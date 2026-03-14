Galatasaray, RAMS Başakşehir ile sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynanan 17 karşılaşmanın 10'unu kazanırken 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı, 2 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 33 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. Galatasaray, bu süreçte rakibini 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0 mağlup etti.

SON 7 LİG RANDEVUSUNDA KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray, RAMS Başakşehir ile ligde oynadığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonuyla başlayan bu seride sarı-kırmızılılar rakip fileleri 18 kez havalandırırken yalnızca 3 gol yedi.