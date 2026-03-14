Fauller, kartlar, yer alma sorunları devam ediyor. 18'de Yiğit Efe rakibi Larsson'u kaçırınca arkasından formasından çekti, bırakmadı. Forma net uzadı, penaltı ve rakibin bariz gol şansını tutarak çekerek engellediği için Yiğit Efe kırmızı kart olmalıydı. Hakem veremedi. Hakemlik bitti. VAR çekmenin şiddetini hakeme bıraktı, devreye girmedi, VAR bitti! Merakım şu: pozisyon aksi olsaydı Ferhat'ın hakemleri bu futbol iklimimizde acaba ne yaparlardı? K.Gümrük'ün attığı iptal edilen golde Tiago ofsayt, iptal doğru. 40'ta Fenerbahçe penaltı bekledi Barış'ın sağ kolu açık lakin görüntüye göre topun hızı şekli hiç değişmiyor kola ve temas yok. Hele 64'te yaşanan kargaşada çaresizliği ve sonrasındaki kararları ise bize hakemliği de bilmediğini gösterdi.

GÜRCAN BİLGİÇ: BEN YEMEDİM SEN YE! Samsunspor maçı sonrasındaki basın toplantısında Tedesco, soruları "negatif" bularak, "Bu takım son dört maçının üçünü kazandı, bir beraberliği var. Nedir bu karamsarlık" diye itiraz etti.

Herkesin gördüğü net düşüşü sadece sakat oyuncular ile açıklamaya çalıştı. Haklı da olabilir.

Ama yine kendisinin dediği gibi oturduğu koltuk "ağlama" değil, "çözüm bulma" yeri.

Sert maç trafiğinde Karagümrük maçına çıkardığı takımın ofansif sınırları vardı. Kulübede golü yapacaklar oturuyor, sahada ise gol olmaması için görevli olanlar var. Bu mantığı "sakatlık sınırı" ile mazeretlendirdi. Sonrası daha da facia...

Kulüp Başkanı rakibe yapılan pozitif hataları yorumlayacağına, kendi içindeki isimleri hedefe koyacak açıklamalar yapıyor. "Bu çocukları yedirmem, 11 seneyi onlara yüklemem" deyince de, dünkü gibi sahada dolaşanlar çıkıyor ortaya. Takımı şampiyon yapması için gelenlere, "Olmasanız da olur" mesajını atarsanız, lig sonuncusundan tabiri caizse "dayağı" yerler. Üstelik net bir Karagümrük penaltısı hakem – VAR işbirliği ile de güme gitti.

Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında yönetilmediğini;

"savrulduğunu" çokça söyleyip, yazdık. Bu kadro kalitesinin bu kadar kötü yönetilmesi, iki kornerden iki gol yemesi, maçı neredeyse gol kaçırmadan bitirmesiyle sezon hedefi Ziraat Türkiye Kupası oluverdi.

Trabzonspor'un gelişine baktığınızda Şampiyonlar Ligi şansı da ciddi tehlikede. Koca sezonun içine ancak böyle edilirdi. Emeği geçenleri tebrik (!) ederim.

EMRE BOL: PAPAZ PİLAVI YEMEDİ! Yine çöpe atılan bir ilk yarı...

Bu artık Fenerbahçe'de alışkanlık olmaya başladı.

Hep söylüyorum; ilk yarıyı önde kapatıp içeri girmekle geride girmek arasında çok fark var. Zira çevirmek için fazla efor sarfediyorsun.

Tedesco lig sonuncusu hatta artık TFF 1. Lig takımı karşısına tam 4 defansif orta sahayla çıktı. Bunun anlamını bilen varsa beri gelsin!

Topu kim taşıyacak, golü kim atacak? Elindeki bütün savunma oyuncularıyla sahaya çıkıp henüz ilk yarıda 2 gol yedin! Senin skora en çok katkı yapan ilk oyuncun Talisca sakat ancak en çok katkı yapan ikinci oyuncusu olan Asensio'yu yanında oturtuyorsun.

Yenilen ilk gol Levent- Mert Günok AŞ.! Biri gereksiz geri pas veriyor diğeri korkudan topu kornere bırakıyor. Nitekim duran toptan golü buluyor Karagümrük ekibi...