Cimbom fırtınası Amsterdam’ı yıktı! Osimhen hat-trick yaptı, Galatasaray 13 yıl sonra Devler Ligi’nde üçte üç yaptı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Cimbom bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Galatasaray 14'te etkili geldi. Osimhen'in ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol edip yaptığı sert vuruşu kaleci Pasveer çıkardı. 19'da Sara'nın kullandığı kornerde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunu Pasveer direk dibinden çıkardı.

38'de Abdülkerim'in ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı topa gelişine vuran Gloukh'un şutu auta gitti. İlk yarı sona erdi. Galatasaray 59'da öne geçti. Sane'nin ortasında kale önüne iyi konumlanan Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1. Galatasaray 66'da Baas'ın elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı.

Topun başına geçen Osimhen kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2. 78'de Alders'in eline çarpan top sonrası Galatasaray 2. kez penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Osimhen hat-trick yaptı: 0-3. 90+3'te Icardi'nin şutu direkten döndü. Mücadele 3-0 sona erdi.



BURAK'TAN SONRA İLK HAT-TRİCK



Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen (vs Ajax), aynı zamanda Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu

13 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI



En son Fatih Terim yönetiminde Devler Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Cimbom 13 yıl sonra Okan Buruk'la bunu başardı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray bu zaferle 13 yıl sonra bir ilke de imza attı. Devler Ligi'nde en son 2012- 13 sezonunda Fatih Terim yönetiminde Cluj, Manchester United ve Braga'yı mağlup ederek üst üste 3 maç kazanan Aslan, 13 yıl aranın ardından bu kez de Okan Buruk yönetiminde Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ı devirerek üst üste 3 galibiyet almayı başardı.



Osimhen attığı gollerle Cimbom'u deplasmanda zafere taşıyan isim oldu.