Fenerbahçe'de transfer için kader haftası! İki bomba birden
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer konusunda da yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertliler, iki yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
Derbide Galatasaray'dan istediği sonucu alamasa da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya dahil edilecek yeni isimler için temaslar hızlandırıldı. Ayrıca mevcut oyuncular konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
HOLLANDALI YILDIZA DEV İLGİ
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde istikrarlı şekilde ilk 11'de görev yapan Hollandalı stoper, fiziksel kapasitesi, hızı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.
JUVENTUS'TAN OOSTERWOLDE ATAĞI
İtalya basınında yer alan haberlere göre Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, ocak ayı transfer döneminde Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Hollandalı savunmacı için kısa süre içinde resmi bir teklif sunması bekleniyor. Juventus'un özellikle savunmadaki atletik eksikliği gidermek adına Oosterwolde'yi öncelikli hedefleri arasında gördüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ: 20 MİLYON EURO ÜZERİ
Sarı-lacivertli yönetim her ne kadar oyuncusunu satma konusunda istekli olmasa da gelen ciddi teklifleri değerlendirmeye hazır durumda. Fenerbahçe'nin, Oosterwolde için 20 milyon euronun üzerindeki rakamları masaya yatırmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, bu seviyenin altındaki teklifleri ise değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
ARA TRANSFERDE ŞOK!
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna güçlü şekilde devam eden Fenerbahçe'de ocak ayı hareketliliği şimdiden başladı. Sarı-lacivertli yönetim, hem kadroya yapılacak takviyeler hem de takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmaları sürdürüyor. Transfer listesindeki oyuncularla temaslar devam ederken, kulüpte sürpriz bir gelişme yaşandığı öğrenildi.
GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ
Fenerbahçe'nin sezon başında La Liga ekibi Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic'le ilgili beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Hırvat file bekçisinin, İspanya'daki durumundan memnun olmadığı ve kulüpten ayrılmak istediği bildirildi. Girona'ya büyük umutlarla giden başarılı eldiven, şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre alamadı.
LIVAKOVIC İSPANYA'DA MUTSUZ
Livakovic'in forma şansı bulamaması hem oyuncuyu hem de menajerini rahatsız etti. İspanyol ekibinde beklentilerin altında kalan süreç sonrası tecrübeli kalecinin kariyer planlamasını yeniden gözden geçirdiği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Livakovic'in ocak ayında Girona'dan ayrılmaya karar verdiği ifade ediliyor.
DEVRE ARASINDA FENERBAHÇE'YE DÖNECEK
Sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandıran iddiaya göre Dominik Livakovic, devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönecek. Hırvat kalecinin dönüşü ve takımda kalıp kalamayacağı ile ilgili kararı Domenico Tedesco verecek.
KALEDE REKABET KIZIŞACAK
Livakovic'in Fenerbahçe'ye dönmesi halinde sarı-lacivertlilerde kale rekabetinin yeniden kızışması bekleniyor. Ederson'un form grafiği ve Tarık Çetin'in yükselen performansı, takım içinde güçlü bir kaleci rekabeti oluştururken, Livakovic'in geri dönüşü bu rekabeti üst seviyeye taşıyabilir.
YÖNETİM HEM GELENLERİ HEM GİDENLERİ PLANLIYOR
Fenerbahçe yönetimi ocak ayında önemli hamleler yapmayı hedeflerken, aynı zamanda kadro planlamasını dengede tutmak adına ayrılacak ve dönecek oyuncuları detaylı şekilde değerlendiriyor. Livakovic'in durumu, ara transfer döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.
REAL BETIS'TEN AMRABAT HAREKATI
Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Faslı ön libero Sofyan Amrabat için İspanyol ekibi yeni bir girişimde bulundu. Betis'in, kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için sarı-lacivertli yönetimle yeniden temas kurduğu ortaya çıktı.
8 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
İspanyol kulübünün Amrabat için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelen bu rakamı oldukça düşük bularak teklife olumsuz yanıt verdi. Fenerbahçe cephesinin, Amrabat gibi tecrübeli ve yüksek profilli bir oyuncu için belirlenen değerle bu teklifin bağdaşmadığı görüşünü ilettiği aktarıldı.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
Sofyan Amrabat için bugüne kadar yapılan harcamaları da göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, Faslı oyuncunun kiralama bedeliyle birlikte kulübe toplam maliyetinin 14 milyon euroyu bulduğunu ifade etti. Bu nedenle daha düşük bir bedelle oyuncuyu elden çıkarmanın mümkün olmadığı vurgulandı. Yönetimin, ancak bu seviyenin üzerinde bir teklif gelmesi hâlinde satışa sıcak bakabileceği öğrenildi.
BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI
29 yaşındaki ön libero, Real Betis formasıyla şu ana kadar 11 maçta görev aldı. Ancak tecrübeli oyuncu skor katkısı sağlayamadı. Buna rağmen Betis teknik heyetinin Amrabat'ın oyun karakterini beğendiği ve fiziksel olarak yükseldikçe daha önemli bir rol üstlenmesini beklediği kaydediliyor.
