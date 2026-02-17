İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf Sosyal Medyadan alınmıştır)

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Ya Silivri'ye gidip gelmek kolay değil. Gitmeyen bilmiyor yani. Ben yani çok gittim geldim. Yani bak gidiyorsun, şuradan televizyondan çıksak bir saat on beş dakika, bir buçuk saat. Trafiği yoksa. Trafik varsa zaten... Yani bir de dönüş akşam saatlerine denk geliyor. Orada da işte adliye gir-çık işlerin bayağı uzuyor. Bunu her gün yapamazsın. İşsiz güçsüz olman lazım, başka bir meşgalenin olmaması lazım, sonsuz bir gelir kaynağının olması lazım."