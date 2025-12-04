PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi

Devre arasında Youssef En Nesyri ile yollarını ayırıp forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe bu bölge için Milan'ın yıldız golcüsü Santiago Gimenez'i gündemine aldı. Yönetici Ertan Torunoğulları’nın oyuncu ve Milan kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi

Devre arasında Youssef En Nesyri ile yollarını ayırıp forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe bu bölge için Milan'ın yıldız golcüsünü gündemine aldı. Fenerbahçe'de transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın Santiago Gimenez için görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gittiği öğrenildi.

Santiago Gimenez (takvim.com.tr)Santiago Gimenez (takvim.com.tr)

Tecrübeli yöneticinin Milan'da az forma şansı bulduğu için mutsuz olan yıldız futbolcunun sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Santiago Gimenez (takvim.com.tr)Santiago Gimenez (takvim.com.tr)

Milan'ın da ayrılığına sıcak baktığı 24 yaşındaki golcünün öncelikli hedef olarak belirlendiği ve devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

Santiago Gimenez (takvim.com.tr)Santiago Gimenez (takvim.com.tr)

Öte yandan bu bölge için ismi geçen adaylarından biri olan Alexander Sörloth'un ise hem yüksek maliyeti hem de Atletico Madrid'in oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle şimdilik golcü listesinde alt sıralarda olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Santiago Gimenez (takvim.com.tr)Santiago Gimenez (takvim.com.tr)

Büyük umutlarla Feyenoord'tan Milan'a transfer olan Gimenez beklentileri karşılayamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
D&R
Özgür Özel'e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan'a “Deden neredeydi” sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi
İdefix
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
HSK atamaları Resmi Gazete'de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
ZTK'da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu!
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!