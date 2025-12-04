Vatandaşın sağlığına göz dikene af yok! Kasım'da işletmelere 141 milyon para cezası
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kasım ayında yurt genelinde toplam 122.271 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1.963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.
Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"1–30 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122.271 gıda denetimi gerçekleştirdik.
Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen;
1.963 işletmeye idari yaptırım,
141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken,
17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz.
Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalarımıza teşekkür ediyorum."