Süper Lig’de hoca depremi! 10 takım teknik direktörünü değiştirdi

Sezonun başlamasından bu yana Süper Lig'de teknik direktör değişiklikleri gündemden düşmüyor. Sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam eden takım sayısı 8'e düştü. 10 takımda hoca değişikliği yaşandı.

Son olarak Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, alınan sonuçlar ve takımın performansı doğrultusunda karşılıklı anlaşmayla bu kararın alındığı belirtildi. Lig genelinde teknik direktör değişiklikleri, kulüplerin sadece saha içi performansını değil, transfer politikalarını ve sezon planlamalarını da etkiliyor.