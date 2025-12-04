Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi

Öte yandan bu bölge için ismi geçen adaylarından biri olan Alexander Sörloth'un ise hem yüksek maliyeti hem de Atletico Madrid'in oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle şimdilik golcü listesinde alt sıralarda olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Büyük umutlarla Feyenoord'tan Milan'a transfer olan Gimenez beklentileri karşılayamadı.