“Aile ilişkilerimi zayıf tuttum” diyen Kaan Taşaner'in annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Konuk olduğu bir televizyon programında “Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum” diyen oyuncu Kaan Taşaner’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve tartışma yarattı. Kişisel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncunun ailesi de merak edildi. Taşaner’in annesi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, konuk olduğu bir programda kişisel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken oyuncunun "Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum" sözleri büyük yankı uyandırdı.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programında konuk olan Taşaner, Röportaj sırasında çocukluk yılları ve aile bağlarına değindi. Ünlü oyuncu, "2-3 sene önce babamı kaybettim, hala ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum, yas tutmadım" sözleriyle dikkat çekti.

"O Şapşal Akrabalardan Uzaklaş" 🏠

Taşaner, şunları söyledi:

Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum; çünkü eğer bir aile seni doğru insan olarak inşa edemiyorsa, sana doğru insan olmayı öğretemiyorsa, bir noktada 'babamdır, annemdir' diye kimseyi bağrına basmamalısın. Bunu 15-16 yaşında fark ettim, 'takdiri ilahi ailenden, o şapşal akrabalardan uzaklaş; seni daha iyi insan yapmıyorlarsa uzak dur' gibi bir düşünceye kapıldım

Sosyal Medyada Geniş Yankı 📱

Taşaner'in açıklamaları, programın ardından kısa süre içinde sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Oyuncunun aile ilişkileri üzerine yaptığı değerlendirmeler, özellikle genç kullanıcılar arasında tartışma konusu haline geldi. Kimisi "Çok zor ama haklı" derken kimisi "Hayır, aile her şeydir" ifadelerini kullandı.

Annesi de Kendisi Gibi Oyuncu 🎭

Yalnız büyüdüğünü söyleyen oyuncu Kaan Taşaner'in sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. "2-3 sene önce babamı kaybettim" diyen Taşaner'in özellikle annesi merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Taşaner'in annesi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Kaan Taşaner ve Annesi Sacide Taşaner 👩‍👦

Anne-oğlun Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Halide karakteriyle izleyici ile buluşan Sacide Taşaner; Safir, Sahipsizleri Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol aldı.

Kaan Taşaner Kimdir? 📚

23 Nisan 1979 Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu oldu. Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

Büyük Buluşma adlı diziyle ilk kez televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Taşaner, ilerleyen yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırdı. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Senaryo gereği Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında Rengarenk adlı dizide oynadı.

