Silivri'ye destek düştü İsmail Saymaz toplamaya çalışırken dağıttı: Gitmek için işsiz güçsüz olmak lazım

İBB’deki yolsuzluk davası için CHP’nin haftalardır yaptığı "Silivri’ye toplanalım" çağrısı karşılıksız kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun "elebaşı" olarak yargılandığı davanın ilk gün 1200 olan katılımcı sayısı son celsede 347’ye kadar geriledi. CHP’ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz ise Halk TV ekranlarında eriyen tabloyu toparlamaya çalışırken, "Silivri'ye gidip gelmek kolay değil. İşsiz güçsüz olman lazım, başka bir meşgalenin olmaması lazım, sonsuz bir gelir kaynağının olması lazım." dedi.

  • CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava Silivri'de başladı ve katılım her gün azaldı.
  • İlk gün 1200 kişinin katıldığı duruşmalara son gün 347 kişi katıldı.
  • CHP yandaşı İsmail Saymaz, katılımın azalmasını savunurken, Silivri'ye gitmenin zorluklarından bahsetti.
  • Saymaz, Silivri'ye düzenli gitmek için işsiz ve meşgalesiz olmak gerektiğini söyledi.
  • Takvim.com.tr'nin verilerine göre, duruşmalara katılım her geçen gün azaldı.

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Silivri'de cılız kalan desteği savunmaya çalışırken, her gün Silivri yollarına düşmek için "işsiz güçsüz olmak gerektiğini" söyledi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı" olarak yargılandığı "asrın yolsuzluğu" davası 9 Mart itibarıyla Silivri'de başlarken, CHP'nin haftalardır süren seferberlik çağrıları sahada karşılık bulmadı.

DESTEK ERİDİ
İlk gün 1200 kişinin takip ettiği duruşmalarda katılımcı sayısı günden güne eriyerek son celsede 347'ye kadar geriledi.

Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHPliler sanık Ekrem İmamoğlunu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı

GÜN GÜN KAÇ KİŞİ KATILDI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı verilere göre, Silivri'deki duruşma salonu önünde beklenen kalabalık her geçen gün azaldı.

CHP, Silivri Cezaevi yakınında kurulan Dayanışma Evi’nin bahçesine, Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin maketini yaptırdı

İşte gün gün katılımcı tablosu:

1. Gün: 1200 Kişi

2. Gün: 820 Kişi

3. Gün: 508 Kişi

4. Gün: 347 Kişi

İSMAİL SAYMAZ TOPLAMAYA ÇALIŞIRKEN DAĞITTI: SİLİVRİ'YE GİTMEK İÇİN İŞSİZ GÜÇSÜZ OLMAK LAZIM
CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Halk TV ekranlarında eriyen bu tabloyu savunmaya çalışırken tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı.

İlk gün katılımın fazla daha sonra azalmanın normal olduğunu savunan Saymaz, "Silivri'ye her gün gitmek için İşsiz güçsüz olman lazım, başka bir meşgalenin olmaması lazım, sonsuz bir gelir kaynağının olması lazım." ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf Sosyal Medyadan alınmıştır)

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Ya Silivri'ye gidip gelmek kolay değil. Gitmeyen bilmiyor yani. Ben yani çok gittim geldim. Yani bak gidiyorsun, şuradan televizyondan çıksak bir saat on beş dakika, bir buçuk saat. Trafiği yoksa. Trafik varsa zaten... Yani bir de dönüş akşam saatlerine denk geliyor. Orada da işte adliye gir-çık işlerin bayağı uzuyor. Bunu her gün yapamazsın. İşsiz güçsüz olman lazım, başka bir meşgalenin olmaması lazım, sonsuz bir gelir kaynağının olması lazım."

CHPde Silivri ile yol ayrımı! TAKVİM aylarca yazdı fondaşlar yeni uyandı: İmamoğlunun betona gömülme süreci başlayacak

