbahçe seviyesinde bir kulüp için skandal kategorisine girer. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihleri de tartışmaların merkezinde. Yanlış diziliş, geç ya da hatalı değişiklikler, hücumda çözüm üretemeyen bir yapı… Devre arası hamleleri bile soru işaretleriyle doluydu. Sahada planı olan değil, ne yapacağını bilmeyen bir takım görüntüsü vardı.
Daha da vahimi, kulübün yönetimsel tercihleri. Devre arasında giden golcülerin yerine takviye yapılmaması aylarca eleştirildi. Bu uyarılar görmezden gelindi. Bugün gelinen noktada ise teknik heyet ile takım arasındaki bağın kopmuş olduğu izlenimi var. Başkanın şimdiden seçim konuşmalarına başlaması da kulüpteki atmosferi özetliyor. Sonuç mu? Yine hayal kırıklığı. Yine hüzün, acı ve gözyaşı. Matematiksel olarak şampiyonluk hâlâ mümkün olabilir. Ancak sahadaki bu isteksizlik ve ruhsuzluk devam ederse, rakip puan kaybetse bile Fenerbahçe'nin kazanacağı maç bulmak zor görünüyor. Çünkü şampiyonluk önce zihinde, sonra sahada kazanılır. Fenerbahçe'de ise şu an ne sahada ne de zihinlerde o inanç var.
AHMET ÇAKAR: HAZİRAN AYINDA BIRAK
aalesef lig bitti! F.Bahçe'nin bundan sonra ikinci olacağı bile tartışılır. Görünen o ki Trabzonspor ile amansız bir ikincilik yarışına girecekler. Oyuncular vurdumduymaz, oyuncular rezil, oyuncuların zerre kadar F.Bahçe'yi düşündüğü yok. Ama bir de Sadettin Saran var. Boyu ile posu ile "Hepinize yeterim" dedi. Ama bir santrfor almaya gücü yetmedi. Tabii ki santrfor olmadığı için kaybetmedi F.Bahçe. Düşünebiliyor musunuz, küme düşmeye namzet bir numaralı takım karşısında F.Bahçe'nin tek gol pozisyonu yok. Zaten F.Bahçe haftalardır çekirge gibiydi. Bazen sıçrıyor, bazen de sıçrayamıyordu. Ama dün gece tüy diktiler. İki duran top dönüşü gol yediler. İnsan biraz utanır!
1. dakikadan 97. dakikaya kadar F.Bahçe kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Tedesco yine kulübede yok çünkü cezalı. Sadettin Saran, F.Bahçe TV'ye çıkıp kendi kaptanına saygısızlık yaparsan böyle olur. Derhal seçim kararı al, Haziran'da da bırak git. Sonuçta bu F.Bahçe haftalardır oynadığı futbolla şampiyonluğu hak etmiyordu, dün gece de belki tescillendi. Hakem Mehmet Türkmen için tek önemli pozisyon ilk devre formasından çekilen Karagümrüklü'ye penaltı verip vermemesi. Çok kritik. Ben olsam ben de vermem.