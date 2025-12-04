PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Tottenham'ın genç yıldızı Wilson Odobert için kolları sıvadı!

Ara transferde sol kanadı takviye etmek isteyen Galatasaray’ın Wilson Odobert’le yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Tottenham’da istediği süreleri alamayan Fransız oyuncuyla alakalı resmi girişimlerin kısa süre içinde başlayacağı vurgulandı.

Barış Alper Yılmaz'ın son dönemde yeniden yükselen performansına rağmen sol açık transferinden vazgeçmeyen Galatasaray'da gündem ısırmaya başladı. Listenin ilk sırasında yer alan Atalanta'lı Ademola Lookman konusunda maliyet ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan sarıkırmızılıların rotasını bir anda İngiltere'ye kırdığı ortaya çıktı.

ÇOK YÖNLÜ BİR HÜCUMCU
Alınan bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Wilson Odobert'le ilgileniyor. Galatasaray'ın bir süredir Fransız futbolcuyu takip ettiği ve önümüzdeki günlerde resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Odobert aynı zamanda Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon başında tam 29.3 milyon euro karşılığında Burnley'den Tottenham Hotspur'a transfer olan 21 yaşındaki yıldız beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

HERKES AYRILIĞA SICAK
Geçtiğimiz sezon 22 karşılaşmada 4 gol atabilen Odobert bu sezon ise 18 maçta takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı verebildi... İngiliz basınına göre hem Odobert hem de Tottenham olası bir ayrılığa sıcak bakıyor... Piyasa değeri 20 milyon euro olan genç futbolcunun İngiliz temsilcisi Tottenham'la olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona erecek.

