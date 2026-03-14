Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, 14 Mart Cumartesi akşamı RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından kazanması halinde puan farkını 7'ye çıkarma fırsatını yakaladı. Galatasaray haftaya 61 puanla lider girerken, Başakşehir 42 puanla 5. sırada bulunuyor.
ZİRVEDE FARKI AÇMA ŞANSI
Galatasaray, ligde 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe'nin 26. haftada puan kaybetmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın önüne çok kritik bir fırsat çıktı. RAMS Park'ta galip gelinmesi halinde zirvedeki avantaj daha da büyüyecek. Başakşehir ise 25 haftada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 42 puan topladı ve üst sıra yarışının içinde kalmayı sürdürüyor.
GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK
Galatasaray cephesinde maç öncesi en önemli başlık eksikler oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle kulübede yer alamayacak. Leroy Sane ile Abdülkerim Bardakcı da cezaları yüzünden Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor.
MORAL YÜKSEK GÜNDEM HEM LİG HEM AVRUPA
Galatasaray son iki resmi maçında Beşiktaş ve Liverpool'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek önemli bir moral yakaladı. Liverpool karşısında alınan Şampiyonlar Ligi galibiyeti, takımın özgüvenini yukarı taşırken Başakşehir maçı öncesi rotasyon ihtimalini de gündeme getirdi. Çünkü sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan sonra Anfield'da Liverpool ile rövanşa çıkacak.
OSIMHEN FORMUNUN ZİRVESİNDE
Victor Osimhen, Galatasaray'ın hücumdaki en büyük kozu olmayı sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, ligde son 8 maçta 8 gol attı ve takımın skor yükünü taşımaya devam etti. Başakşehir karşısında da gözler bir kez daha Osimhen'in üzerinde olacak.
BAŞAKŞEHİR FORMDA GELİYOR AMA İSTATİSTİKLER GALATASARAY DİYOR
Başakşehir, ligde son 3 maçını kazanarak RAMS Park'a formda geliyor. Son 12 lig maçında yalnızca 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip, çıkışını lider karşısında da sürdürmenin hesabını yapıyor. Buna karşılık Galatasaray'ın bu eşleşmede ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'e karşı son 7 Süper Lig maçını kazandı. Ayrıca iç sahada son 3 lig buluşmasını da gol yemeden geçti.
RAMS PARK'TA GÜÇLÜ SERİ
Galatasaray, ligde sahasındaki son 31 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. RAMS Park'taki bu güçlü seri, Başakşehir karşısında da sarı-kırmızılıların en büyük kozlarından biri olacak. Ligin en çok gol atan takımı olan Galatasaray, aynı zamanda en az gol yiyen ekiplerden biri konumunda bulunuyor.
SEZONUN ÜÇÜNCÜ RANDEVUSU
Galatasaray ile Başakşehir bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Ligde oynanan ilk maçı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazanmış, Türkiye Kupası'ndaki buluşmadan da 1-0 galip ayrılmıştı. Bu tablo, RAMS Park'taki randevu öncesi psikolojik üstünlüğün de Galatasaray tarafında olduğunu gösteriyor. Rekabette geride kalan 35 maçın 20'sini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
GALATASARAY SAHASINDA BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ÜSTÜN
Galatasaray, RAMS Başakşehir ile sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynanan 17 karşılaşmanın 10'unu kazanırken 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı, 2 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 33 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.
SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ
Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. Galatasaray, bu süreçte rakibini 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0 mağlup etti.
SON 7 LİG RANDEVUSUNDA KAZANAN GALATASARAY
Galatasaray, RAMS Başakşehir ile ligde oynadığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonuyla başlayan bu seride sarı-kırmızılılar rakip fileleri 18 kez havalandırırken yalnızca 3 gol yedi.
EN FARKLI GALİBİYET 7-0
Galatasaray, Başakşehir karşısındaki en farklı lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 7-0'lık skorla aldı. Başakşehir ise sarı-kırmızılı rakibine karşı en farklı galibiyetlerini kendi sahasında elde etti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise 4-0'lık skorlarla kazandı.
BAŞAKŞEHİR'İN GALATASARAY'A KARŞI GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
RAMS Başakşehir, Galatasaray karşısında ligde uzun süredir galibiyet yüzü göremiyor. Turuncu-lacivertli ekip, sarı-kırmızılılarla oynadığı son 12 lig maçında 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Başakşehir, Galatasaray'ı ligde son olarak 22 Kasım 2019'da mağlup etti. Okan Buruk yönetimindeki İstanbul temsilcisi, o karşılaşmada deplasmanda Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, İlkay, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Fayzullayev, Selke.