“Aile ilişkilerimi zayıf tuttum” diyen Kaan Taşaner'in annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner , konuk olduğu bir programda kişisel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken oyuncunun "Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum" sözleri büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medya

"O Şapşal Akrabalardan Uzaklaş" 🏠

Taşaner, şunları söyledi:

Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum; çünkü eğer bir aile seni doğru insan olarak inşa edemiyorsa, sana doğru insan olmayı öğretemiyorsa, bir noktada 'babamdır, annemdir' diye kimseyi bağrına basmamalısın. Bunu 15-16 yaşında fark ettim, 'takdiri ilahi ailenden, o şapşal akrabalardan uzaklaş; seni daha iyi insan yapmıyorlarsa uzak dur' gibi bir düşünceye kapıldım