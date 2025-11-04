PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor'da Pina farkı! Maç başına 2.6 top kazandı

Portekizli sağ bek Wagner Pina, bu sezon Trabzonspor’un en çok top kazanan ismi oldu. Maç başına 2.6 top çalma ile takımın zirvesinde yer alan Pina, rakip oyun kurulumunu bozan en önemli faktörlerden biri haline geldi. Ayrıca 1.0 pas arası ortalamasıyla da rakip geçişleri kesen Pina, mücadele gücüyle Fatih Tekke’nin en güvendiği oyuncular arasında. Sezon başında Malheiro’nun transfer olup takımdan ayrılmasından sonra transfer edilen Pina, Portekiz’den gelen sağbeklerin takımda gösterdiği başarılı performanslara bir yenisini de eklemiş oldu.

04 Kasım 2025
