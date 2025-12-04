Ankara'da öğretmene zorbalık görüntüleri disiplin tartışmasını alevlendirdi! Eğitimcilerden tepki: "Kesinlikle tolere edilmemeli"

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, öğretmene yönelik zorbalığın ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. 10'uncu sınıf öğrencilerinin fizik öğretmenlerine karşı sergilediği alaycı, saygısız ve taciz boyutuna varan davranışlar, özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı

Öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı

Öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı

SAYGISIZLIK DİZ BOYU: İTEKLEME, MASAYI SALLAMA, ALAYCI HİTAPLAR...

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin öğretmenin ders anlatımını sabote ettiği, alaycı tavırlar sergilediği, hatta öğretmeni itekleyip masasını salladığı görüldü. Bazı öğrencilerin ise bu anlara gülerek eşlik ettiği dikkat çekti.

Görüntülerde öğretmenin öğrencileri disipline vermekle uyararak sakinleştirmeye çalıştığı, buna rağmen sınıftaki saygısızlığın giderek arttığı görüldü.



Bazı öğrencilerin öğretmenin masasına oturduğu, zorla yüzüne dokunduğu ve onun isteği dışında kafasından öptüğü anlar kamera tarafından kaydedildi. Öğretmene "dedem" ve "fıstık" gibi alaycı hitaplarda bulunulması ise tepki toplayan diğer detaylar arasında.

Neredeyse tüm sınıfın olaya dahil olması –kimilerinin video çekmesi, kimilerinin gülmesi– görüntülerin ardından en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Öğretmenlerine zorbalık yaptılar

MEB TALİMAT VERDİ: DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın talimatıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin okul idarecilerinden bilgi aldığı, öğrencilerle ilgili disiplin sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında öğrencilerin ifadeleri alınacak, görüntüler incelendikten sonra uygulanacak yaptırım kararlaştırılacak.

Okulda öğrencilerin öğretmenine zorbalık yaptığı görüntülere tepki yağdı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "UTANÇ VERİCİ!"

Olay kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Öğretmene yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğu belirtilirken, yorumlarda özellikle öğrenci disiplininin yıllar içinde zayıflatıldığına dikkat çekildi.

Kullanıcıların tepkilerinden bazıları şöyle:

"Öğretmenin yaptırım gücü yok. Veliler yüzünden bu hale geliyorlar."

"Disiplin yeniden tesis edilmeli."

"Sınıfta bir kişi bile 'Ne yapıyorsunuz?' dememiş, utanç verici."

"Bunlar ilkokuldan geliyor. Aile desteği yok, her şey öğretmene yüklenmiş."

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENİN YAKASINI BIRAKMADI: ÇELME TAKIP YERE DÜŞÜRDÜLER!

İddialara göre olay görüntülerinin yayılmasının ardından öğrenciler öğretmeni okulda yine hedef aldı. Bir öğrencinin öğretmene çelme takması üzerine yere düşen fizik öğretmeninin başını çarptığı, beyin kanaması şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi.

Öğretmenin uzun süredir benzer zorbalıklara maruz kaldığı ve sakin mizacı nedeniyle öğrencilerin hedefi hâline geldiği ileri sürüldü.



EĞİTİMCİLERDEN TEPKİ YAĞDI: BU HEPİMİZE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR

Hürriyet'e konuşan Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak görüntüleri izleyince büyük bir üzüntü ve kırgınlık hissettiğini söyleyerek "O görüntülerde incinen yalnızca bir öğretmen değil, toplum olarak değerlerimiz, saygı kültürümüz ve geleceğimize dair umutlarımızdı. Öğretmen bir toplumun hafızasını, vicdanını ve istikametini ayakta tutan kişidir. Sınıfa yalnızca ders anlatmak için değil, gençlerin kişiliklerini, karakterlerini ve hayat duruşlarını şekillendirmek için girer. Onu incitmek, alaya almak ya da otoritesini zedelemek sadece bir kişiye yapılmış bir saygısızlık değildir." dedi.

Bayrak ifadesinin devamında şu cümleleri kullandı:

O öğretmene yapılan saygısızlık hepimize yapılmış bir saygısızlık ve haksızlıktır. Topluma çağrım şudur: Gelin, öğretmenlerimizi koruyalım. Onlara sahip çıkalım. Çocuklarımıza saygıyı, empatiyi ve iyi insan olmayı yeniden hep birlikte öğretelim. Öğretmeni güçlendirmeden hiçbir eğitim sistemi ayakta kalamaz.

"ÖĞRENCİDİR BİR KEZ YAPMIŞTIR" DİYEREK TOLERE EDİLMEMELİ

"Yaşanan olay hepimiz için çok üzücü" diyen Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç ise önceden öğrencilerin böyle şeylere cesaret edemediğini ve bu yaşanan olayın çok katmanlı olarak değerlendirilmesi gereken bir olay olduğunu söyleyerek "Bu saygısızca, öğrenciye asla yakışmayacak, öğretmenin de asla layık olmadığı bir durum. Zaman zaman bu tür üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak hepsi öğretmenin sabrıyla aşılıyor. Önceden öğrenciler böyle şeylere cesaret edemezlerdi. Çok katmanlı değerlendirilebilecek bu olayın temelinde toplumsal çürümeden bahsetmemiz yanlış olmaz. Toplum nezdinde öğretmenleri itibar bakımından yüceltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koç, değerlendirmelerini şu sözlerle bitirdi:

Okul idarelerinin de 'Öğrencidir, bir sefer yapmıştır' diyerek tolere etmemesi gerekir. Tolere edildikçe, bunun yaygınlaştığını düşünüyorum.