Galatasaray Tottenham'ın genç yıldızı Wilson Odobert için kolları sıvadı!

Barış Alper Yılmaz'ın son dönemde yeniden yükselen performansına rağmen sol açık transferinden vazgeçmeyen Galatasaray'da gündem ısırmaya başladı. Listenin ilk sırasında yer alan Atalanta'lı Ademola Lookman konusunda maliyet ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan sarıkırmızılıların rotasını bir anda İngiltere'ye kırdığı ortaya çıktı.

Wilson Odobert (Reuters) ÇOK YÖNLÜ BİR HÜCUMCU

Alınan bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Wilson Odobert'le ilgileniyor. Galatasaray'ın bir süredir Fransız futbolcuyu takip ettiği ve önümüzdeki günlerde resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Odobert aynı zamanda Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon başında tam 29.3 milyon euro karşılığında Burnley'den Tottenham Hotspur'a transfer olan 21 yaşındaki yıldız beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.