PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom fırtınası Amsterdam’ı yıktı! Osimhen hat-trick yaptı, Galatasaray 13 yıl sonra Devler Ligi’nde üçte üç yaptı

Galatasaray 60’da Osimhen’in kafa vuruşuyla öne geçti. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen’in 66 ve 78’de penaltılarıyla Ajax’ı devirip Devler Ligi’nde 9. sıraya yükseldi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2025
Cimbom fırtınası Amsterdam’ı yıktı! Osimhen hat-trick yaptı, Galatasaray 13 yıl sonra Devler Ligi’nde üçte üç yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Cimbom bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Galatasaray 14'te etkili geldi. Osimhen'in ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol edip yaptığı sert vuruşu kaleci Pasveer çıkardı. 19'da Sara'nın kullandığı kornerde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunu Pasveer direk dibinden çıkardı.

38'de Abdülkerim'in ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı topa gelişine vuran Gloukh'un şutu auta gitti. İlk yarı sona erdi. Galatasaray 59'da öne geçti. Sane'nin ortasında kale önüne iyi konumlanan Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1. Galatasaray 66'da Baas'ın elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı.

Topun başına geçen Osimhen kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2. 78'de Alders'in eline çarpan top sonrası Galatasaray 2. kez penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Osimhen hat-trick yaptı: 0-3. 90+3'te Icardi'nin şutu direkten döndü. Mücadele 3-0 sona erdi.


BURAK'TAN SONRA İLK HAT-TRİCK


Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen (vs Ajax), aynı zamanda Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu

13 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI


En son Fatih Terim yönetiminde Devler Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Cimbom 13 yıl sonra Okan Buruk'la bunu başardı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray bu zaferle 13 yıl sonra bir ilke de imza attı. Devler Ligi'nde en son 2012- 13 sezonunda Fatih Terim yönetiminde Cluj, Manchester United ve Braga'yı mağlup ederek üst üste 3 maç kazanan Aslan, 13 yıl aranın ardından bu kez de Okan Buruk yönetiminde Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ı devirerek üst üste 3 galibiyet almayı başardı.


Osimhen attığı gollerle Cimbom'u deplasmanda zafere taşıyan isim oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özgür Özel’e jet soruşturma! AK Parti’den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
Ekosistem kasası Tuncay Yılmaz’ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ’den İmamoğlu İnşaat’a giden milyonlar
Borsa İstanbul
Hollanda’da Aslan’ın ’Ajax’ sesleri!
İstanbul’da kritik görüşme: Masada Gazze’de ateşkes | Başkan Erdoğan’a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: Aktif olarak oynamadık
Türk Telekom
Özgür Özel’in ’kaçtı’ iddiasına Aziz İhsan Aktaş’tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
Kuruluş Orhan ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey’den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu’da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan’dan Cumhur İttifakı mesajı: Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak | Demirtaş için yargı ne derse o olur
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
Beşiktaş’ın 15 numarasıydı! Futbolu bıraktı dönerci oldu: Burada bana söven yok
Ekosistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum | Topu Tuncay Yılmaz’a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP’li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... Mansur Yavaş’ın emaneti krize yol açtı: PM ve MYK’da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ’cü kaçtı! CHP’li Cemil Çiçek Hollanda’ya firar etti... Erişim engeli korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Mahkeme CHP’nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM’e verdi: Görevimizin başındayız