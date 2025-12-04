Fenerbahçe'de transfer için kader haftası! İki bomba birden

YÖNETİM HEM GELENLERİ HEM GİDENLERİ PLANLIYOR Fenerbahçe yönetimi ocak ayında önemli hamleler yapmayı hedeflerken, aynı zamanda kadro planlamasını dengede tutmak adına ayrılacak ve dönecek oyuncuları detaylı şekilde değerlendiriyor. Livakovic'in durumu, ara transfer döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

REAL BETIS'TEN AMRABAT HAREKATI Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Faslı ön libero Sofyan Amrabat için İspanyol ekibi yeni bir girişimde bulundu. Betis'in, kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için sarı-lacivertli yönetimle yeniden temas kurduğu ortaya çıktı.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ İspanyol kulübünün Amrabat için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelen bu rakamı oldukça düşük bularak teklife olumsuz yanıt verdi. Fenerbahçe cephesinin, Amrabat gibi tecrübeli ve yüksek profilli bir oyuncu için belirlenen değerle bu teklifin bağdaşmadığı görüşünü ilettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ Sofyan Amrabat için bugüne kadar yapılan harcamaları da göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, Faslı oyuncunun kiralama bedeliyle birlikte kulübe toplam maliyetinin 14 milyon euroyu bulduğunu ifade etti. Bu nedenle daha düşük bir bedelle oyuncuyu elden çıkarmanın mümkün olmadığı vurgulandı. Yönetimin, ancak bu seviyenin üzerinde bir teklif gelmesi hâlinde satışa sıcak bakabileceği öğrenildi.