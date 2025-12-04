Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi
Devre arasında Youssef En Nesyri ile yollarını ayırıp forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe bu bölge için Milan'ın yıldız golcüsünü gündemine aldı. Fenerbahçe'de transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın Santiago Gimenez için görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gittiği öğrenildi.
Tecrübeli yöneticinin Milan'da az forma şansı bulduğu için mutsuz olan yıldız futbolcunun sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Milan'ın da ayrılığına sıcak baktığı 24 yaşındaki golcünün öncelikli hedef olarak belirlendiği ve devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.
Öte yandan bu bölge için ismi geçen adaylarından biri olan Alexander Sörloth'un ise hem yüksek maliyeti hem de Atletico Madrid'in oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle şimdilik golcü listesinde alt sıralarda olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Büyük umutlarla Feyenoord'tan Milan'a transfer olan Gimenez beklentileri karşılayamadı.