GÖZLER YAZA ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin teklifi reddetmesi sonrası Real Betis'in, sezon sonunda yeniden masaya oturmayı planladığı ifade ediliyor. Amrabat'ın Betis'teki performansı, sakatlık durumu ve takım içindeki rolü önümüzdeki aylarda transfer sürecinin seyrini belirleyecek.
ARA TRANSFER ÖNCESİ HAREKETLİLİK
Kış transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Hem Süper Lig'de farkı 1 puana kadar düşüren hem de Avrupa Ligi'nde üst tur iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, kadroyu güçlendirmek için erken harekete geçti. Yönetim, teknik heyetle birlikte belirlenen bölgeler için aday listesini oluştururken; forvet, 8 numara ve sol stoper transferlerinin gündemin ilk sırasına yazıldığı öğrenildi.
KADRO DIŞI KARARININ ARDINDAN KRİTİK ZİRVE
Fenerbahçe'de Samsunspor maçının ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cenk Tosun ile birlikte disiplin gerekçesiyle takımdan uzaklaştırılan tecrübeli oyuncunun durumu, sarı-lacivertli yönetimin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde İrfan Can Kahveci'nin menajeri ile bir araya geleceği öğrenildi. Bu görüşmede hem oyuncunun kulüple ilgili planları hem de kadro dışı sürecinin detayları masaya yatırılacak. Fenerbahçe cephesi, İrfan'ın geleceğine ilişkin nihai kararı bu toplantının ardından belirleyecek.
SADDETTİN SARAN DEVREDE
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da sürece doğrudan müdahil olacağı belirtiliyor. Saran'ın, İrfan Can Kahveci ile bire bir görüşme gerçekleştireceği, ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile durum değerlendirmesi yaparak nihai kararın verileceği ifade edildi. Yönetim içinde de bu konunun geniş şekilde ele alındığı öğrenildi.
CENK TOSUN'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Öte yandan aynı süreçte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un durumunda ise bir değişiklik olmadığı ifade edildi. Kulübün, Tosun için yeniden değerlendirme yapmayı henüz gündemine almadığı, oyuncunun mevcut statüsünün devam ettiği kaydedildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli kulüp ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin, oyuncunun kontrat durumu ve takım içi dengeleri de gözeterek karar vereceği belirtiliyor.
STOPER LİSTESİNDE İLK HEDEF: EL CHADAILLE BITSHIABU
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun özellikle sol stoper bölgesine takviye istediği belirtildi. Tedesco'nun, Oosterwolde ile rekabete girebilecek, savunmadan oyun kurulumuna destek verebilecek ve fizik olarak güçlü bir isim aradığı ifade edildi. Oyuncu izleme komitesi, aday listesini hazırladı ve öne çıkan isimlerden birinin Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu olduğu belirtildi.
LEIPZIG KİRALAMA FORMÜLÜNE SICAK BAKIYOR
Bitshiabu, PSG'den 2023 yılında Leipzig'e 15 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Büyük bir potansiyel olarak gösterilen 20 yaşındaki stoper, bu sezon Ole Werner yönetiminde yeterli süre alamadı. Şu anda sakat olan genç oyuncunun transfer dönemine kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Alman ekibinin Bitshiabu'yu satmayı düşünmediği ancak gelişimi açısından kiralık olarak gönderilmesine sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin, sağlık raporlarında bir sorun çıkmaması hâlinde oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı öğrenildi.
QUINTEN TIMBER İÇİN KRİTİK HAFTA
Fenerbahçe'nin orta saha hedefleri arasında yer alan bir diğer isim Quinten Timber. Hollandalı yıldız, Şampiyonlar Ligi elemelerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin 8 numara adayları arasında listenin başında bulunuyor. Timber'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması transfere ilgiyi artırıyor. Feyenoord ile uzun süredir yeni kontrat görüşmeleri yapan Hollandalı oyuncu, yüksek maaş talep ederken kulübü buna sıcak bakmadı.
FEYENOORD SON GÖRÜŞMEYİ YAPACAK
Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Feyenoord ile Timber cephesi bu hafta son bir görüşme gerçekleştirecek. Tarafların anlaşmaya yanaşmadığı, iki tarafın da geri adım atmadığı ve uzlaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Feyenoord'un, sözleşme yenilenmemesi halinde Timber'ı ocak ayında kesin olarak satma kararı aldığı iddia edildi. Bu durum, Fenerbahçe'nin transferde avantaj sağlayabileceği bir ortam yaratıyor.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ HIZLANIYOR
Hem Bitshiabu hem Timber için uygun şartların oluşması, sarı-lacivertli yönetimin ocak ayı planlamasını hızlandırmasına yol açtı. Fenerbahçe, kadroya yapılacak nokta atışı takviyelerle hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.