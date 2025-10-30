Singo belirsizliği

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından yaklaşık 1 ay uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan 24 yaşındaki Fildişili stoperin Trabzonspor maçında forma giymek istediği öğrenildi. Ancak oyuncuyu riske etmek istemeyen deneyimli teknik adam Okan Buruk'un Singo ile ilgili kararını yarınki idmanın ardından vereceği de gelen haberler arasında.

Singo dün yapılan idmanda takımdan ayrı olarak çalıştı.



G.Saray formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Singo söz konusu karşılaşmalar da 1 asiste imza attı.